WIZROM SOFTWARE:IMM-urile se adaptează noilor provocări din piaţa muncii cu ajutorul programelor standardizate şi automatizate de gestionare a resurselor umane

În condiţiile noului context din piaţa muncii - care implică adoptarea modelelor de lucru hibrid şi remote - companiile mici şi mijlocii încep să simtă nevoia implementării unor sisteme software de salarizare şi administrare a personalului, conform Wizrom, una dintre cele mai mari companii dezvoltatoare de soluţii IT pentru organizaţii din România. Reprezentanţii companiei consideră că nevoia clienţilor de a pivota între modele de muncă demonstrează o dată în plus cât de util le este clienţilor un program versatil şi standardizat de gestionare a resurselor umane.

Prin intermediul unui astfel de software, companiile se pot adapta la noua realitate de pe piaţa muncii, evitând surprizele legate de legislaţia în schimbare, de tendinţe emergente şi riscurile de securitate pentru angajaţi. Organizaţiile pot, astfel, să-şi stabilească în mod corect obiectivele, strategiile şi bugetele necesare pentru managementul resurselor HR.

"Am observat, în ultimele luni, că nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii s-au schimbat. Redeschiderea birourilor, dar şi debutul celui de-al patrulea val pandemic, au impus necesitatea adaptării noului mod de a lucra al angajaţilor. Desigur, acest model hibrid este mai dificil de gestionat decât unul de telemuncă 100% sau prezenţă fizică 100%, iar managerii caută constant modalităţi de a scădea costurile şi de a creşte productivitatea. Platformele automatizate de salarizare şi management al angajaţilor reprezintă cea mai la îndemână soluţie pentru aceste companii", precizează Adrian Bodomoiu, Director General în cadrul Wizrom Software.

Conform Comisiei Europene, în industrie, comerţ, construcţii şi servicii, în România există aproximativ 500.000 de întreprinderi mici şi mijlocii - cumulând 99% din totalul companiilor active în economia naţională. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a publicat, la finalul anului 2020, un document conform căruia 61% dintre acestea şi-au redus activitatea pe parcursul anului trecut. Totuşi, în primul trimestru al acestui an, s-a înregistrat o creştere de peste 52% comparat cu primele trei luni ale lui 2020 în ceea ce priveşte înregistrările de noi companii, fiind înmatriculate 41.251 de noi IMM-uri.

WizOne for All - soluţia HR standardizată şi automatizată pentru managementul resurselor umane

În contextul actual, companiile se află în situaţia de a gestiona fie un sistem de muncă hibrid, fie unul de muncă la distanţă. Mai ales în condiţiile în care organizaţiile sunt nevoite să facă o trecere rapidă de la un mod de lucru la altul - ţinând cont de condiţiile sanitare - acestea au nevoie să se bazeze pe o soluţie versatilă de management al personalului care poate fi implementată rapid şi în mod eficient.

Wizrom - bazându-se pe cele două decade de experienţă în implementarea de software pentru gestionarea resurselor umane în mai mult de 3.000 de afaceri din România - a setat un flux de lucru standard în soluţiile WizSalary şi WizOne, punând astfel la dispoziţia IMM-urilor o versiune standard gândită special pentru acest segment - WizOne for All. Aceasta acoperă cele mai întâlnite fluxuri din departamentele dedicate resurselor umane, implementarea fiind rapidă şi fără costuri iniţiale.

"Indiferent de atitudinea faţă de schimbările prin care trecem - fie că le vedem ca pe obstacole de depăşit, fie că le vedem ca oportunităţi de creştere şi învăţare - companiile trebuie să se adapteze noii realităţi. Tehnologiile evoluează constant, iar noile tendinţe dictează noi direcţii de dezvoltare. Totuşi, uneori volumul imens de informaţii şi schimbările legislative sunt greu de navigat. De aceea, am decis să oferim această versiune standardizată a soluţiiilor WizSalary si WizOne - WizOne for All - de management al resurselor umane, special adresată companiilor mici şi mijlocii, care pot astfel să îşi deruleze în mod optim activitatea de bază, ştiind că partea de gestionare HR este acoperită", completează Adrian Bodomoiu.

WizOne for All include patru module şi poate fi implementat în doar o săptămână. Software-ul nu are costuri de implementare sau de instalare, iar plata licenţei se face pe baza unui abonament lunar, în funcţie de dimensiunea companiei.

Modulul de administrare personal este dedicat dosarelor angajaţilor în format electronic, care pot fi actualizate uşor şi în timp real. Astfel, fiecare dintre aceştia beneficiază de un fişier conţinând informaţii generale şi date personale, beneficii, lista de echipamente utilizate, medicina muncii şi alte certificări reînnoite periodic, sancţiuni etc.

Sistemul de pontaj electronic, care are o acurateţe de 100%, şi care nu necesită introducerea manuală a datelor şi care este compatibil cu o mare parte a sistemelor de control acces, oferă angajatorilor oportunitatea de a structura modul de înregistrare a pontajului în funcţie de specificul activităţii companiei. Modulul de pontaj electronic poate fi configurat în funcţie de următoarele variabile - tipul contractului de muncă, structura organizatorică şi modul de lucru specific companiei (organizare în departamente, puncte de lucru, sucursale etc.).

Când vine vorba de salarizare, WizOne for All include şi programul WizSalary, destinat IMM-urilor care au nevoie de un instrument simplu şi eficient pentru calculul drepturilor salariale. Acest program a fost dezvoltat astfel încât să poată fi utilizat cu încredere atât de afaceri cu 10 angajaţi, cât şi de companii cu sute sau mii de angajaţi. De altfel, peste un sfert din salariile angajaţilor din mediu privat din România sunt calculate cu WizSalary.

În plus, cu WizOne for All, prin modulul Self Service, companiile pot implementa un flux automat de transmitere şi aprobare a cererilor angajaţilor. Angajaţii pot depune, astfel, solicitări pentru concediu de odihnă, medical sau alte cereri de absenţă sau work from home, iar managerii pot evita suprapunerea de concedii şi pot vedea dintr-o singură privire prezenţa din cadrul departamentului.

IMM-urile beneficiază, astfel, de un instrument care garantează transparenţa proceselor, asigurând securitatea şi protecţia datelor organizaţiei şi ale angajaţilor.

WizOne for All este disponibil atat în cloud, cât şi on-premise, cu instalare pe infrastructura clientului.