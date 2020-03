XTB ROMÂNIA: Coronavirusul poate aduce şi veşti bune

Răspândirea COVID-19 a generat o criză globală cu potenţiale efecte negative în marea majoritate a sectoarelor economice, dar există aspecte pozitive ale situaţiei, potrivit unei analize realizate de XTB România.

"Sesizăm oportunităţi imense de tranzacţionare pe pieţele bursiere datorită mişcărilor istorice. În cadrul XTB, spre exemplu, avem clienţi care au pierdut foarte mult, dar care au şi câştigat foarte mult în ultimele săptămâni. Apetitul pentru investiţii în România şi în lume a crescut atât de mult, încât în doar câteva zile XTB România a generat cât media lunară în termen de rulaje, depuneri şi conturi noi", se spune în comunicat.

Conform analizei, majoritatea companiilor cu activitate de birou implementează work from home pentru prima dată la nivel general. Practica se va putea menţine şi după ce trece criza, ceea ce va putea schimba pozitiv dinamica programului de lucru în viitor, diminuând supraaglomeraţia oraşului şi sporind productivitatea angajaţilor.

Compania menţionează că lucrul de acasă a determinat crearea unui nou indice pe Wall-street. Indicele "Stay at home" conţine 33 de companii care ar profita în urma faptului că toţi stăm acasă. În indice se regăseşte Netflix (care a câştigat deja 8%), Amazon (poţi vizualiza programe prin serviciul Amazon Prime Video), Facebook, Sonos (vând sisteme audio fără fir, prin wifi), acţiuni la companii de jocuri video, acţiuni de la "programe informatice" care te ajută să lucrezi de acasă şi să realizezi conferinţe online/teleconferinţe. Spre exemplu, Teladoc Health este o aplicaţie ce le permite pacienţilor să discute prin video cu medicii. Stay at Home urmăreşte performanţa: Activision Blizzard (dezvoltator de jocuri video), Alarm.com, Alibaba, Amazon, Atlassian, Blue Apron, Boingo Wireless Campbell Soup, Central Garden & Pet Co., Citrix Systems, Clorox, Diamond Eagle, eBay, Facebook, GrubHub (livrări mâncare), JD.com, Match, Netflix, New York Times, Nexstar Media, Okta, Peloton (echipamente de fitness pentru acasă), Purple Innovation, Shutterstock, Sirius XM, Slack, Sonos, Sturm Ruger & Co., Tencent Music, Yelp, Zillow, Zoom et Zynga.

XTB România susţine că traficul redus din marile oraşe precum Bucureşti ajută şi la conştientizarea beneficiilor unui aer curat. Astfel, potrivit sursei citate, sunt şanse ridicate să se observe, pe termen mediu, o creştere a preocupării pentru un mediu curat şi sustenablitate în business cu consecinţe pozitive asupra calităţii aerului, apei, dar şi produselor alimentare, băuturilor, produselor de îngrijire personală sau cosmeticelor.

Irina Cristescu, General Manager in cadrul XTB Romania, a declarant: "Cred ca sunt de urmarit pe termen lung companiile din tehnologie si care furnizeaza servicii online sau faciliteaza furnizarea de servicii online. Aceasta criza va schimba oarecum mindsetul marilor corporatii si se va schimba si modul cum se raporteaza ele la munca de acasa. Acelasi lucru putem spune si pentru mindsetul consumatorilor, care vor accesa mai mult servicii online, shopping online, curierat, etc. Este foarte posibil ca acolo vom vedea primele cresteri sustinute dupa ce trece perioada aceasta critica sau chiar mai devreme. Pe termen scurt, scaderile masive din ultima luna genereaza si oportunitati de crestere foarte mari pentru companiile care incep sa devina atractive pentru vanzare, in vreme ce pentru traderii care au apelat la Short-Selling poate aduce castiguri immense."