5 to go lansează Lemonvita, limonada cu vitamine

5 to go anunţă lansarea unui nou produs pentru zona de retail, Lemonvita, limonada răcoritoare în diverse sortimente, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Produs funcţional realizat după o reţetă proprie, Lemonvita reprezintă o inovaţie în acest segment, oferind gust delicios şi hidratare, la care se adaugă şi o componentă nutritivă, întrucât conţinutul este conceput să acopere o parte din necesarul zilnic de vitamine şi minerale, cu avantajul suplimentar al unui aport caloric redus.

Disponibile pe piaţă începând cu jumătatea lunii august, sortimentele Lemonvita sunt limonada clasică, în trei variante - 5 to go Lemonvita original, 5 to go Lemonvita lămâie & zmeură şi 5 to go Lemonvita Zero Zahăr - la care se adaugă trei SKU-uri din categoria băuturilor cu conţinut de vitamine şi/sau minerale, pentru care pot opta consumatorii care îşi doresc un plus de beneficii pentru organism, în funcţie de nevoile şi preferinţele lor: 5 to go Lemonvita original cu vitaminele B, C, D, 5 to go Lemonvita lămâie & zmeură cu magneziu şi vitaminele B şi 5 to go Lemonvita Zero Zahăr cu vitaminele B. Lemonvita este o băutură necarbogazoasă, disponibilă în ambalaj de 0.5 litri, iar conţinutul caloric variază între maximum 22 kcal/100 ml şi minimum 4 kcal/100 ml, în cazul sortimentelor fără zahăr.

"Aşa cum am mai spus, ne place să ne surprindem clienţii cu produse inedite, concepute astfel încât să reflecte o anumită tendinţă detectată în piaţă la momentul respectiv. Oamenii iubesc gustul limonadei şi totodată sunt în căutare de soluţii revoluţionare, iar în cazul de faţă, vorbim despre un produs surprinzător, care livrează un mix de beneficii. Credem că lansarea acestor noi SKU-uri va avea un impact semnificativ în segmentul retail şi este în concordanţă cu strategia noastră de a ne consolida prezenţa în această zonă, tendinţă pe care o vom menţine în continuare", a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

"Extinderea portofoliului din retail cu produse care să reflecte spiritul inovator 5 to go s-a numărat printre priorităţile setate anul acesta. Lemonvita este o băutură cool, care acoperă o paletă largă de gusturi şi ocazii de consum şi are un potenţial considerabil, tocmai de aceea ne bucurăm să anunţăm că am înregistrat acest brand la nivel european şi vrem să-l ducem în afara graniţelor ţării, pe piaţa internaţională", a completat Dumitru Iliescu, director comercial 5 to go.