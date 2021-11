Bento închide cu succes primul plasament privat în sistem hibrid

Bento - Intellectually Curious (BVB: BENTO), anunţă închiderea cu succes, încă din prima zi, a plasamentului privat pentru acţiunile sale şi atragerea sumei de 5,6 milioane de lei de la investitori, capital care va alimenta dezvoltarea accelerată a companiei. Ca urmare a suprasubscrierii ofertei iniţiale cu peste 120%, oferta a fost suplimentată de la 400.000 de acţiuni până la aproape 900.000 de acţiuni, sumele totale subscrise depăşind 13 milioane de lei, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Ziua de azi marchează un capitol important în istoria companiei noastre şi le mulţumim investitorilor pentru încrederea acordată. Când am pornit la drum împreună cu Radu acum aproximativ 17 ani, tot ce ne doream era să ne urmărim pasiunea pentru IT şi să dezvoltăm aplicaţii software care să îmbunătăţească viaţa clienţilor noştri. Astăzi, Bento este o companie cu peste 70 de angajaţi, cu o expertiză substanţială în dezvoltarea şi implementarea de software şi integrarea sistemelor IT, cu propria proprietate intelectuală, colaborând cu organizaţii de toate dimensiunile din România, Elveţia şi SUA. Accesul la piaţa de capital ne oferă oportunitatea de a accelera dezvoltarea companiei şi de a ne extinde şi mai mult prezenţa la nivel internaţional. Pe termen mediu şi lung avem în vedere consolidarea produselor software proprii, precum Bento Field Service Management sau Bento Mobile Device Management şi punerea la punct a unor noi canale de marketing şi vânzări dedicate promovării şi contractării de proiecte aferente acestor produse la nivel global," a declarat Vlad Bodea, co-fondator şi membru în Consiliul de Administraţie al Bento.

Potrivit sursei citate, Bento are peste 17 ani de experienţă în dezvoltarea şi implementarea de soluţii software şi furnizarea de servicii de infrastructură IT şi Cloud pentru companii active în industrii multiple, precum energie, FMCG, utilităţi, telecomunicaţii, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuţie, transporturi şi servicii. Compania are în acest moment peste 70 de angajaţi şi deţine un portofoliu diversificat de clienţi format din companii multinaţionale din România, SUA şi Elveţia. De asemenea, Bento este partener cu furnizori de renume precum Microsoft, HPE şi CISCO.

În cadrul plasamentului privat care a avut loc în data de 25 noiembrie 2021 au participat peste 100 de investitori, iar preţul pe acţiune a fost de 14 lei. Acţiunile companiei urmează să fie listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti la începutul anului viitor. Plasamentul privat a fost intermediat de TradeVille, în timp ce Cornerstone Communications a asistat compania în calitate de Consultant Autorizat. În ceea ce priveşte aspectele juridice, Bento a fost sprijinită de societatea de avocatură Dentons şi cabinetul de avocatură Alina Alexe.

"Bento este o companie care s-a dezvoltat organic, iar în ultimii ani a înregistrat rezultate financiare semnificative pe fondul unor procese de optimizare a activităţii, dar şi datorită creşterii accelerate a pieţei de IT&C şi Software atât la nivel naţional, cât şi internaţional. De-a lungul anilor am investit constant în dezvoltarea produselor proprii, dar şi a calităţii serviciilor, acest lucru conducând la extinderea substanţială a portofoliului de clienţi, cât şi a veniturilor. Închiderea cu succes a plasamentului privat ne bucură şi motivează în acelaşi timp, deoarece obiectivul nostru este să furnizăm investitorilor care au venit alături de noi cele mai bune randamente," a declarat Radu Scarlat, Preşedinte Consiliu de Administraţie al Bento.

Compania este administrată de un Consiliu de Administraţie, format din trei membri aleşi cu un mandat de doi ani: Radu Scarlat (preşedinte), Vlad Bodea (membru) şi Claudiu Negrişan, (membru ne-executiv), un manager cu experienţă bogată în strategie, consultanţă de management, finanţe şi investiţii.

"TradeVille încheie luna noiembrie cu o premieră pentru piaţa de capital din România: primul plasament privat realizat în sistem hibrid prin care compania a vândut atât acţiuni noi cât şi acţiuni deja existente. Mai mult, facem acest lucru alături de un emitent inovator, care furnizează soluţii software pentru companiile cu o amprentă teritorială mare, pentru agricultură şi energie - domenii care se află acum in atenţia tuturor," a declarat Ovidiu-George Dumitrescu, CFA, Director General Adjunct în cadrul TradeVille, brokerul care a intermediat plasamentul Bento.

Infuzia de capital obţinută în urma plasamentului privat va fi utilizată pentru accelerarea dezvoltării companiei pe verticală, cât şi pe orizontală, prin extinderea portofoliului de clienţi şi consolidarea produselor proprii. De asemenea, Bento are în plan dezvoltarea canalelor de vânzare şi marketing pentru promovarea acestor produse software în regiunea Europei de Est şi Balcani prin stabilirea de parteneriate cu companii locale din pieţele ţintă.

"Suntem încântaţi de succesul acestui plasament privat şi să vedem o nouă companie din domeniul IT care îşi va lista acţiunile la Bursa de Valori Bucureşti. Cred că anul 2021 poate fi declarat în mod cert anul IT-ului la Bursa de Valori Bucureşti având în vedere numărul semnificativ de companii din acest sector care au venit la BVB. Le urăm mult succes lui Vlad şi Radu, care ne demonstrează că drumul către o poveste antreprenorială românească de succes poate porni chiar de pe băncile facultăţii," a declarat Zuzanna Kurek, fondator Cornerstone Communications, Consultant Autorizat al Bento.

În 2020, Bento a înregistrat o cifră de afaceri de 15,3 milioane de lei şi un profit net de 1,9 milioane de lei. În primele şase luni din 2021, Bento a raportat venituri de 12,6 milioane de lei, o creştere record de 99% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Compania estimează o cifră de afaceri de 26,3 milioane de lei pentru întreg anul 2021 şi un profit net de 4,6 milioane de lei, se arată în comunicat.