WiDS aduce în prim plan IA, Metaverse şi Web3

Women in Data Science (WiDS), eveniment ajuns la a treia ediţie în România, organizat de Think Tank 360 sub egida Stanford University, cu suportul Wolters Kluwer Romania, în data de 8 martie, revine în acest an cu o abordare actuală şi complexă asupra domeniilor ce vor guverna omenirea aducând clarificări despre modul în care noile tehnologii digitale vor influenţa evoluţiile economice viitoare, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit comunicatului, noţiuni precum inteligenţa artificială (IA), Metaverse şi Web3 vor fi dezbătute şi explicate, pe înţelesul tuturor, cu experţi naţionali şi internaţionali din domenii conexe, cu accent pe ştiinţa utilizării datelor.

Mariana Ungureanu, Ambasador WiDS Stanford şi preşedinte 360.org a declarat: "Viitorul este digital, iar acest aspect va influenţa vieţile şi munca noastră, motiv pentru care dorim să arătăm importanţa şi necesitatea ştiinţei datelor ce trece dincolo de o abordare simplistă, situându-se la intersecţia mai multor arii de cercetare şi domenii de activitate, iar succesul proiectelor viitoare constă în a găsi punţi de colaborare şi de comunicare eficiente. Trebuie să trecem de la paradigma concentrării pe un singur scop la o privire holistică ce va oferi mai multe avantaje în găsirea unor soluţii fiabile şi durabile indiferent de aria de activitate".

Pornind de la această abordare, conferinţa WiDS din acest an va aduce în prim plan reprezentante din sectoare diferite de activitate, care vorbesc un limbaj comun: cel al ştiinţei datelor, adaugă comunicatul. Domenii precum inovare, industrie aerospaţială şi de apărare, securitate, protecţia datelor şi industriile viitorului, vor fi reprezentate la dezbaterile care vor avea loc la Cercul Militar, în ziua dedicată femeii.

Anca Goron, expert IA şi moderator al WiDS, afirmă că: "WiDS reuneşte experte de renume internaţional şi personalităţi de seamă de pe plan naţional care vor sublinia importanţa datelor, nu numai la nivel de inteligenţă artificială şi machine learning, ci şi la nivelul Web3, Metaverse sau industriei spaţiale. Deşi astfel de abordări nu sunt încă cunoscute sau intens mediatizate, cu siguranţă ele vor face parte din cotidianul nostru într-un viitor cât mai apropiat. Cred că printr-o deschidere spre colaborări şi o gândire ce transcende status quo-ul, putem să devenim competitivi şi pregătiţi pentru un viitor al avatarurilor digitale, al revoluţiei Web 4.0, un viitor bazat pe descentralizare şi noi modele economice şi sociale ".

La rândul său, Alina Popa, CFO OMV Petrom, susţine: "Vedem ştiinţa datelor ca pe un domeniu important al viitorului. Credem că cel mai bun viitor este unul predictibil, iar datele ne pot ajuta să construim predicţii mai bune şi să înţelegem într-un mod mai obiectiv situaţii sau informaţii din jurul nostru. Sunt mândră că OMV Petrom poate susţine astfel de oportunităţi de dezvoltare pentru comunitatea de "data science" din România".

Claudia Benchescu-Pecingină, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, va deschide conferinţa WiDS de la Bucureşti, alături de Pamela Ward, Minister Counselor al Ambasadei SUA la Bucureşti, Alina Popa, CFO OMV Petrom şi Mioara Mandea, Head "Science Coordination" Departement, Strategy Directorate - Centre National d'Etudes Spatiale, Paris, se mai precizează în comunicat.

Conferinţa WiDS din acest an este locul unde se va dezbate viitorul digital şi impactul acestuia asupra aspectelor vieţii noastre. Unul dintre cele mai interesante lucruri despre viitorul digital este potenţialul mare de inovare. Totodată însă, trebuie să fim dispuşi să ne asumăm şi riscuri şi să acceptăm schimbarea atunci când este incomodă sau necunoscută.

În aceeaşi zi va avea loc şi premierea câştigătorilor din cadrul WiDS Datathon 2023, concurs academic de anvergura internaţională in domeniul "data science", realizat sub egida Stanford Univeristy (SUA), ajuns în acest an la a doua ediţie.

Parteneri ai evenimentului sunt: OMV Petrom, Adobe, InnovX BCR, MHS Truck & Bus, UNIQA Asigurări, Ambasada SUA în România, Academia de Studii Economice Bucureşti, Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu, Ava Research, Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, Lotus Cosmetics, Domeniile Urlaţi, Ziarul News, Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM-uri.