Pandemia de coronavirus, o perioadă neobişnuită din istorie, a dezlănţuit o serie de evenimente inedite care afectează fiecare industrie în parte, potrivit unei analize Research & Markets, care anticipează că piaţa globală a izolaţiilor pentru construcţii va fi resetată la o nouă normalitate, ce va fi redefinită şi reproiectată continfuu în epoca post Covid-19.

În studiul menţionat, piaţa izolaţiilor ecologice ("verzi") este prevăzută să aibă o rată anuală de creştere agregată (CAGR) de peste 4,6% în intervalul 2021-2027, ajungând la 71,1 miliarde de dolari până la sfârşitul perioadei.

Conform sursei, Germania va aduce un plus de peste 6,8 miliarde de dolari pieţei de profil în următorii 7 - 8 ani. Peste 6,5 miliarde de dolari din cererea de izolaţii prevăzută în Europa va proveni de la restul pieţelor din regiune.

În Japonia, segmentul izolaţiilor va atinge 2,4 miliarde de doalari până în 2027, potrivit analizei.

Competitorii pe această piaţă sunt, conform sursei:

American Hydrotech Inc., Amvic Inc., Andersen Corp., BASF SE, Bauder Ltd., CertainTeed Corp., Chengdu Onekin Green Building Materials Co., Dow Inc., Firestone Building Products Company LLC, Fletcher Insulation Pty Ltd., Georgia-Pacific LLC, Johns Manville Corp., Kingspan Group Plc, Knauf Insulation Ltd., LafargeHolcim Ltd., LG Hausys Ltd., LIXIL Group Corp., Norbord Inc., Owens Corning, Rockwool International A/S, Sika AG, Standard Industries Inc., USG Corp., Xtratherm Ltd.

Research & Markets notează că, pe fondul crizei Covid-19 şi a recesiunii economice care se prefigurează, piaţa globală a materialelor de construcţii ecologice va creşte cu o valoare estimată de 187,4 miliarde de dolari până în 2027, respectiv cu o rată anuală agregată (CAGR) de 8,6%.

Învinovăţită de provocările politice şi economice actuale (din cauza pandemiei), China va suferi o schimbare în relaţia cu restul lumii, conform analizei, care menţionează: "Pe fondul presiunii crescânde pentru decuplare şi distanţare economică, relaţia dintre China şi restul lumii va influenţa concurenţa şi oportunităţile de pe piaţa materialelor de construcţii ecologice".

Potrivit Research & Markets, pe acest fundal şi odată cu schimbarea sentimentelor geopolitice, de afaceri şi de consum, a doua cea mai mare economie din lume (China) va înregistra o creştere a pieţei materialelor de construcţii ecologice de 11,6% în următorii doi ani şi va adăuga aproximativ 37,6 miliarde de dolari acestui segment.

(Articol preluat din Revista BURSA Construcţiilor)