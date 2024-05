BCR oferă antreprenorilor posibilitatea să acceseze finanţările garantate de stat direct în George

Banca Comercială Română participă în programul IMM PLUS, care în 2024 beneficiază de un plafon de garantare de aproximativ 11 miliarde de lei, prin IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus. Banca este activă în toate componentele programului IMM PLUS şi oferă, în premieră, posibilitatea antreprenorilor să acceseze finanţările garantate de stat pe flux 100% digital, din George, platforma de digital banking BCR, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Antreprenorii pot să acceseze linia de credit IMM Plus direct din George, iar aprobarea creditului se face simplu şi rapid, în doar câteva minute. Semnarea documentelor contractuale se realizează online, prin semnătură electronică calificată oferită gratuit de BCR.

În prima săptămână de la lansarea IMM PLUS 2024, peste 90% dintre creditele acordate clienţilor cu cifra de afaceri până într-un milion de euro, în valoare aproximativ 53,3 milioane lei, au fost aprobate pe flux 100% digital, din George.

"BCR susţine antreprenorii să-şi pună în aplicare planurile de afaceri prin accesarea finanţărilor garantate de stat şi vine în ajutorul lor cu soluţii personalizate şi digitalizate, care eficientizează absorţia fondurilor şi oferă o experienţă mai bună. Facilităm investiţiile şi navigarea cu uşurinţă prin complexitatea programelor de finanţare, fie că vorbim despre linia de credit IMM PLUS, care poate fi accesată direct din George, pe flux 100% digital, fie că ne referim la lansarea George SmartEU, funcţionalitatea care oferă acces la informaţii complete despre programele de finanţare din fonduri europe sau naţionale.

În plus, acest tip de parteneriat public-privat este un reper esenţial pentru dezvoltarea economică durabilă a României, care consolidează încrederea şi colaborarea la nivelul societăţii. Programele guvernamentale, aşa cum este IMM PLUS, au contribuit la bancarizarea companiilor mici şi mijlocii din România şi au avansat discuţiile despre planificare de business, cash flow, analiză de lichiditate, solvabilitate, rentabilitate şi alţi indicatori pe care fiecare antreprenor trebuie să îi înţeleagă aplicat", a declarat Oana Bâra, Coordonator Programe de Finanţare BCR.

"Susţinem antreprenorii să facă alegeri financiare bune pentru ei şi pentru afacerile lor, prin procese simplificate şi soluţii care îi ajută să crească eficienţa business-urilor. Prin George, le punem la dispoziţie o ofertă digitală unică, care acum include şi accesarea finanţărilor garantate de stat prin programul IMM PLUS, pentru capital de lucru prin accesarea Liniei de credit IMM Plus. Aprobarea creditului este la un click distanţă, fiind nevoie doar de completarea unor informaţii minime pe proces, iar semnarea contractelor de credit este 100% online. După aprobarea creditului, clientul beneficiază de consiliere personalizată din partea băncii în vederea obţinerii garanţiei de la Fond, iar pentru efectuarea utilizărilor din credit, clienţii pot accesa, tot prin intermediul George, un canal 100% online prin care vor putea transmite documentele de plată specifice tranzacţiilor dorite", a declarat Vlad Huţuleac, Director Executiv Adjunct Produse şi Segmente Retail, BCR

În cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, plafoanele de garantare totalizează suma de 11,1 miliarde de lei, în următoarea structură:

-IMM România Plus - 5.892.370.000 lei;

-Agro Plus - 127.630.000 lei;

-IMM Prod Plus - 1.000.000.000 lei;

-Construct Plus - 2.000.000.000 lei, din care 1.800.000 lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus, iar 200.000.000 lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus;

-Innovation Plus - 100.000.000 lei;

-Rural Plus - 1.198.000.000 lei.

În 2023, BCR a aprobat credite noi persoanelor juridice în valoare de aproximativ 12,8 miliarde de lei, destinate atât dezvoltării activităţii curente, cât şi implementării proiectelor de investiţii. În plus, de la lansare şi până în prezent, în cadrul programelor IMM INVEST, BCR a acordat peste 7.500 de finanţări, cu o valoare totală de peste 6 miliarde de lei.