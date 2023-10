Bursele din Europa au fluctuat ieri, din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

• Euronext Paris

- Titlurile Atos SE s-au depreciat cu 0,8%, la 4,84 euro la ora locală 15.05. Bancherul Jean-Pierre Mustier va prelua conducerea Consiliului de Administraţia al Atos, a anunţat ieri grupul francez de servicii IT care se confruntă cu dificultăţi, conform Reuters. Mustier, fostul director general al grupului bancar italian UniCredit, îl va înlocui pe Bertrand Meunier, care recent a fost criticat de unii acţionari minoritari, după ce Atos a renunţat la planul iniţial de scindare a companiei în două entităţi listate, în favoarea vânzării celei mai mari divizii către miliardarul ceh Daniel Kretinksy.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,3%, la 7.021,20 puncte la ora 15.06.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG au coborât cu 0,2%, la 33,96 euro la ora 15.06, cele ale E.ON SE au urcat cu 0,2%, la 11 euro. Preţurile de referinţă ale gazelor naturale în Europa au scăzut ieri cu până la 6,5%, după ce săptămâna trecută au înregistrat un avans de peste 40%, traderii urmărind prognozele meteo favorabile şi eforturile internaţionale de a ţine sub control conflictul din Orientul Mijlociu, anunţă Bloomberg.

- Indicele DAX a urcat cu 0,09%, la 15.200,47 puncte la ora 15.07.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs ascendent ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

- Acţiunile grupului bancar Wells Fargo & Co. au urcat cu 2,6%, la 42,02 dolari la ora locală 09.48, cele ale companiei de asigurări UnitedHealth Group Inc. - cu 1,1%, la 545,19 dolari, în baza rezultatelor financiare anunţate vineri.

- Titlurile KKR & Co Inc. au pierdut 0,8%, ajungând la 59,76 dolari la ora 09.50. Fondul american de investiţii KKR a înaintat o ofertă angajantă de preluare a reţelei de telefonie fixă a Telecom Italia, dar va avea nevoie de mai mult timp pentru o eventuală ofertă cu privire la divizia mai mică de cablu submarin Sparkle, a anunţat ieri cel mai mare grup de telecomunicaţii din Italia, conform Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,7%, la 33.899,85 puncte la ora 09.51, S&P 500 - cu 0,6%, la 4.354,47 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Apple Inc. au coborât cu 0,7%, la 177,65 dolari la ora 10.09. Vânzările de telefoane iPhone 15 sunt sub cele ale precedentului model în China, potrivit estimărilor făcute de două firme de analiză, ceea ce reflectă nivelul slab al cheltuielilor de consum, dar şi avansul rivalilor precum Huawei Technologies Co., conform Bloomberg. Potrivit Counterpoint Research, în primele 17 zile de la lansarea pe piaţa din China a celei mai noi versiuni de iPhone, vânzările sunt cu 4,5% sub cele înregistrate în perioada similară a anului trecut de modelul iPhone 14. Conform Jefferies, vânzările de iPhone 15 sunt mai mici cu două cifre faţă de cele ale iPhone 14.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 13.502,59 puncte la ora 10.09.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

- În contextul dat, titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 1,2%, la 1.663 yeni, cele ale Toyota Motor Corp. - de 1%, la 2.660 yeni. În acelaşi domeniu, acţiunile Nissan Motor Co. au pierdut 0,9%, atingând 616yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,8%, la 32.494,66 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. s-au depreciat cu 0,7%, la 29,13 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,6%, la 25,55 dolari australieni, în aşteptarea publicării, astăzi, a minutelor celei mai recente reuniuni de politică monetară a Reserve Bank of Australia (RBA).

- Pe acelaşi segment, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au consemnat un minus de 0,3%, la 100,67 dolari australieni.

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au crescut cu 04%, la 45,18 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,9%, la 115,72 dolari australieni, odată cu avansul cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au avut un preţ de 21,54 dolari australieni, mai mare cu 0,3% faţă de sesiunea bursieră precedentă.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,4%, la 7.026,50 puncte.