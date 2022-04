Ceea ce părea doar un exerciţiu de imagine din partea afaceristului Viorel Cataramă, anunţul potrivit căruia compania Elvila devine primul retailer din România care acceptă plata în criptomonede, pare să ascundă, de fapt, o direcţie de dezvoltare solidă.

Acest lucru a fost confirmat de prezenţa omului de afaceri la, poate, cea mai importantă conferinţă în materie de criptomonede şi blockchain din lume, Dubai Binance Blockchain Week 2022. Însoţit de colaboratorii săi în noul proiect Elvila Digital, respectiv, Cosmin Mihai Lefter (Chief Commercial Officer), Radu Cârstea (Chief Tehnical Officer), Ştefan Cataramă (Chief Creative Officer) şi Sergiu Vasilescu (Crypto Legal Expert, Managing Partener VD Law Group) omul de afaceri şi-a prezentat atât proiectul, cât şi viziunea sa despre dezvoltarea business-ului.

Din câte se pare, aceasta a fost foarte bine primită de către cei prezenţi în cadrul evenimentului de networking, unde au avut discutii aprofundate cu top managementul Elrond România, reprezentat prin Lucian Mincu (Co-founder and CIO), Lucian Todea (Co-founder and COO), Daniel Şerb (Head of Business Development), precum şi cu Oprea Carabulea (CEO D1ferrent Capital), unul dintre cei mai mari investitori în crypto din România. Pentru viitorul Elvila Digital se anunţă un parcurs spectaculos şi plin de colaborări, la cel mai înalt nivel. "Am vrut să participăm la Binance Blockchain Week 2022 pentru a prezenta proiectul nostru Elvila Digital. Am avut un schimb de idei foarte bun cu cei de aici, oameni cu foarte multă experienţă în domeniu, şi m-am bucurat să văd că ne-au apreciat proiectul şi ne-au confirmat planurile noastre, acelea de a ne extinde mai mult către Metaverse. Considerăm că poate am pus bazele unor colaborări viitoare foarte interesante. Tot timpul am luat decizii curajoase la Elvila şi am avut de câştigat, iar faptul că ne pregătim să păşim în Metaverse e una dintre ele", a declarat Viorel Cataramă.

Mai mult, omul de afaceri a subliniat că acesta este un proiect nou, complementar brandului Elvila, care nu va suferi schimbari în niciun fel: "E o nouă aventură, nu vă pot spune foarte multe momentan, dar urmează multe surprize. (...) Mă bucur că am cunoscut oameni care m-au scos, vă spun cinstit, din zona mea de confort, şi mi-au arătat aceste oportunităţi fără precedent pe care Metaversul le oferă. Aici nu va trebui să schimbăm doar modul în care facem business, dar şi cel în care comunicăm, apelând la canalele native publicului nostru: Twitter, Telegram, Discord. "

Viorel Cataramă a fost într-o companie selectă la Binance Blockchain Week 2022, printre participanţii la conferinţă numărându-se câteva din cele mai grele nume din piaţa crypto din lume, precum: Antonio Saaranen (CSO Qtum Foundation), Arnaud Ventura (Managing Partner Gojo & Co), Aurelie Dhellemens (Senior Director Ripple) sau Bruce Pon (Founder Ocean Protocol).