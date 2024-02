Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, odată cu preţurile materiilor prime.

• Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA au coborât cu 3,6%, la 36,71 euro la ora locală 15.19. Numărul autoturismelor noi marca Dacia înmatriculate în luna ianuarie în Uniunea Europeană a fost mai mare decât cel al autoturismelor marca Renault, conform Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În prima lună din 2024, înmatriculările Dacia au crescut cu 7,9% în ritm anual, la 49.078 unităţi, în timp ce înmatriculările de autoturisme marca Renault au scăzut cu 2,9%, la 36.828 unităţi, potrivit ACEA.

- Acţiunile Stellantis NV s-au apreciat cu 0,3%, la 23,68 euro la ora 15.19. Producătorul auto franco-italo-american ia în considerare construirea a până la 150.000 de vehicule electrice low-cost în Italia, în complexul Mirafiori din Torino, ca parte a acordurilor sale cu producătorul chinez de automobile Leapmotor, anunţă Automotive News Europe, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,1%, la 7.778,70 puncte la ora 15.21.

• Deutsche Börse

- Titlurile producătorului german de medicamente Bayer AG au câştigat 0,4%, atingând 29,02 euro la ora 15.22. Compania îşi modifică politica de dividende pentru a plăti minimul legal, o perioadă de trei ani, în vederea reducerii datoriilor, conform Reuters.

- Acţiunile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au consemnat un minus de 0,4%, la 7,31 euro la ora 15.22. Personalul de la sol din cadrul Lufthansa a continuat greva şi ieri, fiind afectate activităţile celor mai mari aeroporturi din ţară.

- Indicele DAX a coborât cu 0,4%, la 17.033,05 puncte la ora 15.24.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

- Titlurile The Home Depot Inc. s-au depreciat cu 1,2%, la 358 de dolari la ora locală 09.46. Cel mai mare retailer american de produse de bricolaj a lansat estimări sub aşteptări privind rezultatele sale din acest an.

- Acţiunile Pfizer Inc. au urcat cu 1,1%, la 27,93 dolari la ora 09.47. Comisia Europeană a aprobat luni medicamentul Velsipity al Pfizer pentru tratarea colitei ulceroase, potrivit Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,1%, la 38.586,38 puncte la ora 09.49, S&P 500 - cu 0,6%, la 4.976,26 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile companiei de dulciuri Mondelez International Inc. au urcat cu 1,5%, la 73,02 dolari la ora 09.49. Mondelez a numit o nouă conducere la activitatea sa profitabilă din Rusia, săptămâna trecută, potrivit unor informări interne ale companiei, văzute de Reuters.

- Acţiunile Apple Inc. au coborât cu 0,8%, la 180,94 dolari la ora 09.50. Uniunea Europeană urmează să amendeze Apple cu aproximativ 500 de milioane de euro (539 de milioane de dolari) pentru presupuse încălcări ale legislaţiei comunitare în materie de concurenţă, informează Financial Times, citând surse. Amenda ar urma să fie anunţată la începutul lunii viitoare, conform FT.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,1%, la 15.599,10 puncte la ora 09.50.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, după ce, luni, pieţele din SUA au fost închise (Ziua Preşedinţilor).

- Titlurile Sony Corp. s-au depreciat cu 1,2%, la 13.315 yeni. Valoarea de piaţă a conglomeratului tehnologic nipon a scăzut cu circa 10 miliarde de dolari săptămâna trecută, după ce acesta şi-a redus previziunile de vânzări pentru consola sa emblematică PlayStation 5 în anul fiscal curent, conform CNBC.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 0,3%, la 38.363,61 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere australiene BHP Group Ltd. au scăzut cu 1,1%, la 45,54 dolari australieni, după ce aceasta a informat că profitul său de bază a stagnat în primul semestru fiscal.

- Acţiunile celei mai mari bănci din ţară, Commonwealth Bank of Australia, au scăzut cu 0,2%, la 116,95 dolari australieni, cele ale ANZ Group Holdings Ltd. - cu 2,2%, la 27,88 dolari australieni, titlurile National Australia Bank Ltd. au urcat cu 1%, la 33,49 dolari australieni. Minuta celei mai recente reuniuni de politică monetară a băncii centrale (Reserve Bank of Australia) arată că aceasta a luat în considerare majorarea dobânzii-cheie în februarie, dar a decis să o menţină nemodificată, la 4,35%.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,08%, la 7.659 puncte.