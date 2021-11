Blackjackul este unul dintre cele mai avantajoase jocuri de la cazinourile de pe terestre şi online. Regulile jocului sunt destul de uşor de înţeles. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte uşor să fii luat de val şi să urmăreşti doar să loveşti până când ajungi la 21 fără nicio strategie tangibilă.

Nu numai că această strategie este nesăbuită, dar are ca rezultat o dezvoltarea unei reticenţe faţă de blackjackul online. Cum poţi să previi acest lucru? Îţi vom arăta în continuare! La final vei putea să-ţi încerci şansele la Maxbet online.

Reguli de joc la blackjack online

Cei familiarizaţi cu blackjackul online, folosesc, cel mai adesea, o anumită formă de strategie. Drept urmare, nu se bazează doar pe noroc în jocul lor. În jocul online, nu este utilizat un singur pachet de cărţi, numărul acestora putând ajunge chiar până la opt. Dealerul şi jucătorul primesc două cărţi, iar una dintre cărţile dealer-ului este cu faţa în jos.

Pentru a câştiga, mâna ta trebuie să fie egală cu 21. Dacă totalul cărţilor tale depăşeşte 21, atunci pierzi imediat. Contrar credinţei populare, nu trebuie să urmăreşti să ajungi la 21. Pur şi simplu ai nevoie de o mână care depăşeşte valoarea totală a valorii mâinii dealer-ul. Mai exact, dacă ai un total de 16 şi dealerul are 15, câştigi runda.

În blackjack-ul online, există 5 mişcări de bază pe care le poţi face în timpul rândului tău. Le enumerăm mai jos pentru ca la următoarea ta vizită la cazino să poţi paria inspirat.

Stand Blackjack

Când alegi să stai, asta înseamnă că fie eşti mulţumit de mâna pe care o ai, fie că nu vrei să rişti să depăşeşti 21. Există linii directoare generale care îţi spun când să stai. De exemplu, dacă ai o mână care totalizează 17, atunci este o idee bună să nu mai plusezi.

Double Down

Dublarea pariului înseamnă că eşti sigur că ai o mână bună. Deşi este o modalitate excelentă de a face bani suplimentari în timpul rundei, această strategie este şi riscantă. Această mişcare adaugă mai multă la pariul tău atunci când este tratată cu o altă carte. Odată ce dublezi, nu mai poţi lovi din nou.

Predare

Aceasta este mai mult o opţiune finală pentru a renunţa la rundă şi pentru a primi 50% din pariul înapoi. Predarea nu pare o opţiune des întâlnită la jucătorii profesionişti.

Strategia fundamentală

Cel mai neglijat aspect al jocului este, de cele mai multe ori, strategia. Folosirea unei strategii nu numai că face jocul mai plăcut, ci şi minimizează riscul de a pierde. Cu toate acestea, reţine faptul că nicio strategie nu elimină avantajul casei.

Vom detalia mai jos câteva strategii şi linii directoare de bază pe care orice jucător de blackjack online ar trebui să înveţe să le încorporeze în jocul său.

Când să împarţi (Split)

După cum am menţionat, împărţirea implică două cărţi de aceeaşi valoare care sunt împărţite pentru a crea două mâini individuale. Iată câteva reguli generale.

Şansa ta de a obţine o carte care are o valoare de 10 sau în jurul acestei valori este destul de mare şi, din această cauză, ar trebui să împarţi aşii.

Împarte atunci când cartea cu faţa în sus a dealer-ului are o valoare de la 2 la 9, dar nu 7. Acest lucru trebuie făcut împreună cu mâna jucătorului care are o pereche de 9.

Împarte întotdeauna 8 pentru că nu ar trebui să atingi niciodată valoarea de 16, pe care dealerul o poate învinge cu uşurinţă. Cu toate acestea, ar trebui să faci acest lucru numai dacă dealerul are o mână care are o carte cu faţa în sus care are o valoare de la 2 la 9.

Predarea

Majoritatea jucătorilor sunt reticenţi la gândul de a se preda, dar pierderea unei jumătăţi din pariu este o variantă mai atrăgătoare decât pierderea pariului integral. Există două situaţii în care ar trebui să te predai. Atunci când ai o mână evaluată la 16 şi dealerul are un 9 şi un As şi când ai o valoare de 15 în mână şi dealerul are o valoare de 10.

Pariuri secundare

Aceasta este o parte a jocului care era evitată cu orice preţ. Profesioniştii în blackjack online au învăţat cum să folosească pariurile secundare în avantajul lor. Te poţi familiariza cu pariurile secundare şi îţi poţi creşte şansele de câştig şi tu, cu singura condiţie de a respecta cu stricteţe regulile strategiei.

Super Sevens - Acest pariu secundar depinde de câţi 7 ai în mână. Cu cât ai mai multe cărţi cu această valoare, cu atât mai bine..

21 + 3 - Acest pariu secundar îţi permite să câştigi în funcţie de cărţile pe care le ai şi de upcard-ul dealer-ului.

Over & Under Thirteen - Acesta este un pariu secundar este simplu, dar incredibil de riscant. Pariezi dacă totalul primelor tale două cărţi va avea sau nu un total care depăşeşte 13. Dacă pariezi pe cărţile pe care nu le ai, atunci Asul este evaluat ca 1, dar dacă ai lovit 13 sau mai mult, Asul contează ca 10.

Nu număra cărţile în jocul online

Numai jucătorii cu o concentrare incredibilă şi cei care sunt familiarizaţi cu dificultatea acestei strategii pot număra cărţile cu succes. Prin această tactică, jucătorul încearcă să restrângă cărţile care vor fi disponibile atunci când decide să lovească. Regulile jocului trebuie să fie o prioritate, mai ales dacă eşti încă un jucător nou. Implementarea unei strategii ar trebui să fie pe locul al doilea pe lista ta. În general, cu excepţia cazului în care aţi jucat blackjack online de mult timp, nu număraţi cărţile.

Concluzie

După cum poţi vedea, există secrete ale blackjack-ului online pe care le poţi aplica. Cu toate acestea, reţine că întotdeauna trebuie să joci responsabil pentru a nu risca să îţi pui în pericol siguranţa financiară.