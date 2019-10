ADVERTORIAL Introdu cristalele CBD in rutina zilnica si bucura-te de aceste beneficii!

Desi sunt foarte multumite de produsele de ingrijire corporala pe care le folosesc in prezent, precum creme, parfumuri, sampoane si uleiuri de corp, femeile sunt intotdeauna in cautarea unor noi solutii si metode care sa le ajute sa arate mai bine sau sa se simta confortabil pe toata durata zilei. Daca si tu doresti sa descoperi un produs revolutionar de ingrijire corporala, este momentul sa incerci cristalele CBD. Cu siguranta te vei indragosti de ele!

Utilizate deja foarte des in afara granitelor tarii noastre, produsele pe baza de extract si ulei CBD au inceput sa-si faca loc si printre preferintele romanilor, asa incat diversele tipuri de cristale CBD sunt tot mai prezente in categoriile de produse naturiste si cosmetice BIO ale distribuitorilor de profil. Motivul principal este cat se poate de simplu: numeroasele cercetari medicale si studii clinice efectuate asupra ingredientelor active din produsele si cristalele CBD ofera rezultate din ce in ce mai incurajatoare asupra potentialului pe care canabidiolul il are in ameliorarea diferitelor conditii si afectiuni de sanatate.

Multumita proprietatilor sale curative si de intretinere asupra corpului uman, uleiul de canabis si produsele ce contin canabidiol (CBD) sunt printre cele mai populare si dezbatute substante din ultimii ani. Practic, aceste produse pot ajuta la inlaturarea diferitelor tipuri de dureri, inflamatii, dar si tulburari ale somnului. Mai mult decat atat, cristalele CBD pot ajuta si in lupta contra anxietatii si stresului. In plus, cercetarile in curs de desfasurare efectuate de marile institute medicale ale lumii au ca scop observarea efectelor benefice pe care produsele cu canabidiol le pot avea in lupta impotriva epilepsiei sau cancerului.

Cu toate ca destule persoane inca sunt reticente la auzul substantei active (ulei de canabis), trebuie sa stii ca aceasta substanta nu contine compusii activi din planta de marijuana responsabili cu efectele psihoactive. Practic, cristalele CBD si celelalte produse de acest tip nu contin THC. In schimb, canabidiolul este un compus care reactioneaza pozitiv cu organismul uman si pana acum nu a fost constatat niciun efect advers la folosire, indiferent de metoda de administrare sau cantitatea administrata.

Aceasta substanta activa re regaseste in diverse forme in produsele comercializate de marii distribuitori autorizati: capsule si cristale CBD, concentrate si extracte, dulciuri, lichide pentru tigara electronica, ceaiuri sau cosmetice. Printre cele mai apreciate produse de acest gen din sfera cosmeticelor este Candropharm CBD 99,5%, produs sub forma cristalelor CBD. Acesta este disponibil in oferta CBDlife.ro, furnizor autorizat de produse ce contin ulei si extract de canabis, la un pret de numai 249 de lei.

Aceste cristale CBD sunt atat de apreciate fiindca in componenta lor intra 1.000 de miligrame de extract pur (puritate 99,5%). Extractul de cristale CBD Candropharm este supus unui proces revolutionar in urma caruia sunt indepartate impuritatile, astfel obtinandu-se cea mai mare puritate posibila la nivel mondial. Mai mult decat atat, produsul este in conformitate cu normele DIN EN ISO 9001 si GMP, aceste certificari fiind obtinute in urma celor 5 procese diferite de curatare si purificare.

In cazul in care vei alege sa incluzi in rutina ta zilnica aceste cristale CBD, iata cateva dintre beneficiile de care te vei putea bucura:

- intarirea sistemului imunitar;

- reglarea glicemiei;

- echilibrarea raportului dintre HDL si LDL (colesterol bun si colesterol rau);

- ameliorarea durerilor musculare;

- reglarea circulatiei sangvine;

- imbunatatirea memoriei;

- cresterea atentiei si capacitatii de concentrare;

- imbunatatirea aspectului parului, unghiilor si pielii.