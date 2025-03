Afacerile SIPEX ating 332 milioane lei în 2024

SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale şi finisaje pentru construcţii din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti în piaţa AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 27 de ani în acest domeniu, anunţă rezultatele financiare preliminare pentru anul 2024, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit sursei menţionate, compania a obţinut o cifră de afaceri de 332 milioane de lei, în creştere de 6% comparativ cu anul 2023. Evoluţia a fost determinată în principal de avansul cu 15% al vânzărilor în canalul B2B, susţinute de diversificarea portofoliului de produse şi implicarea în proiecte de infrastructură care au generat volume mai mari. Profitul brut înregistrat a fost de aproximativ 14 milioane lei, un avans de 7,5% comparativ cu 2023.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX:

"Rezultatele financiare din 2024 confirmă capacitatea noastră de a ne adapta rapid şi de a răspunde eficient la evoluţiile pieţei, marcând cel mai bun an al nostru din punct de vedere al cifrei de afaceri. Avansul vânzărilor a fost susţinut de o strategie axată pe un management atent al stocurilor, o previzionare precisă a vânzărilor şi o administrare eficientă a cheltuielilor şi a limitelor de credit acordate partenerilor. Am înregistrat creşteri în toate cele trei canale de vânzare - retail tradiţional, B2B şi online - consolidându-ne astfel poziţia în piaţă. Canalul Retail rămâne cu cea mai mare pondere în vânzări, însă cel mai dinamic avans l-a înregistrat canalul B2B. Acest succes ne motivează să continuăm să ne consolidăm poziţia pe piaţă prin parteneriate cu noi furnizori care împărtăşesc aceleaşi valori ca şi noi şi care au centre logistice în România. În plus, ne pregătim să diversificăm activitatea prin integrarea unei unităţi de producţie, un pas esenţial pentru creşterea eficienţei şi a competitivităţii în piaţă."

În 2024, SIPEX a continuat să investescă în dezvoltare şi sustenabilitate alocând peste 4 milioane de lei în principal pentru reînnoirea flotei (3,1 milioane de lei), echipamente tehnologice şi logistice necesare creşterii eficienţei operaţionale şi protecţiei mediului.

Elemente cheie ale contului de profit şi pierdere şi ale bilanţului pentru anul 2024 comparativ cu 2023:

• Veniturile din exploatare au atins 339,9 milioane lei, înregistrând o creştere de 6%, ca urmare a avansului vânzărilor;

• Cheltuielile de exploatare au fost de 326,4 milioane lei, în creştere cu 5,8%, influenţate în principal de avansul cheltuielilor cu materiile prime şi personalul, impactate şi de creşterea activităţii;

• EBITDA a ajuns la 17,2 milioane de lei, înregistrând o creştere de 33,3%;

• Profitul net înregistrat este de 10,4 milioane lei, înregistrând o scădere de 6,6% în principal din cauza noului impozit minim pe cifra de afaceri, în sumă de 3,4 milioane de lei.

• Activele totale au ajuns la aproximativ 134 milioane lei, în scădere cu 1,6%;

• Datoriile totale se ridică la 47,5 milioane lei, în scădere cu 21%.

SIPEX operează cu un model de afaceri integrat, organizat în 3 linii de afaceri: vânzare şi distribuţie de materiale şi finisaje pentru construcţii, prestări servicii (consultanţă tehnică) şi vânzare de produse finite colorate, se precizează în comunicat.

Distribuţia se realizează prin cele trei canale:

● Retailul tradiţional - magazine de diferite dimensiuni, cu excepţia celor DIY (Do It Yourself), cu vânzare prin agenţi dedicaţi.

● Business to business (corporate) - societăţi de construcţii, dezvoltatori, instituţii de stat sau private, echipe de meseriaşi şi persoane fizice care construiesc în regie proprie sau îşi renovează proprietăţile. Din 2019 compania are un canal dedicat acestui segment, www.sipexcomenzi.ro, care are scopul de a simplifica procesul de vânzare către partenerii existenţi şi de a reduce costurile operaţionale, prin oferirea unor facilităţi self-service.

● Magazin online propriu - cu aplicaţie de mobil, tabletă şi laptop. Aplicaţia utilizată repartizează comenzile către cele mai apropiate puncte de lucru, astfel încât livrarea să se facă într-un timp cât mai scurt.