Bursele din Europa au urmat un curs negativ şi ieri, din cauza temerilor legate de o recesiune globală.

• Deutsche Börse

- Titlurile Uniper SE, companie germană de energie, s-au depreciat cu 17,3%, la 13,69 euro la ora locală 16.02, după ce aceasta a renunţat să mai lanseze estimări de profit pentru 2022, din cauza restrcţionării livrărilor de gaze din partea gigantului rus Gazprom.

- Acţiunile grupului bancar Deutsche Bank AG au coborât cu 4,8%, la 8,18 euro la ora 16.02, cele ale Commerzbank AG - cu 6,4%, la 6,53 euro. Banca Centrală Europeană (BCE) intenţionează să le ceară creditorilor din zona euro să includă o posibilă recesiune în planurile lor de afaceri şi va utiliza acest lucru în noile sale calcule pentru aprobarea politicilor de dividende, a declarat ieri Andrea Enria, preşedintele Consiliului de supervizare bancară din cadrul BCE.

- Indicele DAX a scăzut cu 2,9%, la 12.627,55 puncte la ora 16.04.

• London Stock Exchange

- Titlurile grupului petrolier britanic BP Plc au coborât cu 2,4%, la 388,35 pence la ora 15.20, cele ale companiei anglo-olandeze de profil Royal Dutch Shell Plc - cu 2,2%, la 2.136 pence, odată cu declinul cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 2,6%, la 7.119,21 puncte la ora 15.21.

• SIX Swiss Exchange

- Acţiunile gigantului farmaceutic elveţian Novartis AG au consemnat un declin de 1,1%, la 80,34 franci la ora 16.07. Săptămâna aceasta, compania a informat că programul său de restructurare anunţat anterior ar putea duce la concedierea a 8.000 de angajaţi.

- Indicele SMI s-a depreciat cu 1,6%, la 10.643,62 puncte la ora 16.07.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii având temeri legate de încetinirea economiei.

- Tilurile companiei de IT Hewlett-Packard Inc. au coborât cu 2,1%, la 32,90 dolari la ora locală 10.44, cele ale Dell Technologies Inc. - cu 3%, la 45,95 dolari. Firma de cercetare de piaţă Gartner a prognozat ieri că vânzările mondiale de PC-uri vor scădea cu 9,5% în 2022.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,5%, la 30.557,31 puncte la ora 10.47, S&P 500 - cu 1,7%, la 3.754,32 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile companiei germane BioNTech SE, partenera Pfizer Inc. pentru vaccinurile împotriva Covid-19, au urcat cu 3,7%, la 147,18 dolari la ora 10.47. BioNTech a anunţat că cele două companii vor începe, în a doua jumătate a anului, testarea pe oameni a unui vaccin de generaţie următoare care protejează împotriva unei game largi de coronavirusuri.

- Titlurile lanţului de farmacii Walgreens Boots Alliance Inc. s-au depreciat cu 4,9%, la 38,85 dolari la ora 10.50. Compania a informat că profitul său trimestrial a scăzut cu 76%.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 2,3%, la 10.922,60 puncte la ora 10.51.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs mixt ieri, după ce China a raportat unele date economice pozitive.

- Titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. au scăzut cu 1,7%, la 3.293 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 3,8%, la 528 yeni. Autorităţile de la Tokyo au anunţat că producţia industrială a Japoniei a înregistrat, în aprilie, cel mai puternic declin din ultimii doi ani.

- Acţiunile Tokyo Electric Power Co. au scăzut cu 2,1%, la 567 yeni, după avansul din zilele precedente, generat de valul de căldură din capitala japoneză, care a crescut cererea de energie.

- Indicele Nikkei 225 s-a depreciat cu 1,5%, la 26.393,04 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei minere BHP Group Ltd. s-au depreciat cu 3,5%, la 41,25 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd. - cu 3,3%, la 102,70 dolari australieni, pe fondul declinului cotaţiilor minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Metals Group Ltd. au coborât cu 4,7%, la 17,53 dolari australieni.

- Acţiunile companiei petroliere Woodside Energy Group Ltd. au înregistrat un declin de 3%, la 31,84 dolari australieni, cele ale Beach Energy Ltd. - de 3,6%, la 1,72 dolari australieni, după scăderea preţurilor petrolului.

- Titlurile AGL Energy Ltd. au câştigat 1,7%, ajungând la 8,25 dolari australieni. Gigantul energetic australian a dezvăluit că administratorul de fonduri canadian Brookfield Asset Management a achiziţionat o participaţie de peste 2,5% din AGL Energy.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 2%, la 6.568,10 puncte.