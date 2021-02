BOGDAN CHIRIŢOIU, PREŞEDINTELE CONSILIULUI CONCURENŢEI:"Există o OUG de rezervă pentru a obliga furnizorii să ofere preţuri mai mici consumatorilor casnici"

Singura componentă a facturii de energie electrică care poate să scadă prin liberalizarea pieţei la consumatorii casnici este marja furnizorului, a spus ieri Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, în cadrul unei conferinţe de presă. Chiriţoiu a declarat că nu se aşteaptă să existe o migrare masivă în piaţa liberă din piaţa reglementată, dar şi că autorităţile sunt pregătite să adopte o OUG, care este scrisă deja şi este în sertarele Ministerului Energiei, care să oblige furnizorii de electricitate să ofere clienţilor preţuri mai mici decât cele din serviciu universal, serviciu mai scump cu 20-30%.

Chiriţoiu a afirmat: "Tariful de dis­tribuţie e reglementat, nu are de ce să scadă decât dacă reglementatorul constată că este prea mare, dar acolo nu avem concurenţă pe partea de distribuţie. Nici pe transport. Astea sunt preţuri reglementate. Iarăşi, cogenerarea şi cotele verzi sunt stabilite de stat. Acciză, TVA, la fel. Singurul lucru care poate să scadă prin concurenţă va fi marja de furnizare. Va scădea ea atât de mult încât să contrabalanseze creşterea preţului la electricitate? Nu ştiu. Dar ce a fost important pentru noi, am zis că înţelegem că preţul la electricitate... Până acum furnizorii primeau mură-în-gură electricitatea asta mai ieftină de la Hidroelectrica. Bun, acum trebuie să vă luaţi de pe piaţă, nu o mai luaţi atât de ieftin pe cât o luaţi de la Hidroelectrica. Dar nici nu treceţi consumatorii voştri, care au o inerţie mare - toată lumea ştie că nu se vor muta milioane de oameni, la 1 ianuarie, instantaneu, pe noi contracte (concurenţiale). Practic puţini se vor muta, va dura până se va muta multă lume. Mulţi vor rămâne acolo unde sunt. Bun, înţeleg că nu poţi să mai dai curentul atât de ieftin ca atunci când, repet, statul îl obliga pe Hidroelectrica să ţi-l vândă la un preţ mic, dar nici nu-i trece pe consumatorii tăi pe cel mai scump tarif pe care îl ai la dispoziţie, acest tarif de serviciu public (universal - n.r.), care e gândit pentru situaţii excepţionale: când eu m-am abonat la un furnizor şi el dă faliment şi eu rămân în aer, eu consumator. (...) Normal că pe acest consumator îl iei la un preţ ceva mai mare, e o chestie la care nu te aşteptai, nu eşti pregătit, nu aveai electricitatea cumpărată pentru el... Înţeleg că acest serviciu public este un tarif ceva mai mare decât tarifele tale obişnuite, concurenţiale. Dar ce am spus că nu este corect este să iau clienţii mei vechi, de care ştiu foarte bine că nu pleacă de azi pe mâine, pe aceştia să-i tratez ca şi cum ar fi unii care au apărut deodată, într-un mod neprevăzut, iar din acest motiv trebuie să le iau un tarif mai mare. Din această cauză am fost de părere, împreună cu Ministerul (Energiei), că trebuie trecuţi consumatorii, temporar, pe varianta cea mai ieftină pe care o au la dispoziţie furnizorii".

Consiliul Concurenţei va face în februarie, odată cu primele facturi după liberalizare, o analiză a pieţei de electricitate la consumatorii casnici, a dat de înţeles preşedintele instituţiei. Chiriţoiu a spus că furnizorii şi-au dorit să acorde o reducere la tariful din serviciul universal doar clienţilor care ar fi indicat că doresc să rămână la actualul furnizor, fapt ce ar fi redus concurenţa în piaţă.

"Asta a fost discuţia cu furnizorii. Declarativ ei acceptă logica noastră. Haideţi să vedem ce se întâmplă şi eu aştept cu interes când vom face o evaluare acum în februarie să văd ce s-a întâmplat (cu liberalizarea). Pe ce am insistat noi, că asta e bucăţica noastră cu concurenţa: reducerile acestea de tarif, că aşa aţi spus, «la tarifele de serviciu universal vom da o reducere, un rebate, până la cea mai bună ofertă similară». Reducerea asta trebuie să fie necondiţionată, adică nu spuneţi «v-o dăm dacă rămâneţi clientul nostru, dacă plecaţi la un concurent nu». Reduci pentru că este corect să nu-i iei omului atât de mult pe marfa pe care o vinzi, iar acesta după două-trei luni e liber să facă ce vrea: dacă e nemulţumit de tine şi a găsit altă ofertă la alt furnizor trebuie să fie liber să se ducă. Deci nu trebuie să fie un instrument de iobagizare a clientului de electricitate. Vom urmări situaţia asta. Am dat şi o scrisoare de îndrumare, ne-a cerut Electrica, am făcut-o publică şi am pus cât de multă presiune am putut noi să punem pe furnizori care nu sunt fericiţi cu măsura asta. Ei acceptau să dea rebate-ul dar pentru clienţii pe care... voiau să-i fidelizeze în felul acesta pe clienţi, iar pentru noi este important să nu se întâmple lucrul ăsta (să nu se dea discount doar clienţilor care spun că vor rămâne la furnizor - n.r.), să fie cât mai liberi clienţii să se mute de la un furnizor la altul. Este un subiect important anul acesta, o să-l urmărim", a spus Bogdan Chiriţoiu.

