Aproape jumătate dintre absolvenţii universităţii EA - The Entrepreneurship Academy au iniţiat un business

Aproape jumătate dintre absolvenţii universităţii de business EA - The Entrepreneurship Academy au iniţiat un business sau fac parte deja dintr-un start-up, iar mai mult de jumătate au debutat în lumea antreprenorială încă din perioada studenţiei. Conform unui studiu realizat în octombrie 2023 în rândul absolvenţilor EA - The Entrepreneurship Academy, conexiunile formate între studenţi, precum şi experienţa academică şi de business dobândită pe băncile facultăţii, au fost determinante în identificarea şi testarea ideilor de afaceri, atragerea de finanţare, crearea de echipe, implementare şi funcţionare profitabilă. Aproape 70% dintre absolvenţii EA - The Entrepreneurship Academy lucrează la un business început în timp ce erau studenţi, iar aproape 44% au ca parteneri de afaceri colegi sau actuali studenţi la universitatea de business EA - The Entrepreneurship Academy. Peste 84% dintre antreprenorii care au absolvit universitatea de business înregistrează profit, conform studiului realizat de Alumni EA.

"Fiecare an universitar reprezintă un motiv de bucurie pentru mine, echipa academică şi de management a EA - The Entrepreneurship Academy. Studenţii şi absolvenţii noştri întăresc continuu comunitatea profesioniştilor care au mentalitate şi aptitudini antreprenoriale. Au curaj să creeze valoare pentru ei şi pentru cei din jur. Să înveţe din greşeli şi să nu se lase ameţiţi de succese. Se inspiră de la cei de dinaintea lor şi îi inspiră pe cei care vin pe urmele lor. Facultatea noastră e un loc în care învăţăm în continuu unii de la alţii - studenţi, experţi, părinţi - să construim împreună afaceri etice şi durabile pentru binele comun.", Cosmin Alexandru, Decan EA - The Entrepreneurship Academy.

Tinerii antreprenori educaţi la EA - The Entrepreneurship Academy au iniţiat afaceri în special în domenii precum e-commerce, HoReCa, marketing, imobiliare şi automotive. Printre cele mai cunoscute business-uri dezvoltate de absolvenţii EA se numără: Flip.ro, Difrnt, Fustiţe cu Luminiţe, Glow2go, Confidas.

Pe parcursul studiilor, tinerii au reuşit să atragă finanţări în valoare de 26 milioane de euro, iar apoi, după absolvire, de peste 10 milioane de euro. Cea mai mare rundă de finanţare a însumat 15 milioane de euro şi a mers spre susţinerea unei idei antreprenoriale din domeniul real estate. În 2022, antreprenorii absolvenţi EA şi echipele pe care le coordonează au generat venituri pentru afacerile lor de 47,7 milioane de euro, iar numărul de angajaţi în companiile create de aceştia ajunge la 420 persoane.

"La EA - The Entrepreneurship Academy îi sprijinim pe studenţi să identifice oportunităţi, oferim un cadru în care orice idee poate fi testată, aducem oameni de succes din mediul antreprenorial local şi specialişti de renume pentru a-i motiva şi inspira. Ştim că orice idee are nevoie de finanţare, din acest motiv suntem alături de studenţii noştri şi de absolvenţi în fiecare etapă a procesului de consolidare a unei afaceri, inclusiv atragerea de resurse pentru dezvoltare şi creştere", Ioana Ceausu, COO EA - The Entrepreneurship Academy.

Parcursul absolvenţilor The Entrepreneurship Academy include, de asemenea, şi componenta de angajat sau freelancer, conform datelor colectate în octombrie 2023 de Alumni EA. Astfel, 31% dintre absolvenţi sunt angajaţi, 6% sunt liber profesionişti, iar 7,6% şi-au continuat studiile. Domeniile în care tinerii absolvenţi lucrează sunt variate, de la e-commerce, retail, IT, fintech, vânzări, domeniul bancar sau de asigurări. După absolvire, majoritatea studenţilor a rămas în Bucureşti pentru desfăşurarea activităţii (84,8%). Cea mai mare parte a tinerilor care se înscriu la The Entrepreneurship Academy provin din Bucureşti (40,9%), mari centre urbane din ţară (47%) şi mediul rural (10,6%).