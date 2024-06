Work Trend Index 2024: 75% dintre angajaţi folosesc acum AI la locul de muncă

75% dintre profesioniştii care aduc valoare companiei prin cunoştinţele lor folosesc acum AI la locul de muncă. Angajaţii afirmă că AI contribuie la reducerea timpului necesar de muncă, stimulează creativitatea şi le permite să se concentreze pe cele mai importante sarcini, conform Work Trend Index 2024, un raport comun despre adopţia AI la locul de muncă, intitulat "AI at work is here. Now comes the hard part" (Inteligenţa artificială la locul de muncă este deja aici. Partea grea vine acum) publicat de Microsoft şi LinkedIn.

Dar, în timp ce 79% dintre liderii de business sunt de acord că adopţia AI este esenţială pentru a rămâne competitivi, 59% dintre ei îşi pun problema cuantificării câştigurilor de productivitate, iar 60% consideră că firma lor nu are conturate deocamdată o viziune şi un plan de adopţie pentru intelegenţa artificială. Presiunea ROI-ului (randament de investiţie ) imediat îi împiedică pe lideri să facă paşi spre adopţia AI. Astfel, angajaţii acţionează pe cont propriu: 78% dintre utilizatorii de AI folosesc propriile instrumente de inteligenţă artificială la locul de muncă, rămânând fără beneficiile care decurg din utilizarea strategică a acestora la scară largă şi punând în pericol datele companiei. Pentru fiecare lider, există oportunitatea de a se folosi de acest impuls pentru a genera ROI. Şi nu este vorba doar de o adopţie în rândul generaţiei Z: angajaţii din toate grupele de vârstă folosesc propriile instrumente de inteligenţă artificială la locul de muncă.

"Work Trend Index 2024 arată clar că folosirea inteligenţei artificiale la locul de muncă se face într-un ritm accelerat în întreaga lume. În timp ce numeroşi angajaţi din România adoptă cu entuziasm instrumentele AI pentru a-şi stimula productivitatea şi creativitatea, multe companii mai au încă de lucru la o viziune strategică pentru implementarea eficientă a acestei tehnologii. Este esenţial ca liderii de business să ofere îndrumări clare, instruire şi guvernanţă în ceea ce priveşte utilizarea AI, pentru a debloca pe deplin potenţialul acesteia şi pentru a prevedea riscurile de utilizare. La Microsoft, ne angajăm să sprijinim clienţii şi partenerii din România în acest parcurs de transformare"- a declarat Bogdan Putinică, Country Manager Microsoft România şi Moldova.

Una dintre companiile care a dovedit eficacitatea inteligenţei artificiale la locul de muncă este gigantul UiPath, care şi-a dezvoltat propiul instrument Gen-AI, bazat pe funcţionalităţi şi algoritmi Microsoft Copilot.

"La UiPath, am dezvoltat Autopilot, un asistent AI care are la bază tehnologie Generativa AI, similară şi complementară cu soluţia Copilot. Strânsa colaborare cu Microsoft ne-a oferit acces timpuriu la tehnologia Copilot, astfel ca soluţiile dezvoltate de UiPath să permită această foarte bună colaborare şi completare cu Copilot. Cele două soluţii lucrează foarte bine împreună pentru a acoperi nevoi diverse pe care utilizatorii le pot avea, de la echipele de dezvoltare şi testing, până la analiştii de date şi utilizatorii obişnuiţi. Este cu adevărat asistentul digital pe care ni-l doream atunci când urmăream filme SF la televizor în anii "90", a declarat Alexandru Mihalciuc, Head of Sales Solutions la UiPath.

Creşterea productivităţii cu ajutorul AI

Cercetătorii Microsoft au conceput un studiu de control, cu o durată de şase luni, desfăşurat pe 60 de clienţi Copilot din diverse industrii. Este prima observaţie majoră a peste 3.000 de persoane care utilizează AI în mediul de lucru, fără intervenţii din partea cercetătorilor. Rezultatele preliminare arată modul în care inteligenţa artificială ar putea remodela programul zilei de lucru în moduri fundamentale: prin reducerea timpul petrecut citind mailuri, prin organizarea de şedinţe mai valoroase şi prin permiterea de mai mult timp petrecut realizând sarcini de lucru de mare valoare, care necesită concentrare.

Studiul arată că utilizatorii Copilot au citit cu 11% mai puţine e-mailuri individuale şi au petrecut cu 4% mai puţin timp interacţionând cu acestea. Clienţii care au văzut cel mai mare impact au petrecut cu 25%-45% mai puţin timp citind e-mailuri. În unele companii, timpul petrecut în şedinţe a crescut, în altele a scăzut. O ipoteză este că inteligenţa artificială face şedinţele mai valoroase - prin schimb de informaţii şi cale rapidă spre creaţie, precum o şedinţă de brainstorming transformată uşor într-o primă formă de proiect. În unele companii, eficienţa crescută duce la mai puţine şedinţe, iar în altele, valoarea crescută duce la mai multe.

De asemenea, utilizatorii Copilot au editat cu 10% mai multe documente în Word, Excel şi PowerPoint - companiile care au avut cel mai mare impact au observat o creştere de 20%. Acest lucru ar putea sugera că oamenii refolosesc timpul pe care îl economisesc pentru activităţi de concentrare de mare valoare, cum ar fi crearea şi consumul de informaţii.