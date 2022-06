ACTIV PROPERTY SERVICES:Piata spatiilor de tip coworking accelereaza ritmul de crestere

Segmentul de birouri deja amenajate si mobilate, de tip coworking, este asteptat sa inregistreze un ritm mai alert de dezvoltare si sa-si creasca cota de piata pe termen mediu, atat prin extinderea operatorilor existenti, cat si prin intrarea unor jucatori noi.

Conceptul a ajuns sa fie bine cunoscut pe piata locala si adoptat de diverse tipuri de utilizatori, centrele existente din principalele zone de birouri ale Bucurestiului fiind aproape integral ocupate.

Vivid O. este cel mai nou operator intrat in Bucuresti, primul centru fiind inaugurat in luna iunie 2022 in zona ultracentrala, in proximitatea Pietei Universitatii. Compania a inchiriat 1.350 m2 in cladirea Nicolae Filipescu 39-41, tranzactie intermediata de compania de consultanta Activ Property Services.

Spatiul ocupa etajele 1 si 2 ale cladirii, avand 230 de posturi de lucru organizate in zone cu hot desk-uri, birouri dedicate si zone inchise de tip "private offices". Chiriasii au acces la sali de intalniri (2-10 persoane), zona de relaxare cu masa de ping-pong si canapele, phone booth, bucatarie, spatii de depozitare cu cifru, aparate multifunctionale de printare/scanare etc. Centrul beneficiaza de spatii de parcare in subteran si acces pietonal rapid la parcarea subterana din Piata Universitatii.

"Vivid O. este despre conexiuni, comunitate, spirit de echipa si creatie. Spatiul ales imbina elemente esentiale ce ajuta la formarea comunitatii: localizarea si accesul facil, locurile de parcare si proximitatea fata de metrou au fost caracteristicile care m-au determinat sa aleg acest loc pentru dezvoltarea armonioasa a proiectului. Spatiul ales este doar o forma de materializare a sufletului comunitatii pe care imi doresc sa o realizez." declara Narcisa Mindu, co-fondatoarea Vivid O. care in ultimii 3 ani a condus centrul coworking Ready Offices din zona Pietei Victoriei.

"Am demarat discutiile pentru identificarea spatiului optim inca din faza incipienta a realizarii planului de business Vivid O., in urma cu un an. Au fost analizate mai multe zone si cladiri pana la identificarea unor conditii excelente pentru lansarea primul centru Vivid O. in cladirea Nicolae Filipescu 39-41." declara Florian Gheorghe, manager departament birouri din cadrul Activ Property Services.

Nicolae Filipescu 39-41, cunoscuta in trecut sub numele Pallazzo Italia, este una dintre principalele cladiri de birouri din zona Pietei Universitatii, amplasata in spatele Salii Dalles, la doar 5 minute de mers de metrou. Cladirea are o suprafata inchiriabila de 5.200 m2, desfasurata pe parter si 7 etaje, cu 2 niveluri subterane de parcare.

Despre piata de birouri

Piata de birouri din Bucuresti inregistreaza o revenire graduala a cererii, tendinta demarata in 2021 si confirmata de rezultatele din primul trimestru 2022.

Daca anul 2020 a fost marcat de efectele pandemiei si injumatatirea volumul de tranzactii majore de inchiriere, in 2021 cererea s-a imbunatatit si volumul de inchirieri a crescut cu 41%, pana la un volum total de 272.000 m2, arata datele procesate de Activ Property Services.

In primul trimestru 2022 s-au inchiriat peste 67.600 m2 de birouri in Bucuresti, volum similar mediei trimestriale a anului trecut. Aproximativ 70% din suprafata inchiriata a fost cerere noua (noi intrari, extinderi, relocari din stoc necompetitiv), in timp ce 20% au fost renegocieri/prelungiri de contract si 10% relocari din stoc competitiv.

Rata de neocupare a crescut usor in primul trimestru, la 13,7% din totalul stocului competitiv (clasa A si B), pe fondul livrarii de cladiri noi insumand 73.500 m2 (Sema Office - cladirile Londra si Oslo, primele 2 cladiri @Expo, Tandem).

Cererea mai slaba din ultimii 2 ani, coroborata cu livrarea unui stoc nou total de 395.000 m2, au condus la majorarea ratei de neocupare de la 10%, la inceputul pandemiei, pana la 13,7%, cel mai ridicat nivel din ultimii 8 ani. "Cu toate acestea, semnele sunt pozitive. Pe fondul revenirii treptate a cererii si a volumului limitat de livrari anuntate pentru 2022-2023, ne asteptam ca rata de neocupare sa inceapa sa scada de la mijlocul acestui an." considera Florian Gheorghe.