Avenor College investeşte 4 milioane euro în extinderea campusului pentru elevii de gimnaziu şi liceu

Avenor College, şcoală internaţională bilingvă din Bucureşti, acreditată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi British Schools Overseas, investeşte 4 milioane de euro în extinderea campusului din Băneasa (Greenfield) cu un nou corp de clădire special conceput pentru elevii de gimnaziu şi liceu, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noua clădire, cu o capacitate de până la 420 de elevi, va avea 15 săli de clasă şi un Science Hub - 3 laboratoare cu o suprafaţă totală de peste 250 mp, o cafeteria cu terasă deschisă, bibliotecă şi spaţii de socializare indoor şi outdoor.

Aici vor învăţa din toamnă aproximativ 350 de copii care se vor bucura de un spaţiu de învăţare şi socializare de aproximativ 2.500 mp.

Potrivit sursei citate, noua clădire, care va fi inaugurată în luna august a acestui an, creează oportunităţi noi atât pentru elevii deja înscrişi la Avenor, cât şi pentru elevii care îşi doresc să se alăture şcolii.

De altfel, în data de 5 mai, ora 9.30, şcoala va organiza evenimentul Open Day pentru gimnaziu şi liceu, dedicat familiilor care vor să cunoască elevii şi profesorii Avenor şi care vor să afle despre avantajele învăţării în sistem britanic. Înscrierile la Open Day se pot face aici.

În prezent, la Avenor College sunt înscrişi 630 de copii cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.

"Suntem preocupaţi de învăţarea la cele mai înalte standarde, în cele mai bune şi mai sigure condiţii pentru elevii noştri şi, din acest motiv, investim permanent în infrastructura campusului Avenor. În august anul acesta vom deschide clădirea Secondary, special concepută pentru elevii claselor 6 - 12, cu facilităţi adaptate proceselor de învăţare şi dezvoltare personală specifice acestei grupe de vârstă. Liceul nostru s-a dezvoltat rapid în ultimii ani şi programele noastre s-au diversificat foarte mult între timp. În curând va absolvi a patra generaţie de absolvenţi de liceu, tineri care sunt admişi 100% la universităţile pentru care au optat, universităţi de prestigiu din întreaga lume", a declarat Diana Segărceanu, Director executiv şi co-fondator al Avenor College.

• Absolvenţii liceului Avenor College au fost admişi şi studiază în prezent la universităţi renumite din întreaga lume:

- Harvard, Carnegie Mellon University (în USA)

- University of Exeter, University of Leeds, University of Aberdeen, UCL, University of the Arts London, City University of London (în UK)

- Trinity College Dublin (în Irlanda)

- Bocconi (în Italia)

- University of Amsterdam, University of Groningen (Olanda)

Extinderea campusului Avenor le oferă elevilor, profesorilor şi părinţilor un loc modern şi plin de culoare în care să înveţe, să muncească, să se întâlnească, să lege prietenii şi să parcurgă împreună drumul către cea mai bună versiune a lor.

În campusul Avenor se regăsesc deja o clădire complet dedicată ciclului primar, una ce va fi dedicată grădiniţei (începând cu anul şcolar 2023 - 2024), un spatiu dedicat artelor (media studies, drama şi visual arts), dar şi spaţii dedicate tehnologiei. În plus, în campus există Avenor Arena - o sală de sport de aprox. 1.000 mp, o pistă de alergare şi o curte de 1.800 mp.

Întregul campus este gândit cu grijă pentru cele mai mici detalii astfel încât să ofere elevilor cel mai bun, mai modern şi mai sigur spaţiu de învăţare şi, în acelaşi timp, să permită desfăşurarea de activităţi de socializare pentru întreaga comunitate.

Grădiniţa Avenor, pentru cei mai mici elevi Avenor, se află într-o frumoasă vilă, aflată în apropierea Mănăstirii Caşin şi găzduieşte în prezent 110 copii.