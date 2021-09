AISIF îi acuză pe Buică şi Drăgoi de delapidarea patrimoniului SIF Muntenia

Bogdan Drăgoi, preşe­dintele şi directorul general la SIF Banat Crişana (SIF1) şi Ni­cuşor Buică, directorul general al SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia (SIF4), sunt acuzaţi de delapidarea patrimoniului SIF Muntenia, conform plângerii penale pe care Asociaţia Investitorilor la SIF-uri (AISIF) a înaintat-o, la începutul acestei săptămâni, organelor de cercetare penală.

Conform AISIF, ce este condusă de preşedintele Florian Munteanu şi de directorul executiv Marius Pop, delapidarea patrimoniului societăţii de investiţii financiare s-a făcut prin plata mai multor comisioane, fără raţiune economică către anumite SAI-uri, cu scopul real de a cumpăra acţiuni proprii ale SIF4 pentru a fi utilizate la vot în adunările generale.

Demersul vine în condiţiile în care acţionariatul SIF Muntenia este populat cu diferite fonduri de investiţii, finanţate în diferite proporţii de cele două SIF-uri, chiar şi integral, iar administratorii fondurilor cumpără, între altele, acţiuni SIF4.

• 12,55% pe an - comisionul de administrare încasat de Swiss Capital pentru fondul Active Dinamic, din banii SIF Muntenia

Celebru este cazul Active Dinamic, administrat de SAI Swiss Capital, fond la care SIF Muntenia avea, la finele anului trecut, 95% din totalul titlurilor de participare. Fondul, care deţinea şi deţine acţiuni SIF4, cumpărate cu banii proveniţi de la SIF Muntenia, avea un comision de administrare de 12,5% pe an, iar conform unui articol publicat în Ziarul BURSA în data de 23 martie a acestui an de Ben Madadi, cel mai mare investitor persoană fizică a SIF Muntenia, comisionul însemna atunci 1,87 milioane de lei pe an, bani plătiţi de SIF către Swiss Capital. În ultimii zece ani, fondul a avut un randament total cam de -60%, cauzat în principal de comisionul de administrare, spunea investitorul, care se baza pe date din rapoartele Active Dinamic.

La adunarea acţionarilor de bilanţ a SIF Muntenia, când Ben Madadi împreună cu alţi câţiva investitori privaţi ai SIF-ului au cerut atragerea răspunderii conducerii SAI Muntenia pentru folosirea la adunările generale a acţiunilor proprii cumpărate indirect, prin fonduri, fapt ce contravine legii 31/1990, SAI Swiss Capital a votat împotriva cererii investitorilor, conform celor scrise de Madadi în BURSA data de 5 mai.

Nu doar SAI Swiss Capital a votat atunci împotriva atragerii răspunderii SAI Muntenia, ci şi SAI Certinvest, care de asemenea are fonduri alimentate de SIF Muntenia. În plus, preşedintele SIF Banat-Crişana, Bogdan Drăgoi a votat împotriva atragerii răspunderii SAI Muntenia Invest, chiar dacă SIF1 este proprietarul SAI Muntenia Invest, conform lui Ben Madadi. Înainte de adunare, investitorii ceruseră Autorităţii de Supraveghere Financiară ca, în baza legii 31/1990, să suspende drepturile de vot ale acţiunilor SIF Muntenia deţinute în mod indirect de către SIF, dar Autoritatea a spus că nu are abilitatea/competenţa să interpreteze legea 31/1990 şi a recomandat investitorilor să se adreseze instanţei.

În prezent, hotărârile adunării de bilanţ a SIF Muntenia sunt atacate în instanţă de acţionari, iar Swiss Capital a redus, începând cu luna august, comisionul de administrare a fondului Active Dinamic la 0,3%, echivalentul a 3,6% pe an, faţă de 12,55% cât era până atunci, în urma articolelor apărute în presă.

• AISIF vrea auditarea SIF Muntenia pentru deţinerea şi folosirea indirectă a acţiunilor proprii

La finele lunii trecute, AISIF a solicitat KPMG un audit asupra detaliilor şi utilităţii unor plasamente ale SIF Muntenia în valoare de peste 305 milioane de lei. Conform membrilor Asociaţiei, scopul real al SAI Muntenia de pe urma acestor plasamente ar fi obţinerea unor foloase necuvenite. Este vorba de plasamentele în titlurile OPCVM/AOPC şi de cele în obligaţiunile Opus-Chartered Issuances.

"În acest sens, AISIF a susţinut, prin luările de poziţie ale membrilor săi, cum mai multe societăţi de administrare de investiţii (SAI-uri), care gestionează aceste plasamente, se prezintă la adunările generale şi votează în favoarea conducerii SIF4. Dar votul se face cu acţiuni SIF4 cumpărate parţial (uneori în proporţie de peste 90%) din aceste plasamente. Pentru acest serviciu ar fi oferite anual milioane de lei la câteva SAI-uri sub formă de comision", arată AISIF.

