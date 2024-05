Zilele Christian Tour vin cu un nou sediu şi cu oferte pentru majoritatea destinaţiilor

Christian Tour îşi inaugurează oficial noul sediu din centrul Capitalei în cadrul Zilelor companiei, eveniment care se va desfăşura în perioada 23-26 mai. Marius Berca, director operaţional al turoperatorului, ne-a explicat: "Vom avea Zilele Christian Tour, iar în data de 24 mai, când va fi Ziua Porţilor deschise, vom inaugura noul nostru sediu, împreună cu agenţiile partenere din România, cu vedete din show-biz-ul românesc, cu foarte mulţi dintre prietenii noştri".

Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (grupul din care face parte agenţia de turism Christian Tour, alături de compania de transport Memento Bus, lanţul comercial Yuga şi franciza Tui TravelCenter), ne-a declarat, recent, în cadrul unui interviu: "Cu ajutorul unei finanţări de la Banca Transilvania, care este alături de noi de foarte mulţi ani, am reuşit să cumpărăm fostul sediu Bancpost situat în Piaţa Alba Iulia din Bucureşti, unde sunt circa 2000 de mp de birouri. Toată lumea visează la sediul Google; aşa va arăta şi sediul nostru. Vom avea un spaţiu special cu multe săli de şedinţe, cu sală de training, un loc special amenajat pentru diverse prezentări. Va fi un spaţiu multifuncţional, nu doar de birouri. Parterul va fi dedicat publicului şi evenimentelor, iar etajul unu va fi doar pentru spaţiile de birouri. Cred că acolo vom avea claritatea şi liniştea să conducem toate diviziile noastre din cele şapte ţări în care activăm. Am visat la acest headquarter de când aveam 20 de ani. De când am fondat Christian Tour, în 1997, am visat să avem un birou proprietatea noastră cu anume funcţionalităţi similare cu cele din sediul Google, unde oamenii au şi parte de lucru, dar şi de recreere, în cadrul unui sistem ultra modern. Am cumpărat un spaţiu de birouri pentru noi, care are peste 2500 mp. Acolo vom avea săli de conferinţă, o agenţie privată, premium, sub brandul «Travel like a star», sală de sport, bucătării, o zonă de lunch unde vom face toate prezentările noastre interne, cu o zonă de bar. În fiecare săptămână vom avea un eveniment organizat intern pe diverse teme - conferinţe, prezentare, webinar - în zona de lunch. La etajul unu sunt amenajate birourile, unde funcţionalităţile sunt diferite - spaţii de recreere, de muncă, de one to one pt convorbirile telefonice etc. Doar amenajarea sediului ne costă peste 1,5 milioane de euro, investiţia aferentă tranzacţiei fiind de circa 2,5 milioane de euro".

Noul sediul al agenţiei de turism Christian Tour este de trei ori mai mare decât sediul anterior, decizia de a achiziţiona acest spaţiu având la bază mai multe motive solide, potrivit lui Cristian Pandel: "În primul rând, ne-am dorit o locaţie mai centrală, atât pentru colegii noştri, cât şi pentru public. Cerinţa a fost să fie un loc uşor accesibil, stradal, într-o zonă cu vad comercial, cu zeci de locuri de parcare disponibile - vechiul sediu fiind într-o clădire de birouri mai greu accesibilă atât clienţilor, cât şi angajaţilor grupului. Un al doilea motiv a fost dorinţa noastră de a elimina costurile cu chiria, astfel că am făcut această investiţie pe termen lung, simbolică şi pentru planurile noastre de perspectivă pentru piaţa din România. În al treilea rând, la fel de important, am vrut să ne extindem spaţiul pe care îl aveam, astfel că suprafaţa noului birou este de trei ori mai mare decât înainte."

În noul sediu vor lucra aproximativ 120 de persoane, printre facilităţile acestuia numărându-se climatizarea individuală pe zone, amenajarea unei zone green, cu sute de plante domestice şi exotice, spaţii pentru luat masa şi relaxare.

"Misiunea pe care ne-am asumat-o este să creăm cele mai frumoase amintiri pentru clienţii noştri, la preţuri accesibile şi la o calitate corectă. Printre valorile Christian Tour se numără călătoria ca drept fundamental, o cultură a onestităţii şi integrităţii, eficienţa, diversitatea. Punem pe primul loc nevoile celorlalţi, iar în viziunea noastră, clientul nostru nu este stăpânul nostru, ci prietenul nostru. El va fi întotdeauna cel mai important partener al nostru", mai spune reprezentantul companiei.

Zilele Christian Tour vin cu o mulţime de oferte şi promoţii, care înseamnă discounturi şi de până la 70% pentru destinaţii precum Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania etc. şi chiar pentru vacanţe în România - circuite cu autocarul sau cu avionul -, a precizat Marius Berca pentru un grup restrâns de jurnalişti. Reprezentantul agenţiei a completat: "Acest eveniment este ca un târg propriu de turism, iar ofertele se vor găsi atât în agenţia deschisă la parterul sediului central, cât şi în toate agenţiile Christian Tour, dar şi online".