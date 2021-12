Bittnet Group realizează o nouă tranzacţie în domeniul securităţii cibernetice

Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă semnarea unei noi tranzacţii în sectorul securităţii cibernetice prin achiziţionarea unei participaţii majoritare, de 74% în cadrul Global Resolution Experts (GRX), companie specializată în furnizarea de consultanţă în domeniul securităţii informaţionale, conform unui comunicat remis redacţiei.

"Această tranzacţie marchează o nouă etapă majoră de dezvoltare a grupului nostru, deoarece odată cu această tranzacţie se naşte o nouă divizie în cadrul Bittnet Group, cea de securitate cibernetică. Expertiza din cadrul Dendrio, alături de investiţiile în ISEC din luna august a acestui an şi cea de acum în GRX formează cea mai extinsă echipă de servicii profesionale în sectorul securităţii cibernetice, cu peste 30 de specialişti care deţin peste 100 de certificări în acest domeniu. În 2021, cele trei entităţi - Dendrio, ISEC şi GRX au împreună venituri de peste 20 milioane de lei provenite din hardware, software şi servicii profesionale în securitate informaţională. Având în vedere şi investiţia noastră în Computer Learning Center, lider de piaţă în domeniul furnizării de servicii de instruire în securitate cibernetică, estimăm că din punctul de vedere al afacerii şi portofoliului de servicii, Bittnet Group este lider de piaţă în România în sectorul securităţii cibernetice. Prin urmare, în 2022, avem în plan lansarea unui nou brand dedicat acestui sector şi cu care ne propunem să fim prezenţi în Europa în următorii cinci ani," a declarat Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

GRX a fost fondată în anul 2015 de antreprenorii români, Cristian Săndescu şi Mihnea Călin, cu misiunea de a oferi servicii profesionale şi personalizate în domeniul securităţii cibernetice către clienţi mari din România şi Uniunea Europeană. În acest timp, compania a ajuns la un număr de 20 de experţi recunoscuţi internaţional în piaţa de securitate, oferind servicii de audit şi consultanţă atât către industriile tradiţionale de banking, insurance, sector public, dar şi către startup-uri, datorită expertizei în tehnologiile de ultimă generaţie şi a practicilor DevSecOps. Ca urmare a semnării tranzacţiei, Bittnet Group va deţine 74% din GRX, în timp ce restul acţiunilor vor fi deţinute de către fondatorii companiei.

"Investiţia făcută de către grupul Bittnet în GRX consolidează eforturile noastre din ultimii ani şi ne permite inceperea unei etape de expansiune accelerată în următorii ani la nivel European, făcând posibilă scalarea competenţelor noastre către un număr din ce în ce mai mare de potenţiali clienţi, precum şi atragerea resurselor umane şi de capital necesare susţinerii acestei creşteri", a declarat Cristian Săndescu, cofondator GRX.

În 2022, Bittnet Group va lansa o entitate nouă formată din companiile ISEC şi GRX pentru domeniul securităţii cibernetice şi va continua să investească în dezvoltarea portofoliului de servicii şi expertiza acestei noi companii. Totodată, grupul îşi propune ca în cel de-al doilea semestru al anului să listeze noua entitate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. În acest sens, în primele trei luni din 2022, Bittnet Group va forma un Comitet Consultativ al noului brand, care va avea misiunea să sprijine conducerea în atingerea obiectivelor de business pentru perioada 2022-2026, potrivit sursei citate.

Noua entitate va furniza servicii în care deţine expertiză tehnică, precum audit de conformitate IT pentru diverse standarde, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Banca Naţională a României sau Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, servicii de teste de penetrare pentru aplicaţii web şi infrastructură IT pentru clienţi din România şi Uniunea Europeană şi servicii de proiectare, implementare şi mentenanţă pentru sisteme de management IT şi securitate informaţională. Totodată, compania, datorită specializărilor din cadrul echipelor va oferi servicii de proiectare a controalelor şi a sistemelor de securitate IT ce urmează a fi implementate, servicii de proiectare arhitectură soluţii tehnice de infrastructură IT privind integrarea sistemelor informatice financiare în Cloud Public şi servicii de proiectare arhitectură soluţii tehnice de infrastructură IT pentru implementarea sistemelor informatice în sectorul IT, dar fără participarea la implementarea respectivelor soluţii către beneficiarii finali.

Achiziţia GRX şi planurile de dezvoltare a noului brand din cadrul Bittnet Group au la bază potenţialul semnificativ de creştere al sectorului securităţii cibernetice. Conform diverselor analize publicate, atacurile cibernetice şi criminalitatea informatică sunt în prezent printre cele mai mari ameninţări la nivel global. În Europa, în ultimii ani, aceste atacuri au devenit tot mai dese şi mai complexe şi vor continua să crească în viitor. Sectoare critice, precum transporturile, energia, sănătatea şi finanţele îşi desfăşoară activitatea din ce în ce mai mult pe baza tehnologiilor digitale şi vor avea nevoie de soluţii de securitate cibernetică care să le protejeze când se vor lovi de astfel de situaţii. De asemenea, la nivelul UE vor fi realizate investiţii de 1,6 miliarde de euro prin programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 în proiecte de securitate cibernetică pentru administraţii publice, companii şi persoane fizice. Având în vedere toţi aceşti factori, Bittnet Group se aşteaptă ca solicitările în acest domeniu să crească într-un ritm alert în următorii ani, se arată în comunicat.