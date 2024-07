BURSELE LUMII Rezultatele alegerilor din Franţa susţin pieţele din Europa

Bursele din Europa au crescut ieri, după primul tur al alegerilor din Franţa, care sugerează câştigul extremei drepte.

• Euronext Paris

- În acest context, titlurile băncii franceze BNP Paribas SA s-au apreciat cu 3,8%, la 61,78 euro la ora locală 14.52, cele ale Credit Agricole SA - cu 4,1%, la 13,26 euro.

- Acţiunile grupului aeronautic european Airbus SE au urcat cu 2,9%, la 131,96 euro la ora 14.53. Compania a stabilit condiţiile pentru achiziţia anumitor activităţi ale Spirit AeroSystems, care înregistrează pierderi, ca parte a tranzacţiei mai ample ce prevede împărţirea furnizorului între Airbus şi rivalul Boeing, potrivit Reuters. Airbus va prelua fabricile Spirit AeroSystems, care furnizează componente cheie pentru aeronavele sale de pasageri A220 şi A350.

- Titlurile Atos SE au coborât cu 0,9%, la 0,98 euro la ora 14.52. Creditorii Atos au ajuns la un acord în urma căruia vor prelua controlul grupului francez de servicii IT care se confruntă cu dificultăţi, anunţă Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,7%, la 7.606,96 puncte la ora 14.55.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG s-au apreciat cu 2,9%, la 32,88 euro la ora 14.55, cele ale E.ON SE - cu 0,5%, la 12,32 euro. De la începutul anului, trei sferturi din electricitatea UE a fost generată de surse de energie fără emisii de dioxid de carbon (CO2), ceea ce înseamnă cel mai ecologic mix energetic al blocului comunitar de până acum, conform datelor publicate ieri de Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, conform Reuters. Sursele fără emisii au produs 74% din electricitatea UE în perioada ianuarie-iunie 2024, din care 50% au fost surse regenerabile, precum energia eoliană şi solară, şi 24% din energia nucleară.

- Indicele DAX a urcat cu 0,6%, la 18.336,39 puncte la ora 14.57.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, investitorii ducând mai departe evoluţia solidă a acestora din primul semestru al anului.

- Acţiunile Ford Motor Co. au urcat cu 0,7%, la 12,63 dolari la ora locală 09.46. Compania auto se aşteaptă să lanseze în aproximativ doi ani şi jumătate un vehicul electric de 30.000 de dolari, care ar putea fi profitabil, dar nu a oferit alte detalii despre vehicul, potrivit CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 39.418,32 puncte la ora 09.47, S&P 500 - cu 0,1%, la 5.466,13 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. s-au apreciat cu 1%, la 212,78 dolari la ora 09.47. Grupul de tehnologie lucrează să implementeze funcţiile de inteligenţă artificială din seria Apple Intelligence pe casca Vision Pro, spun surse citate de Bloomberg.

- Acţiunile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au urcat cu 0,03%, la 183,47 dolari la ora 09.50, cele ale Meta Inc. deţinătorul Facebook, au scăzut cu 1,9%, la 494,73 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a coborât cu 0,3%, la 17.672,41 puncte la ora 09.51.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, după publicarea unor date mixte privind economia Chinei.

- În acest context, titlurile companiei nipone de electronice şi semiconductori Tokyo Electron Ltd. s-au depreciat cu 0,2%, la 34.820 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. - cu 0,08%, la 6.420 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 0,1%, la 39.631,06 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 0,4 %, la 36,07 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. au urcat cu 0,7%, la 28,45 dolari australieni. Analiştii UBS aşteaptă ca Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală a Australiei) să majoreze dobânda de referinţă în luna august. În acelaşi sector, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au pierdut 0,9%, ajungând la 126,20 dolari australieni.

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au urcat cu 1,5%, la 43,30 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 1,4%, la 120,67 dolari australieni, pe fondul avansului preţului minereului de fier. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Ltd. s-au apreciat cu 1,6%, la 21,76 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,2%, la 7.750,70 puncte.