Acesta a adăugat: "Au fost oameni care au spus în domeniul public că e ceva cumva contra naturii ce încercăm să facem: noi obligăm furnizorii, aceştia câţiva care sunt furnizori de ultimă instanţă, îi obligăm să-şi informeze clienţii cum să plece la concurenţii lor. Bun, îi obligăm, asta e legea, îi supraveghează ANRE-ul, dar eu cred că furnizorii nu au multă tragere de inimă. Dacă aş fi companie (aş zice) bine, mă obligă statul - trebuie să fac ca să nu încalc legea, dar nici un am vreun entuziasm să le explic clienţilor mei ce bine e la competitori. Cred că într-adevăr trebuie să dublăm campania asta pe care o fac furnizorii şi prin campania (de informare) făcută de stat, de către nişte oameni care nu au un parti-pris. (...) Noi ne dorim să vedem nu doar câţi se mută din reglementat în concurenţial, ci să vedem şi mişcare între furnizori, asta ne-ar da senzaţia că este o piaţă plină de viaţă, cum este la telefonie mobilă".

Despre afirmaţia vicepreşedintelui ANRE Zoltan Nagy-Bege, care a spus la conferinţa BURSA despre liberalizarea pieţei de energie electrică că ar fi ilegal ca furnizorii să fie obligaţi să preia clienţii la cel mai mic preţ al lor şi că acest lucru ar echivala cu o nouă ordonanţă 114/2018 în energie, Chiriţoiu a declarat: "Am avut multe discuţii cu dânsul şi cu colegii de la ANRE şi am înţeles aşa poziţia lor: da, ce vreţi voi să faceţi, adică mişcarea asta pe nişte tarife de piaţă, concurenţiale, nu pe tariful de serviciu universal, ăsta e un lucru bun. Toţi agreem la stat că asta e o idee bună. Noi, ANRE-ul, nu avem însă bază legală să-i obligăm pe furnizori să facă asta. De asta ordinul ANRE spune că «furnizorii pot»... Şi (prin) acest «pot» ANRE-ul le dă să spunem o indicaţie. De asemenea au fost discuţii bilaterale între companii şi Minister ca să întărească acest «pot». Momentan suntem pe formula unui ordin ANRE care spune că «poţi să faci», ceea ce este dacă vreţi un imbold să faci, şi discuţii între Minister şi furnizorii respectivi care s-au soldat cu aceste angajamente publice pe care şi le-au luat companiile. Planul de rezervă, după cum a spus domnul ministru (Virgil Popescu), este să creăm o bază legală ca ANRE să-i oblige. ANRE spune acum că nu avem bază legală să-i obligăm: asta înseamnă că e ilegal să obligi, nu am bază legală, pot numai să le dau permisiunea, o recomandare, dar există şi acel plan de rezervă de a veni cu o ordonanţă de urgenţă, că înţeleg că e scrisă în Minister, textul e pregătit, deci OUG care să creeze baza legală ca ANRE-ul să poată să-i oblige (pe furnizori să ofere clienţilor din piaţa de serviciu universal cel mai mic tarif disponibil din portofoliul furnizorilor - n.r.). Este important să vedem ce se întâmplă acum prin februarie când vedem primele facturi şi atunci dacă vedem că sistemul nu merge bine s-ar putea să se ajungă la ordonanţă ca să creăm baza legală. Dacă vedem că lucrurile merg bine aşa... Dacă vedem că sistemul merge rezonabil nu avem de ce să venim cu legislaţie pentru că dacă am face-o asta ar naşte discuţii cu Comisia Europeană. Nu zic că o să spună Comisia Europeană că încălcăm legislaţia europeană, dar în orice caz, într-o piaţă liberalizată e o intervenţie şi poate să nască semne de întrebare. Deci dacă putem fără să venim cu mijloace brutale, cum este o OUG, ok. Dacă nu, o să mergem pe partea de ordonanţă şi repet, eu sunt convins că putem explica (Comisiei) că este o situaţie excepţională, e doar pe o perioadă limitată, e excepţional pentru că e liberalizare, pentru că suntem în perioada asta de pandemie, deci eu sunt convins că putem să explicăm şi la Bruxelles de ce, în acest context, e nevoie pe o perioadă de câteva luni de măsura asta. Dar dacă putem să evităm discuţia asta cu Bruxelles-ul şi mai bine. De asta şi eu am fost de acord cu planul ANRE-ului de a merge cu ordinul acesta voluntar. Dar în acelaşi timp cred că este bine să avem şi alternativă şi planul B", a conchis Chiriţoiu.