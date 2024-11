Bucureştiul devine capitala zoologiei mondiale

English Version

Cercetători din domeniul zoologiei se întâlnesc la Bucureşti, în cadrul Congresului Internaţional de Zoologie (ZoologyCon 2024), care va avea loc la Casa Universitarilor, între 6 şi 9 noiembrie. Specialiştii din Austria, Belgia, România, China, Mexic vor prezenta în plen cele mai noi descoperiri din domeniu. În cele trei zile ale Congresului vor fi susţinute comunicări grupate în şapte secţiuni. A XII-a ediţie a Congresului aduce în atenţia specialiştilor lucrări cu specific zoologic din următoarele arii tematice: paleozoologie; faunistică şi zoogeografie; sistematică şi taxonomie; evoluţie, filogenie, filogeografie; ecologie şi conservarea biodiversităţii; valorificarea colecţiilor zoologice; citizen science. Această ultimă temă va fi abordată sub formă de postere şi este dedicată pasionaţilor de zoologie care fac observaţii asupra naturii în cadrul unor proiecte formale sau non-formale de tipul citizen science. La ZoologyCon 2024 vor fi specialişti care vor prezenta în plen cele mai noi descoperiri din domeniul zoologiei: Nesrine Akkari (3rd Zoological Department, Natural History Museum Vienna, Austria); Vlad Dincă (Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, România); Jean-François Flot (Evolutionary Biology and Ecology research unit, Department of Organismal Biology, Universite libre de Bruxelles (ULB), Belgia); Daniel R. Gustafsson (Guangdong Key Laboratory of Animal Conservation and Resource Utilization, Guangdong Public Laboratory of Wild Animal Conservation and Utilization, Institute of Zoology, Guangdong Academy of Sciences, Guangdong, China); Manuel Ortiz (Laboratory of Crustacea, Faculty of Higher Studies Iztacala, National Autonomous University of Mexico, UNAM, Mexic); Luis Ovidiu Popa (Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", Bucureşti, România); Laszlo Rakosy (Facultatea de Biologie şi Geologie, Departamentul de Taxonomie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România); Laurenţia Ungureanu (Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat din Moldova Chişinău, Republica Moldova). Având în vedere contextul global, cu sute de specii ameninţate cu dispariţia, evenimentul de la Bucureşti este unul foarte important.