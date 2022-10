Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat ziua de marţi în trend descrescător. Indicele BET, ce grupează cele mai tranzacţionate 20 de acţiuni de la bursa noastră, a avut o scădere de 1,85%, la 10.664 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a scăzut cu 1,75%, până la 2.014 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 30.39 milioane de lei, în scădere faţă de ziua precedentă, în condiţiile în care în piaţa Deals a avut loc o tranzacţie de titluri Romcab (MCAB) în valoare de 1.37 milioane de lei.

Echipa de la Prime Transaction a scris, în raportul său zilnic: "Toti indicii au avut evolutii negative in sedinta de azi. Indicii pietei principale au inregistrat scaderi de peste un procent, BETPlus avand cea mai mare corectie cu o evolutie de -1.87%. Valoarea tranzactiilor a fost de 6,16 milioane euro, in scadere comparativ cu sedinta de ieri. Pe piata regular, doar doua societati au avut un rulaj de peste un milion de lei: Fondul Proprietatea (FP) 3,81 milioane lei si Banca Transilvania (TLV) 1,98 milioane lei. Un aport semnificativ la valoarea tranzactionata a venit si dintr-o tranzactie de tip DEAL cu 17 milioane actiuni Transilvania Investments Alliance (TRANSI) in valoare de 4,48 milioane lei. Din indicele BET, trei emitenti au inchis sedinta in crestere: Transelectrica (TEL) 2.01%, Sphera Franchise Group (SFG) 0.80% si ONE United Properties (ONE) 0.65%. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de: Teraplast (TRP) -4.83%, Digi Communications (DIGI) -4.02% si Medlife (M) -3.35%".

În piaţa "regular", topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Fondul Proprietatea (FP) ce au cumulat un rulaj de 3,81 milioane de lei, titlurile FP încheind ziua în scădere cu 0,23%, la preţul de 1,7140 lei.

Acţiunile Banca Transilvania (TLV) au scăzut cu 3,27%, până la preţul de 17,16 lei, pe fondul unor tranzacţii de 1.98 milioane de lei.

Pe poziţia a treia a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI) care au înregistrat o scădere de 4,02%, la preţul de 31 lei, în condiţiile unui rulaj de 946 mii de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au scăzut cu 1,16%, până la preţul de 0,4250 lei, pe fondul unor schimburi de 925 mii de lei.

Indicele BET-XT, ce grupează cele mai tranzacţionate 30 de titluri ale bursei noastre, a scăzut cu 1,80%, la 943,20 de puncte, în timp ce indicele BET-TRN a înregistrat o scădere de 1,85%, până 20.632 de puncte.