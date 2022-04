O schimbare în carieră nu este întotdeauna uşoară chiar dacă există ambiţie şi perseverenţă. În timpul studiului te poţi confrunta cu situaţii mai dificile care pot apărea din cauza unor percepţii greşite asupra procesului de învăţare sau din cauza unor factori externi. Şi nu eşti singurul în această situaţie.

Un studiu realizat de Student Experience in the Research University (SERU) arată 76% dintre studenţii intervievaţi au identificat lipsa de motivaţie ca fiind cel mai mare obstacol în calea învăţării. De asemenea, aceştia au mai raportat printre obstacole şi lipsa interacţiunii cu alţi studenţi sau cu profesori, dar şi distragerea atenţiei.

Proiectul cursuri IT by eJobs te va ajuta nu doar să înveţi partea teoretică, necesară pentru formarea ta ca programator sau tester, ci să faci şi schimb de experienţă cu ceilalţi cursanţi, să-ţi structurezi procesul de învăţare şi să găseşti motivaţia necesară pentru a depăşi provocările care pot apărea atunci când deprinzi cunoştinţe noi. Descoperă ce obstacole poţi întâlni pe drumul spre formarea ta în domeniul IT şi ce soluţii concrete ai pentru a le depăşi!

• 1. Eşti axat pe învăţarea codului şi nu pe abilităţile de rezolvare a problemelor

Cunoaşterea codului sau a noţiunilor teoretice despre testare contează adeseori mai puţin. Mult mai important e cum rezolvi o problemă, ce paşi urmezi, ce conexuni faci pentru a-ţi lua datele de care ai nevoie. Gândeşte-te că s-ar putea să uiţi noţiunile teoretice, însă logica şi orientarea spre rezolvarea problemelor (prin analiză, întrebări, testări) îţi vor fi mereu de ajutor.

• 2. Nu ai îndrumare în timp real

Când începi să înveţi programare, este firesc să faci şi greşeli. Poate nu vei şti cum să mergi mai departe şi s-ar putea să pierzi mult timp în a descoperi codul potrivit. Câteva astfel de experienţe te pot determina să-ţi pierzi interesul pentru formarea în domeniul IT. Ai avea nevoie de un trainer care să-ţi răspundă la întrebări în timp ce exersezi şi chiar de un schimb de experienţă cu oameni care au aceeaşi pasiune.

• 3. Ai multe distrageri

Activitatea ta este întreruptă probabil de numeroase forme de comunicare digitală, verbală şi scrisă. Telefonul sună, notificările pe e-mail şi în social media se adună. Acest ritm îşi pune amprenta asupra puterii tale de concentrare. Poate eşti prezent la un curs, dar te gândeşti în altă parte. Soluţia? Rezervă "o oră de concentrare" în care să-ţi ignori telefonul, să opreşti notificările (poţi folosi tool-uri care fac acest task) şi să-ţi rezervi timp în calendar pentru a te implica în cursurile de formare.

• 3. Nu ai ocazia de a pune în practică noile cunoştinţe

Practica este cheia pentru a învăţa să scrii cod sau să testezi. Unele cursuri în domeniul IT sunt în întregime centrate pe predare, iar partea practică lipseşte. Şi chiar dacă înveţi bine noţiunile teoretice, dacă nu implementezi şi nu vezi rezultatele, toate eforturile tale de învăţare vor fi în van. Însă există soluţii pentru a îmbina partea teoretică cu partea practică: proiectul cursuri IT by eJobs.

• 4. Lipsa unie ghidări în carieră scade motivaţia pentru învăţare

Întrebarea: "Ce voi face după finalizarea cursurilor?" îţi dă poate de gândit, iar lipsa unui răspuns convingător poate duce la scăderea motivaţiei tale pentru învăţare. Proiectul Cursuri IT by eJobs cuprinde şi sesiuni de consiliere în carieră şi îţi oferă informaţii personalizate şi sprijin pentru a lua decizii informate. Consilierul îţi explică ce profesie sau job ţi se potriveşte cel mai bine, ţinând cont de pasiunile tale, de obiective, dar şi de calificări. Te va ghida în redactarea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, astfel încât acestea să se potrivească jobului la care aplici şi îţi va oferi tot suportul necesar în procesul de căutare a unui loc de muncă, de aplicare şi, ulterior, în pregătirea pentru interviu.

• Descoperă proiectul Cursuri IT

Poţi alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanţat din Fondul Social European, parte a programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching).

Ai ocazia ca în timpul cursurilor să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real şi să faci schimb de experienţă cu ceilalţi cursanţi. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îţi va oferi suportul necesar pentru a-ţi găsi job. Detalii despre cursuri aici.

Iată care sunt condiţiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

● ai domiciliul sau reşedinţa în orice judeţ din România (cu excepţia judeţului Ilfov şi Municipiului Bucureşti

● ai o vârstă cuprinsă între 25 şi 65 de ani

● eşti angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

● ai absolvit cel puţin 8 clase

● dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) - cursurile au loc doar online

● ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

● ai în posesie difuzor/căşti şi microfon pentru a participa la discuţii

● eşti un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

● deţii competenţe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competenţe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020