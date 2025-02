Patria Bank prezinta un profit net de 35 mil. lei in 2024

Rezultatele financiare preliminare inregistrate de Patria Bank in 2024 prezinta un profit net de 35 mil. lei, intr-o dinamica pozitiva de 52% fata anul 2023, rezultat care incorporeaza noua taxa pe cifra de afaceri de 2%, aplicabila institutiilor de credit, incepand cu anul 2024, in valoare de 7,5 mil. Lei, potrivit unui comunicat emis redaţiei. Acest rezultat reprezinta o acumulare a demersurilor multiple de imbunatatire a performantei comerciale, cat si consolidarea performantei financiare, in conditiile unei bune gestiuni a riscurilor.

Anul 2024 a reprezentat pentru Patria Bank un progres pe mai multe paliere, cu o evolutie semnificativa a portofoliului de credite performante cu 16%, +320 mil. lei, crestere mai accelerata decat cea inregistrata la nivelul sistemului bancar (de 8% fata de anul precedent, conform BNR). Banca a pastrat abordarea strategica de sustinere a antreprenoriatului romanesc, cu un focus pe sectorul microfinanatarilor, a intreprinderilor mici si mijlocii si a proiectelor de infrastructura. Aceasta performanta este reflectata in evolutia pozitiva a Activelor Totale cu 11% fata de anul precedent, cu mentinerea unei structuri echilibrate a ponderii activelor lichide in total active de 39%. In urma acestei performante comerciale s-a atins nivelul maxim din ultimii cinci ani al vanzarilor anuale de credite (1,37 miliarde lei), al portofoliului de credite performante la final de an, cat si al soldului surselor atrase de la clienti la final de an.

Expansiunea activelor a fost sustinuta de finantarea comerciala, care prezinta o crestere cu 19%, +578 mil. lei, fata de anul precedent corelata cu reducerea costului de finantare in lei in decursul anului 2024. Diversificarea finantarii a continuat prin obtinerea unui imprumut in valoare de 50 mil. EUR de la European Investment Bank (EIB), care va fi utilizat pentru a sprijini investitiile antreprenorilor din Romania, cu o alocare partiala pentru proiecte climatice. Acesta se adauga finantarilor obtinute de Patria Bank de la alte institutii financiare internationale importante, precum: International Finance Coorporation (IFC), European Fund for Southeast Europe (EFSE) si European Investment Fund (EIF).

Consolidarea profitabilitatii, reflectata in cresterea cu 52% a profitului net in 2024, comparativ cu anul precedent, este realizata prin contributia sustenabila si constanta, pe parcursul celor patru trimestre, a veniturilor nete din dobanzi si comisioane care reflecta expansiunea portofoliului de credite, diminuarea costului de finantare si cresterea activitatii tranzactionale a clientilor (tranzactii si operatiuni de plati, POS si bancassurance). Dinamica indicatorilor de rentabilitate a activelor si capitalurilor proprii reflecta evolutia sustenabila a profitabilitatii, acestia inregistrand cresteri in cursul anului 2024.

Un alt proiect important inregistrat in cursul anului este reprezentat de tranzactia de achizitie a portofoliului de credite de consum performante de la Alior Bank, totalizand 69 mil. lei si peste 3.200 de clienti.

In anul 2024 s-a continuat diminuarea expunerilor neperformante si a dezvoltarii calitative a portofoliului de credite evidentiate in reducerea Ratei Expunerilor Neperformante cu 116 bps.

Capitalurile proprii ale bancii prezinta o crestere cu 30 milioane lei, +8% fata de decembrie 2023, principala sursa de crestere fiind profiturile obtinute de Banca, generand mentinerea unei baze de capital solide evidentiata de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 20,32%, dupa includerea profitului auditat.

"Rezultatele din 2024 demonstreaza rezilienta operatiunilor bancii, atat in zona comerciala cat si in cea operationala, in contextul imbunatatirii eficientei activitatilor bancii corelata cu imbunatatirea calitatii portofoliului de credite. Acest succes reprezinta o validare a strategiei noastre pe termen lung si a eforturilor constante de a ne adapta si evolua intr-un mediu dinamic si volatil. Continuam sa investim in digitalizare, eficienta operationala si consolidarea unei echipe puternice, pentru a raspunde cu agilitate provocarilor pietei. Ne mentinem angajamentul ferm de a livra clientilor si partenerilor nostri produse si servicii de calitate, bazate pe eficienta, flexibilitate si o viziune orientata spre viitor." a declarat Valentin Vancea, CEO Patria Bank.

In anul 2024 Banca a continuat implicarea activa in comunitate, concentrandu-si eforturile pentru sustinerea unor ONG cu impact social in Romania. Astfel, Patria Bank a acordat sponsorizari cu o valoare cumulata de 1 mil. lei in 2024, sustinand o varietate de cauze, inclusiv in domeniile medical, media si invatamant.