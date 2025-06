BURSELE LUMII Pieţele salută încetarea focului între Israel şi Iran

Bursele europene au crescut ieri, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a fost convenită o încetare a focului între Israel şi Iran.

• Bolsa de Madrid

- Titlurile grupului bancar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) s-au apreciat cu 3%, la 13,18 euro la ora locală 15.34, cele ale Banco de Sabadell SA - cu 0,5%, la 2,70 euro. Guvernul Spaniei a aprobat condiţionat preluarea ostilă de către BBVA a rivalei Sabadell, a patra cea mai mare bancă din Spania.

- Indicele Ibex 35 a crescut cu 1,4%, la 14.034,60 puncte la ora 15.35.

• Euronext Paris

- Acţiunile băncii franceze Credit Agricole SA s-au apreciat cu 2,3%, la 15,83 euro la ora 15.36, cele ale Groupe BPCE - cu 0,03%, la 100,12 euro, deşi agenţia de evaluare financiară S&P Global Ratings a avertizat că băncile europene, printre care şi cele două amintite, ar vedea cum profiturile lor s-ar eroda dacă o escaladare a tensiunilor comerciale cu SUA va duce la o deteriorare a creditelor de tip corporate.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 1,2%, la 7.631,37 puncte la ora 15.38.

• Deutsche Börse

- Titlurile Continental AG au scăzut cu 2,8%, la 72,04 euro la ora 15.38. Producătorul german de anvelope auto şi-a înrăutăţit ieri ţintele de profitabilitate, indicând în acest sens efectele valutare şi sporirea barierelor comerciale, conform Reuters.

- Indicele DAX a urcat cu 1,6%, la 23.647,89 puncte la ora 15.42.

• SIX Swiss Exchange

- Acţiunile Holcim AG au crescut cu 6,9%, la 57,98 franci la ora 15.43. Producătorul elveţian de ciment a finalizat, săptămâna aceasta, desprinderea afacerii sale nord-americane Amrize.

- Indicele SMI a urcat cu 1,1%, la 11.984,68 puncte la ora 15.43.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, traderii salutând acordul de încetare a focului dintre Iran şi Israel.

- Acţiunile companiei aeriene Delta Air Lines Inc. au consemnat un avans de 3,7%, la 50,01 dolari la ora locală 10.02, odată cu declinul cotaţiilor ţiţeiului.

- Titlurile Carnival Corp. au câştigat 8,6%, ajungând la 26,12 dolari la ora 10.04. Compania de servicii de croazieră a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,6%, la 42.849,75 puncte la ora 10.05, S&P 500 - cu 0,7%, la 6.067,71 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Broadcom Inc. s-au apreciat cu 4,2%, la 264,44 dolari la ora 10.06. HSBC a modificat în sens pozitiv recomandarea pentru titlurile furnizorului de produse software: ”cumpără”, de la ”păstrează”.

- Titlurile companiei aeriene United Airlines Holdings Inc. s-au apreciat cu 2,9%, la 79,20 dolari la ora 10.08, pe fondul declinului preţului petrolului.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 19.805,42 puncte la ora 10.09.

• Tokyo Stock Exchange

Şi bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, pe fondul detensionării conflictului din Orientul Mijlociu.

- În acest context, acţiunile Tokyo Electron Ltd., companie japoneză de electronice şi semiconductori, s-au apreciat cu 3,7%, la 24.570 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 1,6%, la 9.863 yeni.

- Titlurile constructorului auto Suzuki Motor Corp. au urcat cu 0,2%, la 1.702 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp., cu 1,5%, la 3.584 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,1%, la 38.790,56 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere BHP Billiton Ltd. s-au apreciat cu 2,4%, la 36,48 dolari australieni, cele ale Fortescue Ltd., cu 4,8%, la 15,23 dolari australieni, acţiunile Rio Tinto Group Ltd., cu 3,1%, la 104,94 dolari australieni, odată cu evoluţiile legate de conflictul dintre Israel şi Iran.

- Titlurile Virgin Australia Holdings Ltd. au consemnat un plus de 11,4%, la 3,23 dolari australieni, în condiţiile în care compania aeriană a revenit ieri pe piaţa acţiunilor. Societatea este tranzacţionată sub simbolul ”VGN”, iar revenirea pe bursă marchează o etapă importantă în transformarea şi creşterea sa.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 1%, la 8.555,50 puncte.