5 to go, nou partener oficial al Federaţiei Române de Ciclism

Lanţul de cafenele 5 to go şi Federaţia Română de Ciclism (FRC) au anunţat un parteneriat strategic, care marchează implicarea brandului în susţinerea sportului pe două roţi, potrivit unui comunicat 5 to go. Începând cu această vară, 5 to go devine partener oficial al FRC pentru un an, iar Italian Sparkling Espresso by 5 to go a fost desemnată băutura oficială a Federaţiei.

„Suntem încântaţi să ducem 5 to go mai aproape de comunităţile sportive şi să creştem vizibilitatea brandului în cadrul unor evenimente speciale”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go. El a subliniat că această colaborare face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a unui stil de viaţă activ şi echilibrat, alături de parteneriatele deja existente cu Federaţiile Române de Fotbal şi Tenis.

Preşedintele FRC, Cătălin Sprînceană, a salutat iniţiativa: „Cicliştii şi cafeaua fac echipă perfectă, iar de acum ne vom bucura de energia şi produsele 5 to go la cele mai importante evenimente de ciclism din ţară.”

Parteneriatul vizează şi promovarea ciclismului ca formă sustenabilă de mobilitate urbană. Printre proiectele planificate se numără o etapă din Cupa României de Downhill, programată pentru 2026 la Sinaia.

Italian Sparkling Espresso, băutura oficială a FRC, este un produs ready-to-drink pe bază de cafea 100% arabica, uşor acidulat, disponibil şi în varianta fără zahăr.

5 to go, cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est, numără peste 600 de unităţi în România şi continuă să se implice activ în susţinerea sportului naţional.