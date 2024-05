Aplicaţia Remote Butler, atrage investiţii de 50.000 de euro în cadrul primei runde de finanţare

Remote Butler, un start-up din domeniul IT-ului fondat în anul 2022 în Cluj-Napoca, a atras investiţii în valoare de peste 50.000 de euro în cadrul primei runde de finanţare, după ce investiţia iniţială pentru dezvoltarea aplicaţiei ,,Ospătar la Distanţă" (Remote Butler) a fost de 40.000 de euro. Remote Butler oferă ospătarilor posibilitatea să aibă locuri de muncă remote, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Ciprian Costea, fondatorul firmei de IT din Cluj-Napoca, este un antreprenor cu o vastă expertiză în domeniul IT şi în domeniul HoReCa, împreună cu soţia sa, deţine Gorgeous Villa din Cluj-Napoca. Ideea aplicaţiei a fost aceea de a oferi o experienţă umană oaspeţilor din restaurante, după ce pandemia de Covid-19 a dus la introducerea mai multor aplicaţii de plasare a comenzilor prin intermediul scanării unui cod QR.

,,Mi-am dorit ca Remote Butler să menţină experienţa umană în restaurante, într-un context în care inteligenţa artificială este tot mai prezentă. Putem utiliza tehnologia pentru a ne uşura munca, pentru a rezolva nevoile industriei, dar şi pentru a veni cu o componentă incluzivă. Prin intermediul ospătarilor noştri vorbitori de limbi străine, aplicaţia Remote Butler permite preluarea comenzilor în limba maternă a oaspeţilor internaţionali. Scopul nostru este să menţinem experienţa umană din restaurante, graţie ospătarilor care vor lucra de la distanţă, chiar şi în contextul în care industria HoReCa se confruntă cu deficit de personal. În egală măsură, ne dorim să oferim oportunităţi egale de lucru şi să avem în echipă ospătari cu deficienţe. Prin modul în care este gândită aplicaţia Remote Butler avem această posibilitate şi ne dorim să o valorificăm la maximum. Vor beneficia deopotrivă, afacerile din industria ospitalităţii, dat fiind faptul că se vor baza pe forţa de muncă suplimentară, cât şi persoanele cu deficienţe care se confruntă cu un acces mai dificil la un loc de muncă.", afirmă Ciprian Costea, fondator Remote Butler.

Din cele peste 90.000 de euro investite în dezvoltare, start-up-ul clujean a atras 50.000 de euro de la investitori privaţi care activează în domeniul IT sau în industria ospitalităţii, încă de la prima rundă de finanţare. Remote Butler a generat încredere şi a obţinut investiţii din partea următorilor investitori: Luke McNeice (fondator Lola Tech, multi-exit techpreneur din UK); Florin Pop (fondator Primainvest şi investitor Telios, Foodprints, Aiva şi altele); Mihai Tarta (fondator Synex Media, antreprenor în IT şi investitor); Mihai Talpos (antreprenor, fondator Şcoala Informală de IT şi investitor); Septimiu Pop (antreprenor în HORECA şi proprietar al restaurantului DaVinci, al hotelului Square şi investitor); Andrei Doibani (Managing Director Eastern Europe Nagarro şi investitor); Ciprian Costea (co-fondator al Remote Butler, co-proprietarul Gorgeous Villa din Cluj-Napoca, Head of R&D Center DataArt).

,,Pentru ca un start-up în domeniul IT să aibă succes şi să atragă investiţii, ideea inovativă este necesară, dar nu este suficientă. Remote Butler este un start-up din domeniul IT care s-a diferenţiat de la momentul lansării de alte afaceri din domeniu, graţie maturităţii şi expertizei echipei sale. Acesta a fost motivul pentru care am decis să mă alătur echipei în calitate de consultant, dar şi în calitate de investitor", afirmă Florin Pop, fondator Primainvest.