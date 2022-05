Bursele din Europa au scăzut ieri, după ce China a anunţat date sub aşteptări privind activitatea sa economică. Potrivit Beijingului, vânzările cu amănuntul din China s-au redus cu 11,1% în aprilie 2022, faţă de aceeaşi lună din 2021, iar producţia industrială - cu 2,9%.

• Euronext Paris

- Titlurile grupului auto francez Renault SA au pierdut 1,7%, ajungând la 23,20 euro la ora locală 15.52. Compania a anunţat ieri că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia către statul rus, dar a precizat că păstrează timp de şase ani opţiunea de a le răscumpăra.

- Acţiunile producătorului de articole de lux Louis Vuitton Moet Hennessy SA au coborât cu 1,1%, la 574,80 euro la ora 15.55, cele ale Christian Dior SA - cu 0,6%, la 547,50 euro, din cauza temerilor legate de diminuarea cererii din China.

- Titlurile Casino Guichard Perrachon SA, grup de comerţ cu amănuntul, au urcat cu 4,8%, la 18,92 euro la ora 15.56. Compania a lansat procesul de vânzare a diviziei sale de energiei regenerabilă GreenYellow.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,6%, la 6.324,74 puncte la ora 15.56.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Volkswagen AG s-au depreciat cu 0,5%, la 143,50 euro la ora 15.59, cele ale Bayerische Motoren Werke AG (BMW) - cu 0,9%, la 76,96 euro, tot pe fondul preocupărilor legate de cererea din China.

- Indicele DAX a scăzut cu 1%, la 13.887,30 puncte la ora 16.00.

• New York Stock Exchange

Şi bursele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, din cauza preocupărilor generate de datele sub aşteptări privind economia Chinei.

- În acest context, titlurile grupului auto Ford Motor Co. s-au depreciat cu 2%, la 13,24 dolari la ora locală 10.19, cele ale General Motors Co. - cu 2,5%, la 37,25 dolari.

- Acţiunile grupului industrial General Electric Co. au pierdut 0,3%, atingând 74,85 dolari la ora 10.19.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,2%, la 32.124,52 puncte la ora 10.20, S&P 500 - cu 0,2%, la 4.016,43 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile producătorului de cipuri Intel Corp., cel mai mare din lume, au înregistrat un minus de 1%, la 43,15 dolari la ora 10.21, după ce unele surse citate de Bloomberg au declarat că grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. este în negocieri cu clienţii privind majorarea cu până la 20% a preţurilor cipurilor produse pe bază de contract.

- Titlurile gigantului comerţului online Amazon.com Inc. s-au depreciat cu 0,5%, la 2.250,20 dolari la ora 10.23, cele ale grupului Alphabet Inc., care deţine Google, cu 0,8%, la 2.302,77 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,2%, la 11.777,44 puncte la ora 10.24.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după redresarea pieţelor americane, la finele săptămânii trecute.

- Acţiunile companiei auto japoneze Nissan Motor Co. au urcat cu 0,9%, la 495 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 0,7%, la 11.180 yeni. Banca Japoniei a anunţat că, în luna aprilie, preţurile de producţie din Japonia au crescut (ajustat sezonier) cu 1,2%.

- Titlurile Panasonic Corp., producător de aparate electronice, s-au apreciat cu 0,09%, la 1.131 yeni, cele ale Canon Inc., producător de aparate foto, au coborât cu 0,2%, la 3.160 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,5%, la 26.547,05 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile gigantului australian de transport şi logistică Brambles Ltd. au câştigat 11,2%, ajungând la 11,60 dolari australieni - cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni. Brambles a confirmat că poartă discuţii cu grupul de private equity CVC cu privire la o potenţială ofertă de preluare.

- Titlurile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au depreciat cu 1,1%, la 104,40 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1,2%, la 45,31 dolari australieni, din cauza temerilor legate de cererea de materii prime din China. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au consemnat un minus de 2,2%, la 18,96 dolari australieni.

- Titlurile Step One Clothing Ltd., producător de lenjerie intimă, au coborât cu 56,3%, la 0,21 dolari australieni, după ce acesta a avertizat că vânzările sale din Marea Britanie şi SUA sunt sub aşteptări.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, la 7.093 puncte.