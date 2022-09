Acţiunile One United Properties sunt avansate în cadrul seriei indicilor FTSE Global Equity

Acţiunile One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti, România, au fost oficial avansate astăzi în cadrul seriei FTSE Global Equity Index Emerging Europe, trecând de la categoria cu capitalizare mică la categoria cu capitalizare medie. Upgrade-ul reflectă capitalizarea bursieră crescută a One United Properties şi lichiditatea solidă a acţiunilor ONE la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă transmis redacţiei.

"One United Properties îşi continuă performanţa excelentă pe Bursa de Valori Bucureşti, crescând ponderea companiilor antreprenoriale româneşti incluse în indicii globali. În plus, după ce am finalizat cea mai nouă rundă de finanţare, ne-am mărit şi mai mult free-float-ul, primind noi acţionari în compania noastră în luna august. Acest lucru este completat acum de decizia FTSE Russell de a avansa acţiunile ONE într-o categorie mai reprezentativă de acţiuni de dimensiuni medii, astfel că estimăm o activitate de tranzacţionare crescută pe acţiunile ONE în perioada următoare", a declarat Victor Capitanu, co-CEO al One United Properties.

Conform sursei citate, acţiunile One United Properties sunt incluse în seria indicilor FTSE Global Equity începând din data de 21 decembrie 2022. Iniţial, acţiunile au fost incluse în FTSE Global All Cap, FTSE Global Small Cap, segmentul cu capitalizare mică din cadrul ecosistemului de indici FTSE Global Equity Index şi FTSE Global Total Cap, care include companii mari, mijlocii, mici şi micro-companii. Începând cu 19 septembrie 2022, acţiunile ONE au trecut de la categoria cu capitalizare mică la cea cu capitalizare medie, restul compoziţiei indicilor rămânând neschimbată.

Indicele FTSE Global All Cap este un indice ponderat în funcţie de capitalizarea pieţei, care reprezintă performanţa acţiunilor cu capitalizare mare, medie şi mică la nivel global. Indicele acoperă pieţele dezvoltate şi emergente şi este potrivit ca bază pentru produse de investiţii, cum ar fi fonduri, instrumente derivate şi fonduri tranzacţionate la bursă. Şase companii din FTSE Global All Cap Index reprezintă România - Banca Transilvania, MedLife, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties şi TeraPlast.

Pe lângă seria FTSE Global Equity Index, acţiunile ONE sunt incluse şi în indicele EPRA Nareit Emerging, conceput pentru a urmări performanţa companiilor imobiliare listate şi a REIT-urilor pe pieţele emergente, precum şi a mai multor indici STOXX. La nivel local, din septembrie 2021, acţiunile ONE sunt incluse în BET, principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti care urmăreşte cele mai lichide companii, indici BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR şi BET Plus.

One United Properties este a treia cea mai mare companie antreprenorială listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi cel mai mare dezvoltator imobiliar listat pe piaţa de capital locală. Acţiunile companiei au debutat la BVB pe 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, în cadrul căruia compania a atras 264 de milioane de lei pentru dezvoltări viitoare atât în ​​segmentul rezidenţial, cât şi în cel de birouri. În august 2022, One United Properties şi-a încheiat cu succes cea de-a cincea operaţiune de majorare a capitalului social, atrăgând de la investitori existenţi şi 253,7 milioane de lei pentru dezvoltarea companiei.

Până în prezent, investitorii au tranzacţionat peste 131 de milioane de acţiuni ONE, în valoare totală de aproape 173 de milioane de lei ceea ce face ca One United Properties să fie a 9-a cea mai tranzacţionată companie de la Bursa de Valori Bucureşti, se mai arată în comunicat.