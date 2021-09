BARNA:"S-au pierdut nişte luni pentru că un premier a preferat să spună la tv «totul e în control, mă ocup eu»"

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat, miercuri, că şi el şi fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă au atenţionat încă din luna iunie, când erau în Guvern, asupra măsurilor care ar fi trebuit luate în contextul pandemiei, însă premierul Florin Cîţu a ignorat problema, spunând că nu o să vină valul 4, conform Agerpres.

El a mai spus că afirmaţia premierului că USR PLUS nu a făcut campanie provaccinare au fost una dintre "minciunile cele mai revoltătoare".

"Scenariile care se desfăşoară acum sunt exact proiectele pregătite de colega mea Ioana Mihăilă, la fel după cum a fost ridicolă afirmaţia premierului că nu ne-a văzut nicăieri în campania de vaccinare pe USR PLUS, singurul partid care şi-a folosit banii pentru subvenţie nu să plătească emisiuni la televiziuni, cum au făcut PNL şi PSD, ci ca să organizăm campanii în ţară provaccinare. Şi eu şi colegii mei am fost în centre de vaccinare, am voluntariat acolo, adică, ceea ce a făcut premierul spunând că noi nu am fost acolo a fost una dintre minciunile numeroase pe care le-a aruncat în spaţiul public, dar una dintre cele mai revoltătoare. (...) Am spus în luna iunie, când am declarat că este necesar să fie luate măsuri de acces limitat sau de încurajare a accesului doar pentru persoane vaccinate în malluri (...). Şi ce ne spune în zilele astea premierul? La restaurante, în malluri ar trebui să meargă doar persoane vaccinate, exact ceea ce eu am spus la nivelul lunii iunie şi am fost tratat de premier: să nu discutăm de valul 4, el nu o să vină, nu există. Dacă suntem iresponsabili şi populişti, vine o notă de plată şi nota de plată se întâmplă pentru Florin Cîţu în aceste momente", a afirmat Barna, la B1Tv.

Potrivit acestuia, din partea premierului a fost "o refuzare de asumare a unei probleme evidente", acesta ignorând problema "pe principiul struţului".

"Am participat la patru sau cinci întâlniri pe care le-am avut cu Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii, şi cu premierul în care Ioana a venit constant cu propuneri, cu variante: hai să stimulăm vaccinarea, hai să dăm vouchere, hai să facem acea loterie, hai să plătim personalul din centre, hai să asigurăm bugetul necesar pentru ca oamenii să fie stimulaţi să-i convingă pe oamenii din comunităţile lor, medicii de familie, să facă vaccinarea. De fiecare dată răspunsul premierului era: bine, mai discutăm, vedem, valul trei a trecut, nu o să mai fie ce a fost, nu are rost să discutăm despre valul patru. Adică a fost o refuzare de asumare a unei probleme evidente pe care noi o semnalam constant, şi Ioana Mihăilă, şi eu, în întâlnirile pe care le-am avut, or, lucrul ăsta, efectul acestei atitudini de a ignora problema şi de a crede, pe principiul struţului, că dacă nu ne uităm la ea dispare, îl trăim în aceste zile", a adăugat Dan Barna.

Întrebat dacă a fost o miză şi Congresul PNL, Barna a răspuns: "A fost o miză. Câştigarea acestui congres a făcut, din păcate, pentru România să fie încurajată şi promovată o atitudine că totul e roz, totul e bine, duduim, România pluteşte pe un nor de bunăstare, celelalte ţări nu se pricep, dar noi suntem unde trebuie să fim. Nu eram unde trebuia să fim, am spus lucrul ăsta, am spus-o public şi eu, şi colegii mei".

Barna a mai susţinut că "s-au pierdut nişte luni" pentru că premierul a preferat să spună că totul e în control.

"Este exact un sentiment de frustrare şi amărăciune că s-au pierdut nişte luni pentru că un premier a preferat să spună la televizor: totul e în control, nu vă bateţi capul, mă ocup eu. Abordarea asta de tip Superman când era mic pe care am văzut-o în lunile astea ne costă acum foarte mult pe noi, ca ţară", a apreciat Barna.