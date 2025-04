Arctic Stream propune un dividend de 1,4 lei per acţiune, în creştere cu 75% faţă de 2022

Arctic Stream, integrator de infrastructură şi securitate IT şi emitent listat la BVB sub simbolul AST, le propune acţionarilor un dividend de 1,4 lei per acţiune, în creştere cu 75% faţă de cel propus în anul 2022, la prima Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) din ipostaza de companie listată, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit sursei menţionate, propunerea de dividend se află pe ordinea de zi a AGOA din 24 aprilie 2025, fiind al 4-lea an consecutiv, de după listarea acţiunilor la BVB, în care emitentul Arctic Stream distribuie dividende. Valoarea acestora a urcat de la an la an, de la 0,8 lei/acţiune (2022), până la 1 leu/acţiune (2023), respectiv 1,2 lei/acţiune (2024).

Arctic Stream a înregistrat profit net în fiecare an fiscal încheiat după listarea la BVB, după cum urmează: 4,3 milioane de lei (2021); 6,75 milioane de lei (2022); 9,15 milioane de lei (2023); respectiv 8,83 milioane lei (2024).

În fiecare dintre aceşti ultimi patru ani, conducerea companiei a propus acţionarilor alocarea unei sume pentru dividende, iar în 2025 aceasta se ridică la 5,92 milioane de lei (1,19 milioane de euro).

În cadrul convocatorului aferent Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) se va supune votului aprobarea propunerii zilei de 29.05.2025, ca fiind data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea cu privire la dividende), a zilei de 28.05.2025 pentru data ex-date şi a zilei de 11.06.2025 ca dată a plăţii dividendelor.

Pentru 2025, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al companiei anticipează o creştere cu 39% a profitului operaţional şi cu 9% a profitului net, se precizează în comunicat.

În plus faţă de dividende, acţionarii pot câştiga dintr-un nou program de răscumpărare de acţiuni, supus aprobării AGEA, programată la aceeaşi dată cu AGOA. Programul vizează un număr maxim de 100.000 de acţiuni (2,38% din capitalul social al companiei), va dura 18 luni de la data publicării aprobării sale în Monitorul Oficial şi va avea o valoare de până la 3 milioane de lei.

"Cu toate că nu am formalizat încă o politică de dividend, am declarat, încă dinainte de listarea la BVB, că vom avea întotdeauna în vedere interesele investitorilor, iar acordarea de dividende este cea mai directă formă de a le recompensa încrederea. Vom rămâne fideli acestei abordări de fiecare dată când vom înregistra profit net. Consolidarea numerică şi extinderea competenţelor echipei, oportunităţile de pe piaţa serviciilor de integrare IT şi cybersecurity, alături de parteneriatele strategice pe care le avem cu Data Core Systems şi Eximprod Grup - toate acestea sunt atuuri care ne fac încrezători că vom rămâne o companie profitabilă. Chiar dacă, pe măsură ce creştem business-ul, veniturile noastre nu vor mai putea urca atât de accelerat precum în anii precedenţi - performanţă recunoscută, pentru al doilea an la rând, prin includerea Arctic Stream în topul Financial Times FT 1000 de companii din Europa cu cea mai rapidă creştere - am convingerea că, pe baza rezultatelor obţinute şi printr-o comunicare constantă şi transparentă, vom deveni un emitent din ce în ce mai atrăgător pentru investitori şi că acest lucru se va reflecta, la un moment dat, şi în preţul acţiunilor AST", consideră Dragoş Diaconu, fondator şi Director General al Arctic Stream.

În topul FT 1000 din 2025, Arctic Stream se află pe poziţia 838, fiindu-i apreciată creşterea cu 185,3% a business-ului, între 2020 şi 2023. În clasamentul FT din acest an mai sunt incluse şi alte trei companii din România (toate din sectorul IT), în timp ce peste trei sferturi din top este dominat de companii din Italia, Germania, Franţa şi Regatul Unit, se mai menţionează în comunicat.