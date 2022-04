ANTONETA IONIŢĂ, PREŞEDINTELE PARTIDULUI FORŢA DREPTEI:''PSD este un fel de Putin al politicii româneşti, este de neconceput o astfel de alianţă''

Preşedintele partidului Forţa Dreptei Brăila, Antoneta Ioniţă, a declarat astăzi, în cadrul evenimentului de lansare a acestei formaţiuni politice în judeţ, că este "de neconceput" încheierea unei alianţe între formaţiunea politică pe care o reprezintă şi PSD, pe care l-a caracterizat ca fiind "un fel de Putin al politicii româneşti", conform Agerpres.

"Noi, cei din Forţa Dreptei, avem onoare şi responsabilitate, pentru că nu am acceptat compromisuri, pentru că nu am uitat ce am promis oamenilor în 2020. Vă mai amintiţi? 'Fără PSD!'. Iar unde sunt astăzi foştii noştri colegi? În anticamera PSD. Pentru că nici nu prea sunt primiţi la aceeaşi masă, chiar dacă PNL are premierul în acest moment. Forţa Dreptei nu va face compromisuri la Brăila, judeţ pe care unii îl numesc 'judeţ roşu'. O înţelegere cu PSD nu este acceptabilă pentru noi nici la nivel naţional, nici pe plan local. PSD este un fel de Putin al politicii româneşti, iar o alianţă cu un Putin este de neconceput pentru noi, adevăraţii liberali", a afirmat Ioniţă.

Preşedintele filialei din Brăila a partidului Forţa Dreptei este medicul Antoneta Ioniţă, fost prim-vicepreşedinte al PNL Brăila şi fost deputat PNL de Brăila, iar preşedinte de onoare este Vasile Datcu, inginer, scriitor, fost prefect al Brăilei, în prezent preşedinte al Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Brăila.

Prezent la Brăila cu această ocazie, liderul partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost preşedinte al liberalilor, a susţinut că PNL Brăila are "o lungă istorie a blaturilor cu PSD".

"Istoria PNL în Brăila este o lungă istorie a blaturilor cu PSD, să o zicem de-a dreptul, şi veteranii şi cei care au fost crescuţi de veterani au fost maeştri în blaturi cu PSD. (...) Eu nu am fost niciodată prieten cu PNL Brăila, care nu m-a susţinut nici în 2017 şi, de-a lungul activităţii mele, nu pot să spun că am avut o relaţie foarte bună. (...) PSD este un partid greu de bătut, un partid osificat, un partid prezent peste tot, în toate instituţiile publice, de la Curtea Constituţională, până la Curtea de Conturi, în toată administraţia", a declarat Orban.

Ludovic Orban a venit însoţit la Brăila de deputatul Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, de deputatul Ion Ştefan, fost ministru al Dezvoltării, de deputatul Antonel Tănase, fost secretar general al Guvernului Orban şi actualmente preşedinte Forţa Dreptei Bucureşti, de Horia Grigorescu, preşedintele Forţa Dreptei Sector 1 Bucureşti, şi de şeful filialei de la Galaţi a partidului, Petrişor Potec.

"După 32 de ani de promovare a ideilor liberale şi de activitate în PNL, să nu credeţi că m-a apucat pe mine nebunia atunci când am luat decizia că nu mai e de făcut nimic cu partidul în care mi-am desfăşurat activitatea. PNL a murit, să fie clar! Astăzi este o unitate militară care este folosită şi în care cei care se află la butoane aproape nu mai au nimic în comun cu liberalismul, cu caracterul, cu curajul, cu tot ceea ce ne-a reprezentat pe noi ca liberali în ultimii 30 şi ceva de ani. Ăsta este adevărul. Am luat o decizie grea, cu inima cernită. Puteam să mă duc acasă, vă spun sincer. Să îmi văd şi eu de viaţa mea, pe care mi-am abandonat-o, să am mai multă grijă de familie, de băiatul meu, să fac şi eu multe lucruri la care am renunţat, mai ales în ultimii 15 ani de zile. Nu pot, credeţi-mă ce vă spun. Am luat decizia cu o mână de oameni să pornim un proiect, care după părerea mea este vital pentru România", le-a transmis Orban celor prezenţi la evenimentul de lansare a Forţei Dreptei în Brăila.

Printre obiectivele partidului Forţa Dreptei prezentate de Ludovic Orban se numără constituirea de filiale în toate judeţele până la 1 iunie şi de organizaţii locale în minimum 50% dintre localităţile României până la finalul anului.

"Obiectivele stabilite pe anul acesta sunt: să constituim filiale în toate judeţele şi acest obiectiv vrem să îl atingem până în 1 iunie, după data de 1 iunie, începem constituirea organizaţiilor locale, iar obiectivul este ca, până la sfârşitul anului, să constituim organizaţii în minim 50% dintre localităţile României. Sunt 3.300 de localităţi, mi-am propus să constituim organizaţii în minimum jumătate, iar până la momentul alegerilor să constituim organizaţii locale în toate localităţile. Ne-am stabilit ca obiectiv înscrierea a minimum 25.000 de membri până la sfârşitul anului. În ceea ce priveşte activitatea parlamentară, ne-am stabilit ca obiectiv constituirea de grupuri parlamentare în ambele camere şi, de asemenea, o să încercăm să aderăm la Partidul Popular European", a spus Orban.