AXIS COMMUNICATIONS:6 tendinţe tehnologice cu impact major asupra securităţii în 2022

Este foarte clar, conceptul de "încredere" a apărut în majoritatea canalelor de social media in 2021. Contextul s-a schimbat uşor de-a lungul anilor, uneori concentrat pe încredere în utilizarea datelor, încrederea că sistemele sunt sigure sau nevoia fundamentală de a crede că organizaţiile fac ceea ce trebuie. Dar este clar că potrivirea ritmului continuu al inovaţiei tehnologice printr-o evoluţie egală în construirea încrederii în utilizarea tehnologiei este vitală. Nu credem că 2022 va fi diferit.

Acum, mai mult ca niciodată, există o dorinţă sănătoasă - din partea indivizilor, organizaţiilor şi legiuitorilor - de a se asigura că noile tehnologii sunt dezvoltate, fabricate, utilizate şi securizate în moduri în care putem avea încredere că sunt pozitive. Pentru Axis, desigur, asta înseamnă să lucrăm mereu pentru viziunea noastră despre o lume mai inteligentă şi mai sigură.

Pe măsură ce suntem foarte aproape să trecem în 2022, este interesant să vedem câte dintre tendinţele tehnologice pe care le vedem pentru un an pot fi legate de nevoia de a construi un ecosistem tehnologic de încredere.

Conectare universală prin medii hibride

Pentru utilizatorul final al tehnologiei - de la un consumator care foloseşte telefonul mobil până la personalul de securitate care gestionează supravegherea video - arhitectura tehnologică utilizată pentru a furniza servicii a devenit invizibilă. Nu contează dacă procesarea are loc pe un dispozitiv, pe un server local sau într-un centru de date la distanţă: totul este pur şi simplu "conectat".

Acest lucru nu s-a schimbat, dar este foarte evident că problema arhitecturii este unică pentru fiecare client şi trebuie să ţină seama atât de resursele şi politicile interne, cât şi de factorii externi, cum ar fi reglementările locale şi internaţionale.

În calitate de furnizor de soluţii de securitate, nu depinde de noi să definim pentru clienţi mediile şi arhitectura pe care ar trebui să le folosească, ci mai degrabă să le dotăm cu instrumentele şi flexibilitatea pentru a decide care este cea mai bună soluţie pentru situaţia lor particulară.

Având în vedere că atributul "conectat" a devenit implicit, credem că majoritatea soluţiilor de supraveghere vor fi în cele din urmă hibride - într-adevăr, multe sunt deja - ceea ce în sine are implicaţii.

Securitatea cibernetică născută dintr-un scepticism sănătos

Nu ne gândim întotdeauna la scepticism ca la o trăsătură pozitivă, dar în legătură cu securitatea cibernetică poate fi una prudentă. Miliardele de conexiuni care există acum între dispozitive, reţele şi centre de date au făcut să fie aproape complet depăşit conceptul de securizare a unui perimetru în jurul oricărei organizaţii. Zidurile care ar fi putut exista anterior au devenit permeabile şi, prin urmare, a apărut o nouă abordare a securităţii: reţelele de încredere zero - zero trust networks.

Când reţelele de încredere zero înseamnă că profilul de securitate pentru fiecare dispozitiv şi aplicaţie care se conectează la o reţea este evaluat independent de fiecare dată când se conectează, are implicaţii semnificative pentru sectorul supravegherii video. Firmware-ul semnat, actualizările regulate ale software-ului, pornirea securizată, datele/înregistrările video criptate şi identitatea securizată vor deveni factori de igienă în soluţiile pentru clienţi, trecând de la "nice to have" la "must have".

Autentificaţi totul

În timp ce adoptarea unei abordări de încredere zero a securităţii cibernetice se concentrează pe autentificarea credenţialelor dispozitivelor şi aplicaţiilor conectate, capacitatea de a stabili autenticitatea supravegherii video în sine este fundamentală pentru a avea încredere în valoarea acesteia.

Modificarea videoclipurilor după înregistrare, împreună cu sofisticarea crescută în crearea de imagini manipulate, duce la situaţii mai frecvente în care autenticitatea filmărilor de supraveghere video este pusă la îndoială.

Prin urmare, va fi imperativ ca supravegherea video să poată fi stabilită, fără îndoială, ca autentică. Abordarea noastră este să adăugăm o semnătură digitală fluxului video în punctul de înregistrare - un hash în fiecare cadru video - oferind dovada că videoclipul a fost produs în interiorul unei anumite camere şi că nu a fost modificat de atunci.

Dar aceasta este o problemă pentru industria de securitate în ansamblu. Prin urmare, este imperativ ca industria să se alinieze iniţiativelor de standardizare a abordărilor pentru a asigura autenticitatea înregistrărilor video captate de camerele de supraveghere video, în mod ideal bazate pe software şi iniţiative open source.

AI devine stabilită şi acceptată (cu controale adecvate)

Pare imposibil să scrii o postare despre tendinţele tehnologice fără a menţiona inteligenţa artificială (AI). Mulţi ar susţine, de asemenea, că AI nu mai este o tendinţă şi că "geniul" AI este cu adevărat ieşit din sticlă. Într-adevăr, cu toţii folosim şi suntem expuşi la AI valoroase şi la servicii bazate pe învăţarea profundă (deep learning) în fiecare zi.

