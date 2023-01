Bursele europene au crescut ieri, investitorii aşteptând, în regiune, o recesiune mai blândă decât arătau estimările iniţiale.

• Deutsche Börse

- Titlurile grupului auto german Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au urcat cu 0,02%, la 91,76 euro la ora locală 15.15. Compania intenţionează să facă o nouă investiţie majoră în Mexic, în statul San Luis Potosi, unde are deja o fabrică, a anunţat ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard.

- Acţiunile Deutsche Bank AG, cel mai mare grup bancar german, s-au apreciat cu 1,7%, la 11,89 euro la ora 15.19, cele ale Commerzbank AG - cu 1,1%, la 9,59 euro. Interzicerea vânzării de produse financiare pe bază de comision, de către bănci şi companiile de asigurări, ar fi un "pas înapoi important" pentru piaţa de capital din Uniunea Europeană şi ar limita alegerile pentru consumatori, susţine ministrul german de Finanţe, Christian Lindner.

- Titlurile Rheinmetall AG, constructor de maşini şi vehicule de apărare, au câştigat 3%, ajungând la 216,40 euro la ora 15.20. Compania preia o deţinere la firma olandeză de tehnologie Incooling BV.

- Indicele DAX a crescut cu 0,3%, la 15.132,24 puncte la ora 15.22.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Marks & Spencer Plc, lanţ de magazine din Marea Britanie, s-au apreciat cu 2,2%, la 149,09 pence la ora 14.37, după ce acesta a informat că plănuieşte să deschidă 20 de centre noi în anul fiscal 2023-2024, ca parte a unui program de investiţii în sumă de 480 de milioane de lire sterline (587 de milioane de dolari).

- Indicele FTSE 100 a urcat cu 0,1%, la 7.853,32 puncte la ora 14.40.

Bursele din SUA au fost închise ieri, americanii sărbătorind Ziua lui Martin Luther King Jr.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia s-au înscris pe un curs mixt ieri, în aşteptarea unei decizii privind politica monetară din Japonia.

- În acest context, titlurile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. s-au depreciat cu 2,8%, la 5.561 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 2,9%, la 949 yeni.

- Titlurile companiei auto Toyota Motor Corp. au crescut cu 0,1%, la 1.818 yeni. La un eveniment din industrie pentru maşini personalizate, organizat în Chiba (la est de Tokyo), la sfârşitul săptămânii trecute, producătorul auto a dezvăluit două maşini din generaţia AE86, una modificată ca vehicul electric cu baterie şi cealaltă ca model cu motor pe hidrogen.

- Acţiunile producătorului de camioane Hino Motors Ltd. au coborât cu 2,6%, la 483 yeni, cele ale fabricantului de imprimante Seiko Epson Corp. - cu 4,1%, la 1.855 yeni, pe fondul aprecierii monedei nipone faţă de dolar.

- Din acelaşi motiv, titlurile producătorului de electronice Sony Corp. s-au depreciat cu 1%, la 10.855 yeni, cele ale constructorului de roboţi industriali Fanuc Corp. - cu 1%, la 20.810 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,1%, la 25.822,32 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 0,1%, la 49,69 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. au scăzut cu 0,1%, la 122,17 dolari australieni, în condiţiile în care speranţele legate de economia Chinei se reduc odată cu creşterea numărului de îmbolnăviri de Covid. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au pierdut 2,1%, ajungând la 22,33 dolari australieni.

- Acţiunile Newcrest Mining Ltd., cel mai mare producător de aur din Australia, s-au apreciat cu 2,4%, la 23,17 dolari australieni, cele ale Evolution Mining Ltd. - cu 1,2%, la 3,33 dolari australieni. Tot în acest sector, acţiunile Northern Star Resources Ltd. au câştigat 2,9%, ajungând la 12,43 dolari australieni.

- Titlurile firmei de plăţi Tyro Payments Ltd. au urcat cu 6,9%, la 1,46 dolari australieni, pe fondul unor prevziuni optimiste de profit.

- Acţiunile Baby Bunting Group Lts. au scăzut cu 11,6%, la 2,68 dolari australieni, după ce retailerul de produse pentru copii şi-a redus la jumătate profitul anual.

- Titlurile producătorului de litiu Ioneer Ltd. au urcat cu 20,9%, la 0,55 dolari australieni, după apariţia informaţiei conform căreia Departamentul Energiei din SUA a anunţat că va finanţa compania australiană cu 700 de milioane de dolari americani pentru construcţia unei mine în Nevada.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 7.388,20 puncte.