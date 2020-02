Corteva raportează rezultatele financiare pentru trimestrul 4 şi pentru anul fiscal 2019

• Afacerea din România îşi consolidează poziţia de lider pe piaţă, prin creşterea cotei de piata (MS)% în afacerea cu seminţe şi produse pentru protecţia plantelor în 2019

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru trimestrul încheiat la 31 decembrie 2019 şi pentru anul fiscal 2019. Compania a furnizat, de asemenea, estimările pentru anul 2020, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre.

James C. Collins, Jr., Corteva Chief Executive Officer, a spus: "Rezultatele obţinute demonstrează că am valorificat avantajele oferite de produsele noastre pentru a realiza o creştere organică peste pragul pieţei, în special în afara Americii de Nord. Am livrat, de asemenea, pe baza angajamentelor noastre de sinergie a costurilor şi am îmbunătăţit productivitatea. În primele şase luni în calitate de companie independentă, am demonstrat puterea noastră colectivă şi capacitatea de a naviga într-o piaţă cu condiţii fără precedent, pentru a finaliza anul cu succes. Privind înainte, ne aşteptăm la condiţii climatice mai favorabile în America de Nord, pentru a ne îmbunătăţi performanţele. Ne menţinem angajamentul de a genera plusvaloare acţionarilor şi rezultate financiare în conformitate cu priorităţile noastre declarate."

Echipa din România a demonstrat performanţe puternice, menţinându-şi poziţia de lider pe piaţa din în 2019, crescând afacerea consolidata respectiv, Seminte şi produse pentru Protecţia Plantelor, prin îmbunătăţirea cotei de piaţă la culturile de porumb si floarea soarelui, precum şi pe piaţa erbicidelor pentru cereale păioase. În ciuda provocărilor climatice din piaţă, Corteva Agriscience a avut o creştere semnificativă pentru afacerea cu seminţe, plus 3% MS la porumb, de la 33% la 36%, consolidându-şi poziţia de lider. La floarea soarelui, cu o creştere de 3% MS, de la 44% la 47% suntem in continuare leder detasat. Potrivit studiului Kleffmann, Corteva şi-a îmbunătăţit semnificativ si cota de piaţă la erbicidele pentru culturile de cereale păioase, crescând cu 5% MS, de la 28% la 33%. Corteva si-a asigurat poziţia de lider şi pe piata erbicidelor pentru rapiţa de toamnă, prin produsul Galera Super, având in 2019 un MS de 59%, mai precizează sursa.

În 2019, Corteva România a implementat o echipă de vânzări unificată pentru Seminţe si Produsele de Protecţia Plantelor.

Abordarea de marketing a fost consolidată cu o nouă echipă pentru categoria de culturi speciale, dezvoltand astfel acest segment foarte important de piata.

Produse puternice si inovatoare precum Zorvec Zelavin si Zorvec Enicade au fost lansate în 2019, mărindu-se astfel portofoliul de fungicide revoluţionare împotriva manei. A fost lansat si pachetul tehnologic Pixxaro Super în 2019. Arylex active reprezintă cea mai nouă şi eficientă soluţie pentru controlul unui spectru larg de buruieni in cultura de cereale păioase.

Pentru trimestrul 4 încheiat la 31 decembrie 2019, vânzările nete raportate au crescut cu 6% versus aceeaşi perioadă a anului anterior, cu o creştere a vânzărilor organice1 de 9%.

Volumele au crescut cu 6% versus aceeaşi perioadă a anului anterior. Creşterile de volum pe ambele segmente au fost generate în principal de America de Nord, ca rezultat al vânzărilor mai puternice pentru multiple branduri de seminţe; avansarea erbicidelor Enlist pentru sezonul de semănat 2020; şi vânzările de produse noi în America Latină şi EMEA3.

Preţul local a crescut cu 3% versus aceeaşi perioadă a anului anterior, cu preţuri mai ridicate în America Latină datorită amestecului favorabil din PowerCore Ultra. Cursul valutar a reprezentat un factor defavorizant de 3%, în special din cauza realului brazilian.

Compania a înregistrat aproximativ 50 milioane $ din sinergiile aferente fuziunii în cursul trimestrului.

Pierderea GAAP din operaţiunile continue după achitarea impozitului pe venit a fost de (42) milioane $ pe trimestrul 4. EBITDA Operaţional1 a fost de 224 milioane $, cu o îmbunătăţire de 174 milioane $ faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior pe baza informatiilor preliminare2.

Îmbunătăţirea EBITDA Operaţional pentru segmentul de Protecţia Plantelor reflectă sinergiile de cost aferente fuziunii, câştigurile în urma cesionărilor şi vânzările mai mari. Îmbunătăţirea EBITDA Operaţional pentru afacerea cu Seminţe reflectă câştigurile rezultate din combinaţii favorabile, sinergiile de cost legate de fuziune şi productivitatea continua.

Compania a raportat o pierdere de (0,06) $ pentru GAAP EPS din operaţiunile continue şi EPS operaţional1 de 0,07 $ pentru trimestrul 4 2019.