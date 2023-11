Alegeri BVB: Ce grupuri de acţionari controlează bursa?

English Version

Acţionarii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) se vor întâlni, la mijlocul săptămânii viitoare, pentru a alege noul Consiliu de Administraţie pentru o perioadă de patru ani, precum şi preşedintele operatorului pieţei noastre de capital, funcţie ocupată în prezent de Radu Hanga.

BVB este controlată în proporţie de 80% de investitori instituţionali români, între care fonduri de pensii private, SIF-uri, bănci şi societăţi de brokeraj. În piaţă se vorbeşte că în mare parte jocurile sunt deja făcute, iar actualul preşedinte al BVB va mai primi un mandat în fruntea bursei. Pe de altă parte, anumite grupuri de acţionari ar avea cam mulţi candidaţi pentru numărul de voturi de care dispun.

Şaptesprezece candidaţi s-au înscris pe cele nouă locuri din Consiliul BVB, iar Radu Hanga şi Dragoş Neacşu vizează funcţia de preşedinte al bursei noastre.

"Banca Transilvania, SIF2 (actualul Evergent Investments) şi SIF3 (Transilvania Investments) merg împreună", spune o sursă din piaţă. "SIF1 (Lion Capital), SIF4, SIF5 (Infinity Capital Investments) şi fonduri ale lui Juravle (n.r. Swiss Capital) merg împreună. Grupul SIF1 nu are candidat pentru funcţia de preşedinte şi se pare că-l va susţine pe Radu Hanga. Cum Hanga provine de la BT, foarte probabil va rămâne preşedintele bursei".

• Grupul BT, Evergent şi Transilvania Investments

Legături între BT şi fostele SIF2 şi SIF3 se pot identifica din raportări. La finele lunii septembrie, acţiunile deţinute direct de grupul financiar în cele două societăţi echivalau cu 9,3% din capitalizarea lor totală (conform calculelor noastre pe baza raportărilor şi a datelor de la BVB), iar oameni din BT se află în consiliile Evergent şi Transilvania Investments. Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania, conduce Comitetul de Investiţii al Evergent, iar Patriţiu Abrudan, ce provine de la BT, este chiar preşedintele Transilvania Investments.

Pe de altă parte, la finele lunii septembrie, cele mai importante investiţii ca pondere în activ ale celor două foste SIF-uri erau în acţiuni Banca Transilvania, dar acestea au şi investiţii indirecte în titlurile băncii, prin fonduri.

BT, Evergent şi Transilvania Investments au patru candidaţi la alegerile de săptămâna viitoare: Radu Hanga, Daniela Secară (propusă de fondul BT Maxim), Şerban Marin (propus de Evergent) şi Remus Vulpescu (propus de Transilvania Investments). "Sunt cam mulţi candidaţi pentru numărul de voturi de care dispun", spune o altă sursă.

La depunerea candidaturilor, Evergent avea 4,33% din BVB, Transilvania Investments 7,69%, iar fondul BT Maxim 2,02%, conform documentelor aferente AGA. De asemenea, fondul de pensii Pilon III avea BT Pensia Mea avea, în octombrie, 0,11%. Este posibil ca banca să deţină direct acţiuni BVB (în rapoartele băncii se menţionează doar că grupul deţine acţiuni cotate la BVB), dar sursele noastre spun că s-ar putea ca BT să mai contreleze indirect şi alte acţiuni ale bursei, prin fonduri ce nu sunt gestionate de BT Asset Management.

Datele pe care am reuşit să le centralizăm arată o deţinere cam de 14% din BVB a grupului BT, Ever, Transilvania Investments (dar probabil acestea controlează mai mult) şi este posibil ca unele fonduri Pilon II să susţină candidaţi ai grupului, cum s-a întâmplat în urmă cu patru ani. Oricum am lua-o, alegerile se vor derula prin metoda votului cumulativ, board-ul are nouă locuri, ceea ce în cazul unui cvorum de 100% înseamnă că, în medie, un candidat ar avea nevoie de 11% din voturi, adică peste 40% pentru patru candidaţi.

• Grupul Lion Capital - fosta SIF-Banat Crişana

Lion Capital (fosta SIF-Banat Crişana) acţionează concertat cu SIF Muntenia, lucru recunoscut de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar în realitate şi cu Infinity Capital Investments (fosta SIF Oltenia), societate a cărei conducere a preluat-o acum trei ani, printr-o acţiune concertată ce a implicat fonduri administrate de Swiss Capital, Certinvest şi BRK Financial Group.

