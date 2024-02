Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care oficialii din China au anunţat noi măsuri de stimulare a pieţei financiare.

• Borsa Italiana

- Acţiunile grupului bancar italian UniCredit SpA au urcat cu 0,3%, la 28,92 euro la ora locală 15.33, cele ale Intesa Sanpaolo SpA - cu 1,4%, la 2,91 euro. Banca Centrală Europeană se uită la propriile sale prognoze economice, mai degrabă decât la ceea ce aşteaptă investitorii, atunci când decide politica monetară, a declarat ieri Pablo Hernandez de Cos, guvernatorul Băncii Spaniei şi membru în Consiliul guvernatorilor BCE, potrivit Bloomberg.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,3%, la 31.046,18 puncte la ora 15.19.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au consemnat un plus de 0,1%, la 7,73 euro la ora 15.16. Personalul de la sol din cadrul companiei este în grevă astăzi, fiind afectate aeroporturile din Frankfurt, Munchen, Hamburg, Berlin şi Dusseldorf. Compania a informat ieri că se aşteaptă la anularea a până la 90% dintre zborurile programate iniţial pentru ziua de astăzi.

- Indicele DAX a urcat cu 0,3%, la 16.956,02 puncte la ora 15.21.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

- Acţiunile Eli Lilly & Co. s-au apreciat cu 1,8%, la 718,98 dolari la ora locală 09.38. Compania farmaceutică a raportat rezultate solide, bazate pe cererea de medicamente pentru slăbit.

- Titlurile Palantir Technologies Inc. au câştigat 22,4%, atingând 20,47 dolari la ora 09.40. Compania specializată în platforme software a anunţat vânzări trimestriale peste aşteptări.

- Acţiunille Snap Inc. s-au apreciat cu 3%, la 17,25 dolari la ora 09.41. Compania de tehnologie a anunţat luni că va renunţa la aproximativ 528 de angajaţi, respectiv 10% din forţa sa de muncă la nivel global.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,3%, la 38.495,64 puncte la ora 09.42, S&P 500 - cu 0,2%, la 4.954 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au înregistrat un avans de 1,5%, la 183,70 dolari la ora 09.43. Grupul german SAP, cea mai mare companie de software din Europa, a decis să nu mai cumpere automobile de la Tesla pentru flota sa auto, din cauza lipsei de punctualitate a livrărilor şi a fluctuaţiilor de preţ, a informat luni cotidianul Handelsblatt, preluat de Reuters.

- Titlurile DocuSign Inc. au coborât cu 6,6%, la 49,69 dolari la ora 09.44. Compania de tehnologie a anunţat un plan de restructurare care va genera eliminarea a circa 6% din forţa sa de muncă.

- Acţiunile NXP Semiconductors NV au urcat cu 1,4%, la 224,09 dolari la ora 09.46. Producătorul de cipuri a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 15.629,48 puncte la ora 09.47.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, după ce China a anunţat măsuri de susţinere a pieţei financiare.

- Acţiunile grupului nipon de tehnologie Hitachi Ltd. au coborât cu 0,8%, la 11.830 yeni, cele producătorului de jocuri video Nintendo Co. - cu 0,5%, la 8.376 yeni.

- Titlurile Komatsu Ltd., producător de utilaje grele, s-au apreciat cu 0,8%, la 4.303 yeni, cele ale Canon Inc., producător de aparate foto, au scăzut cu 0,3%, la 3.998 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,5%, la 36.160,66 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 0,4%, la 32,20 dolari australieni, cele ale Commonwealth Bank of Australia - cu 1%, la 114,37 dolari australieni, acţiunile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. au crescut cu 0,8%, la 27,43 dolari. Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală) a decis ieri să menţină dobânda-cheie la 4,35%. Aceasta a fost prima sa decizie de politică monetară din 2024.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au scăzut cu 1,1%, la 45,96 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,6%, la 128,41 dolari australieni, pe fondul cotaţiilor slabe ale minereului de fier. Pe acelaşi segment, acţiunile Fortescue Ltd. au avut un preţ de 28,05 dolari australieni, mai mic cu 2,9% faţă de sesiunea bursieră precedentă.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,6%, la 7.581,60 puncte.