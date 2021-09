ANDREI BOTIŞ, CEO APPRAISAL AND VALUATION:"Vrem să creştem de 50 de ori în următorii zece ani"

• Botiş: "Plănuim să ne extindem pe pieţele externe; când compania va deveni mult mai mare şi mult mai profitabilă, atunci vom începe repartizarea dividendelor"

Appraisal and Valuation (APP), companie ale cărei acţiuni au debutat ieri pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ţinteşte să crească de 50 de ori în următorii 10 ani, după cum a afirmat, ieri, Andrei Botiş, directorul general al companiei, în cadrul evenimentului de intrare la tranzacţionare. CEO-ul Appraisal and Valuation a explicat de asemenea de unde preconizează că va veni această creştere.

Botiş a declarat: "Ne-am propus să creştem constant. Pentru noi listarea la BVB înseamnă listarea pe Wall Street. De ce: pentru că noi aşa asimilăm Bursa de Valori Bucureşti cu Wall Street şi acolo este ţinta noastră să ajungem. Cum am spus şi o să continui să o spun până se va întâmpla, vrem să creştem de 50 de ori în următorii 10 ani pentru că am demonstrat că am făcut asta de la înfiinţare, în cei 10 ani. (...) Ne bazăm pe istoric. Am demonstrat că am crescut de 50 de ori de la înfiinţare, am trecut de un deceniu, iar după ne-am propus ca în următorul deceniu să creştem de 50 de ori. De unde va veni această creştere: odată din creşterea pieţei de evaluări, din extinderea tipurilor de servicii pe care noi le oferim, din intrarea pe alte servicii nişate precum contabilitate, audit, consultanţă fiscală şi alte domenii conexe precum property management sau alte domenii din sectorul imobiliar şi financiar, inclusiv cel al asigurărilor unde de curând am semnat un parteneriat cu o altă companie listată la bursă, Transilvania Broker (TBK), iar apoi din extinderea pe pieţele externe. Vrem să ne extindem pe pieţele externe, aşa cum am făcut-o cu segmentul de evaluări, şi vom continua şi cu alte segmente. Nu doar în regiune, ci vrem să mergem în întreaga lume. Este loc, suntem tineri, avem toate ingredientele şi vom reuşi".

Cu privire la politica de remunerare a investitorilor, CEO-ul Appraisal and Valuation a afirmat că, în primă instanţă, dat fiind faptul că APP este o companie mică şi are nevoie de sprijinul investitorilor, se intenţionează acordarea de acţiuni gratuite.

"Vizăm derularea şi pe viitor a unor majorări de capital cu aport de la acţionari, pentru a ne finanţa proiectele de creştere, timp în care dorim să menţinem motivaţia acţionarilor de a rămâne alături de noi, prin capitalizarea profiturilor şi distribuţia de acţiuni gratuite în mod recurent, probabil în fiecare an. (...) După care, în următorii ani, când compania va deveni mult mai mare şi mult mai profitabilă, atunci vom începe şi repartizarea dividendelor", a afirmat Andrei Botiş.

CEO-ul companiei a mulţumit de asemenea investitorilor care au subscris în plasament şi au acordat încredere companiei. Botiş a mai spus că firma sa a realizat deja câteva achiziţii de companii.

"Mulţumim investitorilor care au acordat atât de multă încredere plasamentului privat, care s-a suprasubscris de 4 ori în prima zi, ceea ce pentru noi reprezintă un mare capital de încredere care ne-a fost oferit şi care ne-a oferit o viteză de lucru formidabilă. Am reuşit deja să îndeplinim din planurile pe care le aveam iniţial, am achiziţionat deja 2 companii şi suntem în discuţie pentru a achiziţiona şi alte companii, iar planul nostru de dezvoltare merge înainte", a afirmat Botiş, care a mulţumit şi echipei TradeVille, brokerul prin care a fost realizat plasamentul privat şi listarea.

"Credem foarte mult în bursa de valori şi în investitorii de pe piaţa locală. Vom veni constant cu ştiri despre ceea ce facem, veţi vedea că ne vom îndeplini toate planurile pe care le-am făcut. Tot ceea ce facem ţine foarte mult de relaţia pe care o noi o dezvoltăm cu oamenii şi atunci când noi achiziţionăm o companie nu achiziţionăm părţi sociale sau un site, ci facem un parteneriat cu nişte oameni, profesionişti, care vin alături de noi şi care simt ca noi pentru a construi visul pe care am pornit acum 10 ani", a adăugat Botiş.

La rândul său, Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, a urat succes companiei.

"Appraisal and Valuation este o companie înfiinţată în 2010 şi care a devenit unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa evaluărilor din România. Din 2019 şi-a extins activitatea şi în Republica Moldova. Vorbeam înainte de eveniment cu colegii din cadrul companiei şi ne vorbeau despre planurilor lor de dezvoltare şi extindere şi mă bucur foarte mult să văd că se uită la Bursa de Valori Bucureşti ca la o platformă care poate sprijini şi susţine dezvoltarea companiei. Vă dorim foarte mult succes în ceea ce veţi face alături de noi la bursă şi în dezvoltarea mai departe a companiei voastre", a spus Hanga.

Appraisal & Valuation, companie care oferă servicii de evaluare, consultanţă şi dezvoltare imobiliară, recunoscută pentru brandul NAI Romania, a debutat ieri pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier APP.

Listarea a fost precedată de realizarea cu succes a unei majorări de capital social prin care compania a strâns de la investitori peste 4,4 milioane de lei. Fondurile sunt destinate dezvoltării afacerii, prin crearea de noi divizii, extinderea serviciilor, precum şi pentru susţinerea activităţii curente. Appraisal & Valuation a fost înfiinţată în 2010 şi, în prezent, îşi desfăşoară activitatea pe piaţa din România şi Republica Moldova.

Activitatea principală a companiei constă în prestarea de servicii de evaluare şi stabilirea valorii de piaţă a proprietăţilor imobiliare, activelor financiare, a bunurilor, active necorporale, precum şi a afacerilor în sine.

Compania a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 4,84 milioane de lei, în uşoară scădere faţă de 2019 când cifra de afaceri a fost de 5,03 milioane de lei. Din totalul cifrei de afaceri, serviciile de evaluare şi consultanţă au avut în 2020 cea mai mare pondere, 4,78 milioane lei, respectiv 98,9%. În structura cifrei de afaceri se regăsesc de asemenea venituri din chirii, cu o pondere redusă în totalul veniturilor, precum şi venituri din vânzarea de apartamente, care au înregistrat un trend descendent din 2018 până în 2020. Profitul net al companiei în 2020 a fost de peste 610.000 lei, o creştere semnificativă faţă de 2019 când a înregistrat un profit net de 357.480 lei.

Pentru 2021, compania estimeaza o cifră de afaceri în creştere faţă de 2020, până la 6,15 milioane de lei, şi un profit la nivelul anului trecut.