Afacerile noii generaţii de antreprenori români: Andrei Murariu mizează pe imprimarea 3D şi sport

Noul val de tineri antreprenori români care încă nu au atins pragul de 30 de ani este cu siguranţă caracterizat de creativitate şi adaptabilitate. Cu o deschidere către tehnologie şi orientaţi către soluţii sustenabile, mulţi dintre ei şi-au dezvoltat o mentalitate globală, dar au ales să îşi facă afacerile în România. Unul dintre aceşti antreprenori este Andrei Murariu, un tânăr originar din Constanţa, pasionat de sport şi arhitectură, care, la vârsta la care mulţi tineri încă nu şi-au ales drumul în viaţă, conduce deja două business-uri. Andrei este dezvoltatorul primului hub pentru tehnologii de imprimare 3D dedicat comunităţii de profesionişti şi pasionaţi din România, 3DinBox, dar şi al Creatin, un spaţiu pentru sport gândit ca un "concept anti-sală", care elimină ideea de presiune pe care multe persoane o simt când merg într-o sală de fitness tradiţională, conform unui comunicat transmis redacţiei.

În copilărie îşi dorea să devină arhitect şi pilot de curse, astfel că şi-a transformat cele două pasiuni în două afaceri pe care astăzi, la 26 de ani, le conduce alături de echipe la fel de tinere, dar creative, ca el. "De mic, eram mereu pe lângă părinţii mei la muncă. La început, cu mama la liceele unde preda, iar mai târziu, când părinţii mei au deschis propria firmă în construcţii, am petrecut mult timp cu tata pe şantier sau în întâlnirile de afaceri. Am crescut în acest mediu antreprenorial şi, de mic, am avut o pasiune pentru arhitectură, care a devenit tot mai puternică. M-am pregătit pentru admiterea la facultate şi am fost acceptat atât la facultatea din Iaşi, cât şi la Ion Mincu, în Bucureşti. Totuşi, pe lângă pasiunea pentru arhitectură, aveam o mulţime de idei de afaceri care mă atrăgeau. Mi-am dat seama că nu vreau doar să urmez un drum clasic, ci să dezvolt acele idei", spune Andrei, potrivit comunicatului.

Business-ul 3DinBox a luat naştere în 2019 şi a fost inspirat de activitatea din facultate. "A fost o afacere pornită din pasiune. În Facultatea de Arhitectură am decis că un gravator laser mă va ajuta să îmi construiesc machetele mai repede şi nu doar că le-am construit pe ale mele, dar am început să ofer şi servicii de gravare, iar feedback-ul bun pe care l-am primit m-a încurajat să fac un pas mai departe, către o imprimantă 3D. Pe măsură ce descopeream potenţialul acestei tehnologii, am mai luat încă una şi încă una. Aşa mi-am descoperit pasiunea pentru domeniul imprimării 3D, am început să investesc tot mai mult în ea şi astăzi stă la baza business-ul pe care îl construiesc cu multă pasiune şi onestitate", îşi aminteşte Andrei.

Tânărul antreprenor spune că deschiderea românilor pentru imprimarea 3D este în creştere, pe măsură ce tehnologia devine tot mai accesibilă şi mai utilă: românii sunt, în general, foarte atenţi la resurse şi păstrează lucruri care ar putea fi utile mai târziu, principiu ce se reflectă şi în adoptarea imprimării 3D, mai ales la nivel de consumatori. "Mulţi îşi cumpără imprimante 3D pentru a repara diverse obiecte din casă, pentru a crea jucării personalizate pentru copii sau chiar pentru a da viaţă unor idei creative. Practic, orice îţi trece prin minte poate fi transformat în realitate cu ajutorul imprimării 3D, având la dispoziţie materiale potrivite pentru aproape orice aplicaţie. Pe partea profesională şi industrială, imprimarea 3D este deja bine integrată în domenii precum auto, medical, educaţional şi chiar în sectorul militar. Consider că tehnologia de fabricare aditivă este, în multe cazuri, o soluţie complementară faţă de metodele tradiţionale de producţie. La nivel macro, nu o văd ca pe un înlocuitor complet, ci mai degrabă ca pe o integrare firească în procesul de fabricaţie. Aceasta aduce flexibilitate, reduce timpii de producţie şi permite realizarea unor geometrii complexe care altfel ar fi dificil sau imposibil de obţinut. Practic, imprimarea 3D nu înlocuieşte metodele clasice, ci le completează şi le îmbunătăţeşte, devenind o unealtă esenţială în multe industrii", spune antreprenorul. În privinţa planurilor de dezvoltare pentru 3DinBox, Andrei Murariu se concentrează în special pe dezvoltarea logisticii, care să-i permită să extindă vânzările şi în restul Europei, iar în paralel, pregăteşte un proiect special şi pentru comunitatea din România.

Anul trecut, Andrei Murariu şi-a îndreptat atenţia către cel de-al doilea business, spaţiul de fitness Creatin, care a apărut, după cum povesteşte, ca urmare a identificării unei oportunităţi. "După ce am mutat showroom-ul şi depozitul 3DinBox în Mogoşoaia, am observat că zona era slab dezvoltată pe partea de săli de fitness. Aşa că am decis să creez nu doar o sală, ci un concept diferit, un loc în care oricine se simte binevenit, indiferent de nivelul de pregătire fizică. Aici ne concentrăm pe sănătate şi pe crearea unui stil de viaţă echilibrat, nu doar pe "beach body" sau "six-pack". Vrem ca oamenii să vină la antrenament cu plăcere şi să îşi formeze obiceiuri durabile, fără să simtă că sportul e o corvoadă. Atmosfera este una prietenoasă, iar obiectivul nostru este să ajutăm fiecare persoană să se simtă mai bine, atât fizic, cât şi mental."

Şi chiar dacă alegerea unui drum în antreprenoriat nu este lipsită de provocări zilnice, Andrei este de părere că doar aşa îşi poate cultiva propria perspectivă despre viaţa profesională. "Mi-am dorit mereu să creez şi să construiesc după propria viziune. Este motivul pentru care am ales acest drum şi nu cred că ar fi putut fi altfel. Îmi place ceea ce fac şi mă bucur că am reuşit să atrag în jurul meu oameni foarte capabili, care îşi doresc să se dezvolte în cadrul proiectelor şi care vor să contribuie la dezvoltarea companiei. Este important să poţi împărtăşi viziunile şi ca acestea să fie înţelese", spune el. În continuare, tatăl îi este cel mai bun sfătuitor atunci când are de luat decizii de afaceri, iar mama este principalul consultant în privinţa finanţelor. Cât despre vârstă, Andrei consideră că aceasta nu este deloc un impediment dacă ai ocazia să îţi demonstrezi seriozitatea şi profesionalismul: "De multe ori, oamenii au fost surprinşi să afle cât de tânăr sunt, dar asta nu a împiedicat în mod semnificativ colaborările. Cred că una dintre cele mai importante lecţii pe care le-am învăţat în antreprenoriat este să fiu atent la încrederea pe care o ofer partenerilor de afaceri", încheie Andrei Murariu.