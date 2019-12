ANIS:Valoarea pieţei de IT - 5,9 miliarde euro, în 2019

Piaţa locală de IT va atinge o valoare de 5,9 miliarde euro până la finele acestui an, aproximativ 80% fiind reprezentat de exporturi, conform celui mai recent studiu al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS). Acesta arată că numărul de angajaţi din industrie creşte constant, cu o medie de 10%/an, deşi continuă să fie mult sub nevoile pieţei.

Potrivit studiului menţionat, valoarea pieţei locale de IT a crescut, în ultimii ani, cu o rată relativ constantă, de aproximativ 500 de milioane de euro pe an. Pentru sfârşitul lui 2019, ANIS estimează o valoare 5,9 miliarde de euro, din care 4,8 miliarde euro reprezintă segmentul software şi servicii, iar 1,1 miliarde alte activităţi din piaţa de IT. În acest context, ANIS estimează menţinerea cotei de creştere anuală, atingând un procent de 25% până în 2022, respectiv un volum de 7,3 miliarde de euro.

Aproximativ jumătate din veniturile totale (2,7 miliarde de euro) sunt generate de companii mari, cu peste 250 de angajaţi, urmate de companiile mici (cu până în 50 de angajaţi) care aduc un volum de 2,1 miliarde de euro şi companii medii (50 - 249 angajaţi), care contribuie cu 1,2 miliarde de euro. De asemenea, firmele cu capital străin, deşi reprezintă numai 10% din numărul total de companii din industrie, generează 73% din veniturile pieţei şi au un ritm susţinut de creştere, de circa 12% pe an, comparativ cu cele româneşti, care generează circa 27% din piaţă, iar în ultimii trei ani au fost marcate de stagnare.

La nivel geografic, Bucureştiul contribuie cu 63% dintre venituri, iar celelalte regiuni importante sunt Nord Vestul cu o pondere 18%, Vestul cu 5%, zona centrală cu 6% şi Nord-Estul cu 5%.

"Industria de software şi servicii a crescut constant în ultima vreme, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi ca număr de angajaţi, în ciuda impredictibilităţii fiscale şi politice care domină peisajul local. Pentru ca acest sector să-şi menţină acelaşi ritm de creştere, ANIS recomandă continuarea investiţiilor şi iniţiativelor publice şi private în domenii strategice precum educaţia şi inovaţia, menite să susţină dezvoltarea pe termen mediu şi lung a industriei de software şi servicii pe plan local", a declarat Teodor Blidăruş, Preşedintele ANIS.

Asociaţia estimează că exporturile vor atinge un procent de 78% din piaţa de IT în acest an, în creştere faţă de ultimii doi ani, când au reprezentat 72% (2018) şi 65% (2017) din piaţă. Serviciile de IT care merg către pieţele din străinătate reprezintă 19% din totalul de exporturi ale României în 2019, în creştere faţă de 2018 (17%) şi 2017 (15%). Această tendinţă vine pe fondul unei pieţe interne subdimensionate, cauzată de gradul mic de digitalizare al administraţiei, respectiv a adoptării tehnologiei pe scară foarte mică în companiile româneşti, comparativ cu media UE. Spre exemplu, conform datelor Eurostat, doar 43% dintre companiile din România au website, lucru care ne situează pe ultimul loc în UE, unde media este de 77%. Tot spre coada clasamentului, pe penultimul loc, ne aflăm şi în ceea ce ţine de folosirea serviciilor cloud, doar 10% dintre companiile din România utilizând aceste servicii, media în UE fiind de 26%. Mai mult, doar 17% dintre companii au implementate soluţii ERP, iar la nivel UE media este de 34%.

Numărul angajaţilor din industria IT reprezintă, de asemenea, un indice care creşte constant, cu o medie de 10%/an, deşi numărul de specialişti continuă să fie mult sub nevoile companiilor. Conform prognozelor ANIS, în Nord-Vestul ţării va fi resimţită o nevoie mai acută de specialişti, în contextul în care zona respectivă continuă să fie atractivă pentru companiile mari.

În ceea ce priveşte productivitatea per angajat, aceasta se menţine relativ constantă în ultimii ani, în uşoară creştere. O scădere vizibilă a acestui indicator a avut loc în perioada ianuarie 2018, cauzată de mutarea contribuţiilor către angajat, în măsura în care companiile au absorbit acest cost suplimentar.

Investiţiile în domeniu, un alt indicator de referinţă pentru bunăstarea pieţei, cunosc o creştere medie de circa 20 de milioane de euro pe an. Totuşi, climatul de instabilitate politică generat de mutarea contribuţiilor a afectat şi acest segment, determinând o scădere a investiţiilor de 10 milioane de euro în 2018. Totuşi, conform estimărilor ANIS, acest indicator poate cunoaşte o creştere constantă, în condiţiile păstrării statusului legislativ actual.

În opinia Gabrielei Mechea, Director Executiv ANIS, pentru menţinerea şi dezvoltarea unei industrii IT puternice, care să genereze în continuare rezultate remarcabile, autorităţile statului trebuie să susţină în continuare atât investiţiile străine, cât mai ales companiile mici şi medii din România, care au nevoie de un climat predictibil, respectiv de măsuri fiscale şi condiţii economice care să încurajeze progresul.