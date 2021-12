ASF a amendat Euroins cu 5,9 milioane de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a amendat Societatea Euroins România Asigurare - Reasigurare S.A. cu 5,9 milioane de lei, în urma unui control în perioada mai-octombrie 2021 la sediul asigurătorului. Ca urmare a aspectelor constatate în acţiunea de control şi potrivit prevederilor legale, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis impunerea de sancţiuni contravenţionale societăţii, constând în amenzi, precum şi măsuri cu scopul remedierii deficienţelor constatate, potrivit unui comunicat afişat pe pagina oficială a Autorităţii.

Potrivit comunicatului, sancţiunile date sunt:

1. În conformitate cu prevederile art.163 alin.(2) lit. b) şi alin.(51) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, sancţionarea societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu amendă în suma de 3.546.000 lei.

2. În conformitate cu prevederile art. 215 (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu amendă în cuantum de 2.314.425 lei (reprezentând 0,1751% din cifra de afaceri).

3. În baza prevederilor art. 8 alin. (3), art.34 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5) coroborate cu prevederile art. 99 alin.(2) din Legea nr. 237/2015, în termen de două luni de la data primirii deciziei, societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. va transmite la A.S.F. spre aprobare un plan de redresare, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă necesarul de capital de solvabilitate (SCR) sau pentru modificarea profilului de risc astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată.

"Aceste decizii ale Autorităţii cu referire la societatea Euroins au venit în urma unui control periodic care a început în luna mai, a durat câteva luni, pentru că voiam să analizăm foarte bine societatea. Data de referinţă pentru ceea ce am găsit în societate este martie 2021. Am comunicat azi deciziile pe care le-am luat: două amenzi şi faptul că trebuie să ne comunice cum va lua măsurile pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii lichide care acoperă necesarul de capital de solvabilitate. Deficienţa vine din subrezervare, din rezerva de daune, din RBNS. În urma calculelor noastre(...) am găsit o deficienţă în rezervarea pe care o face societatea pentru daune, deficienţă care nu este foarte mare. Am pus în sarcina societăţii şi i-am dat termen să aducă la nivelul corect rezerva de daune avizate astfel încât toţi cei care încheie contracte cu Euroins de asigurare să poată şi plăti la timp, în integralitatea lor şi fără întârzieri", a declarat, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, director general sector asigurări ASF.

El a subliniat că Euroins a adus deja îmbunătăţiri şi şi-a exprimat încrederea că, în momentul în care va prezenta planul solicitat de ASF, nu va mai avea probleme.

"Noi am intrat în control la sfârşitul lunii mai. Controlul s-a închis în octombrie, după care am avut procedurile noastre interne, cu elaborarea notei de şedinţă şi aşa mai departe, verificarea tuturor datelor, concilierea cu societatea. A fost aprobată săptămâna trecută în Consiliul ASF. Referinţa în ceea ce au controlat colegii în mai -octombrie a fost martie 2021. Da, societatea a adus foarte multe îmbunătăţiri, pentru că pe parcursul controlului s-a comunicat şi am avut un dialog continuu. De la începutul anului, societatea a adus la capitalul social şi împrumuturi subordonate în valoare de 300 milioane lei şi-a schimbat contractul de reasigurare, şi-a îmbunătăţit cedarea în reasigurare, astfel încât, când ne va da planul, în termen de 2 luni, prin care ne va spune cum a restabilit capitalul de solvabilitate credem şi sperăm că această societate nu va mai avea probleme", a explicat Valentin Ionescu.

"ASF a identificat aspecte în situaţia financiară a companiei, care fac referire la situaţii contabile din trecut şi care nu afectează astăzi compania. Acţionarii Euroins România au făcut eforturi pentru a remedia toate provocările financiare încă de sfârşitul anului 2020. Drept urmare, în ultimele 12 luni, compania a beneficiat de o serie de majorări de capital în valoare totală de peste 300 de milioane de lei, infuzii de capital care au dus la remedierea tuturor provocărilor financiare, inclusiv cele existente în trecut şi identificate de ASF. În plus, din Martie 2021, compania are un nou CEO şi o nouă strategie de redresare financiară, dezvoltare, reducere a expunerii în sectorul RCA şi de diversificare a portofoliului. Această strategie fost prezentată şi este monitorizată de către ASF în conformitate cu legislaţia", precizează reprezentanţii Euroins ca reacţie la anunţul ASF.

Potrivit companiei, o confirmare a faptului că astăzi Euroins România are o poziţie financiară mai bună decât oricând este implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în acţionariatul companiei-mamă, un mesaj fără precedent de încredere în Euroins România şi o confirmare publică a faptului că au fost făcuţi paşi importanţi în ultimele luni pentru o creştere sănătoasă şi durabilă.

Euroins afirmă că doar în acest an a plătit peste 1,3 miliarde de lei (260 milioane euro) pentru peste 143.000 de dosare de daună.