America House a finalizat un proces de modernizare de 10 milioane de euro

America House, clădirea de birouri situată în centrul Bucureştiului a finalizat un proces de modernizare de 10 milioane de euro.

Renovarea s-a axat atât pe aspectele tehnice, cât şi pe cele estetice ale clădirii. Aceasta a fost urmată de un upgrade a zonei exterioare a parterului, inclusiv extinderea spaţiilor terasei, adăugarea de spaţii verzi, iluminarea dramatică a spaţiilor verzi, extinderea trotuarului în beneficiul pietonilor, schimbarea pavajului şi unificarea metodelor de semnalizare a magazinelor şi restaurantelor.

Modernizarea a început cu revizuirea completă a celor trei niveluri de parcare subterană, vopsirea completă cu vopsea epoxidică cu 3 straturi, instalarea de iluminat suplimentar cu LED-uri, adăugarea a 14 staţii de încărcare a maşinilor electrice, adăugarea a trei camere de parcare dedicate pentru biciclete cu rafturi pentru 60 de biciclete, dulapuri, duşuri dedicate şi toalete.

Lucrările au inclus, de asemenea, renovarea completă a celor două zone de lobby şi recepţie, toate cele 16 holuri- lobby din zona lifturilor, toate toaletele comune şi toate coridoarele comune.

În paralel, a fost remodelat spaţiul de la primul etajul şi a fost creat un spaţiu nou de birouri de clasă A, de 1.800 mp, prin transformarea unui spaţiu neutilizat. Tot la primul etajul a fost extins şi modernizat clubul de sport World Class, având acum şi o intrare separată facilă de la parter.

Studioul de design AMA, condus de Anda Manu, a supervizat noul design modern şi elegant, în timp ce Vitalis Consulting a fost numit manager de proiect, în timp ce Project1, COS şi Terano au fost contractorii generali implicaţi în lucrări. Aceştia au fost asistaţi continuu şi cu tenacitate de Fortim Trusted Advisers, compania de administrare a proprietăţii America House şi de Ţuca Zbârcea - Asociaţii care supraveghează aspectele juridice complexe.

"Cele trei reguli ale Real Estate sunt cei trei L, spune o zicală celebră americană: Location, Location, Location. America House este o clădire cu utilizare mixtă, în cea mai bună locaţie din Bucureşti. Vorbim despre vizibilitate maximă, clădirea fiind în Piaţa Victoriei, în apropiere de clădirea Guvernului, în zona Central Business District (CBD). America House poate fi accesată cu uşurinţă cu metroul sau cu alte mijloace de transport în comun, cu bicicleta sau cu maşina. Acum suntem mândri să îi prezentăm noul look: recepţia elegantă, facilităţile high-tech şi zona pietonală cosmopolită, după un an şi jumătate de renovare intensă", comentează David Hay, founder, and CEO of ADD Value Management SRL (AVM) the asset management company of America House.

Pe partea tehnică, au fost instalate 9 lifturi noi pentru pasageri Schindler PORT Technology împreună cu 2 lifturi noi de mărfuri Schindler şi 8 turnichete Bon Adam. Aceste lifturi cu tehnologie no-touch au un sistem de senzori şi software care asigură un flux optim de persoane şi controlează accesul angajaţilor şi oaspeţilor în clădire. În plus, a fost instalat un nou BMS împreună cu noi sisteme de acces şi securitate şi un sistem LPR pentru parcarea subterană.