Părerea noastră rămâne că tehnologia în sine nu ar trebui reglementată, dar că situaţiile de utilizare ale noii tehnologii ar trebui să fie. Legislaţia şi reglementările referitoare la dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor şi aplicaţiilor bazate pe AI ar trebui dezvoltate la nivel local, regional şi internaţional. Şi este de la sine înţeles că ar trebui să fie respectate de fiecare organizaţie care utilizează AI.

Deşi suntem încă optimişti în ceea ce priveşte potenţialul AI şi al învăţării profunde în supravegherea video, ne aşteptăm să vedem un accent şi mai mare pe iniţiativele pentru a ne asigura că AI este implementată în mod etic şi fără părtinire.

Acesta este un lucru pozitiv şi va fi şi mai important pe măsură ce AI devine încorporat în fiecare aspect al supravegherii video. O mai bună integrare a AI în cele mai fundamentale niveluri de tehnologie - system-on-chip (SoC) - va duce la utilizarea AI pentru a îmbunătăţi şi optimiza toate aspectele performanţei supravegherii video, de la configurarea camerei la calitatea imaginii şi la analiză.

COVID-19 în rol de catalizator

Impactul pe termen lung al pandemiei de COVID-19 se manifestă în mai multe moduri. Pandemia a fost un catalizator în tehnologiile low/no touch, multe dintre acestea fiind acum încorporate permanent, la fel ca şi utilizarea video-ului inteligent pentru a se asigura că sunt respectate liniile directoare privind distanţarea socială şi sănătatea publică.

În ceea ce priveşte sectorul tehnologic, pandemia a dus, de asemenea, la probleme ale lanţului de aprovizionare, care au determinat multe organizaţii să ia în considerare modul în care creează şi îşi înglobează componente cheie în produsele lor.

Natura "conectată" a tuturor a însemnat că deficitul global de semiconductori a fost o problemă semnificativă în multe sectoare, de la tehnologia de consum până la producţia de automobile. Acest lucru, la rândul său, a făcut ca mai multe organizaţii - printre ele Tesla, Apple şi Volkswagen - să îşi declare public dorinţa de a-şi proiecta proprii semiconductori sau sisteme pe cip (SoC) (deşi ar trebui subliniat faptul că proiectarea unui SoC şi fabricarea sunt activităţi distincte).

Deşi acest lucru ar putea reprezenta o tendinţă în unele sectoare, este, desigur, ceva pe care Axis îl face de ani de zile cu ARTPEC şi, cu siguranţă, proiectarea SoC-urilor optimizate pentru aplicaţii specifice este ceva ce anticipăm că o vor face mai multe organizaţii în sectorul de securitate şi nu numai.

5G îşi găseşte locul în peisaj

Unii ar putea crede că suntem un pic în urmă în evidenţierea 5G ca o "tendinţă" în sectorul de supraveghere, având în vedere că tehnologia este pe ordinea de zi de câţiva ani. Dar vedem o diferenţă fundamentală între "hype" şi o "tendinţă". Pentru noi, o nouă tehnologie devine o tendinţă abia atunci când începem să vedem că apar cazuri de utilizare valoroase în sectorul de securitate şi supraveghere. Deşi încă credem că suntem la debutul tehnologiei, acest lucru începe să se întâmple cu 5G.

În timp ce o mare parte din hype-ul din jurul 5G s-a concentrat pe îmbunătăţirea performanţei reţelei pentru aplicaţiile de consum, unul dintre domeniile mai interesante este modul în care reţelele private 5G apar ca un caz de utilizare mai convingător pentru tehnologie.

Considerăm că reţelele private 5G prezintă un potenţial real pentru soluţii de supraveghere video pe locaţii mari sau multiple ale clienţilor şi ar putea aduce beneficii speciale din perspectiva securităţii cibernetice. Cu siguranţă, dacă clienţii creează reţele private 5G, atunci supravegherea video va trebui să se integreze perfect. Vă recomandăm să urmăriţi această zonă.

Toate tendinţele sunt privite prin prisma sustenabilităţii

Sustenabilitatea nu mai poate fi considerată o tendinţă. Trebuie să fie încorporată în tot ceea ce facem: modul în care proiectăm şi fabricăm produsele, modul în care ne conducem afacerea, performanţa furnizorilor noştri - toate aliniate la reducerea impactului nostru asupra mediului şi operând într-un mod etic şi de încredere. Ori de câte ori o tendinţă tehnologică pare să prezinte o oportunitate, trebuie examinată şi prin prisma lentilei dacă poate fi dezvoltată şi adusă pe piaţă într-un mod sustenabil.

De la eficienţa energetică şi materialele utilizate (şi reutilizate) într-o cameră, până la unde şi cum este fabricată şi livrată, până la implicaţiile etice ale noilor tehnologii şi practici de afaceri, interogarea tendinţelor în raport cu criteriile de sustenabilitate este esenţială pentru identificarea lor în primul rând.

2022 va fi, fără îndoială, un alt an fascinant. Unul nu lipsit de provocări, dar care va aduce şi oportunităţi semnificative. Ca întotdeauna, aşteptăm noul an cu optimism!