La data de 30 iunie, Lion Capital avea 5,1% din BVB, Infinity Capital Investments 8,6% şi SIF Muntenia 4,47% plus deţinerea de 0,03% a fondului Plus Invest, administrat de SAI Muntenia Invest. Astfel, dacă deţinerile au rămas aceleaşi, grupul Lion Capital are 18,2% din bursă, dar ţinând cont de practica de a plasa bani în fonduri pe care le controlează şi care, la rândul lor, au acţiuni BVB, este posibil să deţină mai mult.

Nicu Buică, directorul SAI Muntenia Invest, este unul dintre candidaţii grupului pentru board-ul BVB, alături de Robert Cosmin Pană, unul dintre vicepreşedinţii actuali ai BVB, ce provine de la Swiss Capital şi SIF Muntenia.

După acţiunea concertată prin care Lion Capital şi SIF Muntenia au preluat Infinity Capital Investments, fondurile de pensii Pilon II au fugit din acţionariatul fostei SIF Oltenia, astfel încât probabil grupul coordonat de Lion nu are mare susţinere în rândul acestora.

• Fondurile de pensii şi băncile

Fondurile de pensii Pilon II aveau, la finele lunii septembrie, 20,5% din BVB, în timp ce fondurile Pilon III deţineau circa 1,3% din operatorul pieţei noastre de capital. Dar, fondurile nu şi-au numit explicit reprezentanţi în board-ul bursei.

Logic ar fi ca fondurile ale căror bănci-mamă au propus candidaţi în board-ul BVB să-i voteze pe aceştia.

Candidaţii înscrişi de BCR sunt Cristian Pascu - director general executiv adjunct şi Valerian Ionescu - Head of Product Management Investments Products al băncii, dar conform surselor Ionescu nu mai candidează.

"BCR avea prea mulţi candidaţi pentru numărul de voturi de care dispune", potrivit surselor.

Din raportul anual al băncii reiese că instituţia are acţiuni la BVB, mai controlează 3,9% prin fondurile de pensii pe care le administrează, plus două fonduri mutuale administrate de Erste, ce în vară aveau 1,2%, conform datelor pe care am reuşit să le colectăm.

Claudia Ionescu, ce face parte din actualul board şi candidează pentru un nou mandat provine de la BRD, bancă care deţine în mod direct acţiuni ale bursei, după cum se spune explicit în ultimul raport anual al instituţiei, la care putem adăugat câteva pachete mici de acţiuni deţinute de fondurile de pensii administrate de BRD.

Totuşi, cele mai mari deţineri ale fondurilor de pensii erau, în septembrie, cele administrate de NN, cu 7,4% din acţiunile BVB, cele gestionate de Aegon - aproape 5,5% şi Metropolitan Life - 3,9%.

• Brokerii şi alţi acţionari

Unele societăţi de brokeraj au acţiuni ale BVB, iar pe lista candidaţilor se află Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor şi unul dintre vicepreşedinţii actuali ai BVB. De asemenea, Octavian Molnăr de la IFB Finwest este un alt candidat pentru funcţia de administrator al bursei ce provine din zona de brokeraj.

Răzvan Raţ este directorul general adjunct al BRK, dar societatea nu este membră a Asociaţiei Brokerilor, iar în trecut a acţionat concertat cu fosta SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.

Alţi aspiranţi la funcţia de membru al Consiliului BVB sunt: Laviniu Beze, preşedintele Asociaţiei Investitorilor pe Piaţa de Capital (propus de Ioan Gheorghiu, deputy manager în cadrul Amundi Asset Management); Loredana Chitu, partener, coordonator al practicii de pieţe de capital la Dentons (propusă de OTP Asset Management); Simona Fătu, consultant guvernanţă şi ESG (propusă de Narcisa Oprea, partener al Schoenherr Attorneys at Law); Vlad Deliu, director financiar la Softbinator Technologies (propus de fostul broker Mihai Chişu).

În acţionariatul operatorului pieţei noastre de capital se mai găsesc fonduri de investiţii, de pildă Raiffeisen Romania Dividend deţinea, în iunie, 1,3% din bursă, în vreme ce investitorii persoane fizice române au cam 16-17% din Bursa de Valori Bucureşti.

Mandatul noilor membri ai Consiliului BVB va începe după aprobarea individuală de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi contractarea asigurării pentru răspundere personală, dar nu mai devreme de date de 13 februarie 2024, când expiră mandatul actualilor membri ai board-ului bursei.