În solicitare, AISIF cere KPMG să analizeze contractele încheiate de SIF Muntenia cu administratorii fondurilor de investiţii la care SIF4 deţine titluri de participare, din perspectiva comisioanelor plătite şi a scopului încheierii respectivelor contracte. De asemenea se cere verificarea, prin raportare la întregul portofoliu de investiţii al fondurilor unde SIF4 are titluri de participare, dacă participaţiile SIF4 nu au drept scop dobândirea în mod indirect a propriilor acţiuni. Alte aspecte vizează analizarea relaţiilor de afiliere dintre părţi sau conflictele de interese, iar KPMG trebuie să întocmească raportul în 30 de zile de la solicitare, conform AISIF.

La jumătatea acestui an, SIF4 avea plasată în titluri de participare ale OPCVM/AOPC suma de 222,76 milioane de lei (sumă ce nu include obligaţiunile emise de Opus-Chartered Issuances - ce urmăresc coşuri de acţiuni ale SIF Banat-Crişana, SIF Oltenia şi SIF Moldova), categorie în care intrau, între altele, fonduri administrate de Swiss Capital, Certinvest şi BRK Financial Group. În cazul SIF Banat-Crişana suma plasată în titluri ale OPCVM/AOPC era de 380,76 milioane lei, în fonduri administrate de Swiss Capital, Certinvest şi BRK Financial Group, precum şi FIA Romania Strategy Fund, fond deţinut complet de SIF1 şi SIF4, după cum reiese din rapoartele celor două SIF-uri.

• Acţiunile fostei conduceri a SIF Oltenia împotriva SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, retrase de noua conducere aleasă chiar de SIF1&4

Acuzaţia că SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia îşi cumpără acţiunile şi folosesc acţiuni proprii prin intermediari nu este nouă în piaţă. Fosta conducere a SIF Oltenia, în frunte cu Tudor Ciurezu, a deschis acţiuni în instanţă referitoare la aceste aspecte, plângeri care apoi au fost retrase de noua conducere, aleasă chiar de SIF1, SIF4 şi fondurile de investiţii finanţate în diferite proporţii de cele două SIF-uri.

De pildă, la începutul anului, SIF Oltenia a renunţat la acţiunea formulată împotriva SIF Banat-Crişana în care cerea instanţei anularea unor hotărâri ale AGEA societăţii de investiţii din Arad din data de 10 martie 2020, între care decizia privind diminuarea capitalului SIF-ului, prin anularea a 72,84 milioane de acţiuni, echivalentul a 14,07% din societate, deţinute de SIF Muntenia, OPUS - Chartered Issuances SA/AA Luxembourg şi FIA Roumanian Strategy Fund AA/Vaduz, punct introdus pe ordinea de zi a adunării chiar la solicitarea SIF Oltenia, dar care nu a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru adoptare. Conform conducerii de atunci a SIF Oltenia, titlurile SIF1 aflate în posesia acestor trei entităţi reprezintă, în realitate, titluri pe care le deţine indirect chiar SIF Banat-Crişana şi care, conform prevederilor în vigoare, trebuie anulate. Poziţia era susţinută printr-o serie de articole din Legea nr. 31/1990, o decizie a Consiliului Concurenţei din iunie 2013 şi o decizie ASF din noiembrie 2019.

Recent, Flaros Bucureşti, societate din portofoliu SIF Oltenia, a renunţat la procesul deschis în 2019 de fosta conducere a companiei, prin care cerea instanţei, între altele, emiterea unui act prin care să se anuleze acţiunile SIF1 deţinute de SIF Muntenia, pe motivul că sunt de fapt acţiuni proprii dobândite de SIF Banat-Crişana fără respectarea normelor legale.

Atât în cazul renunţării la proces a SIF Oltenia cât şi în cazul Flaros, Ziarul BURSA a cerut poziţii din partea companiilor privind deciziile luate, dar societăţile nu ne-au răspuns.

Ieri am trimis către SAI Muntenia o solicitare pentru o poziţie referitoare la demersul Asociaţiei Investitorilor la SIF-uri, dar până la închiderea ediţiei administratorul SIF Muntenia nu ne-a răspuns.

În schimb în primăvară, în urma unor articole publicate în presă în care conducerea SIF Muntenia era acuzată că foloseşte banii SIF-ului pentru a cumpăra acţiuni proprii prin diferite fonduri de investiţii, la solicitarea noastră, SAI Muntenia a răspuns că nu comentează acuzaţiile aduse de acţionarii societăţii.

SAI Muntenia este condusă de directorul general Nicuşor Buică, iar Consiliul de Administraţie este compus din preşedintele Adrian Simionescu şi membrii Dorina Mihăilescu şi Sergiu Mihailov. SIF Banat-Crişana deţine 99,9% din SAI Muntenia Invest.