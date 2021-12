Cadru european pentru asigurarea calităţii la nivelul universităţilor

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) informează că a fost finalizat Cadrul european pentru asigurarea comprehensivă a calităţii Universităţilor Europene, care are drept obiectiv crearea unei abordări comune a asigurării calităţii. Potrivit ARACIS: "Iniţiativa europeană Erasmus+ European Universities (Universităţi Europene)" urmăreşte consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul Uniunii Europene (UE) între instituţii de învăţământ superior şi încurajarea creării unor alianţe transnaţionale de Universităţi Europene care le vor permite studenţilor să obţină o diplomă de învăţământ superior prin combinarea studiilor din mai multe ţări din UE şi vor contribui la competitivitatea internaţională a universităţilor europene. Menţionăm că, în cadrul acestei iniţiative, în România există zece instituţii de învăţământ superior care fac parte din diferite alianţe de Universităţi Europene, înfiinţate cu scopul de a contribui la crearea noii viziuni "universitatea de tip european - universitate a viitorului. În acest context, un Cadru european pentru asigurarea calităţii Universităţilor Europene reprezintă un instrument deosebit de util pentru îndeplinirea dezideratelor menţionate mai sus. Acesta a fost realizat în cadrul proiectului «Dezvoltarea unei Abordări Europene pentru Asigurarea Comprehensivă a Calităţii Reţelelor (Europene) de Universităţi» (Developing a European Approach for Comprehensive QA of (European) University Networks: EUniQ), derulat în perioada mai 2019-mai 2021. Pentru a veni în sprijinul instituţiilor de învăţământ superior şi al agenţiilor de asigurare a calităţii, în procesul de punere în aplicare a Cadrului european, în proiectul EUniQ, a fost dezvoltat şi documentul denumit Foaie de parcurs pentru implementare". Proiectul EUniQ a fost co-finanţat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene - Acţiunea "Sprijin pentru implementarea reformelor Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEÎS) şi a fost coordonat de Ministerul Flamand al Educaţiei şi Formării şi de Organizaţia de Acreditare a Olandei şi a Flandrei (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders-NVAO). ARACIS a colaborat cu Ministerul Educaţiei la activităţile de implementare a proiectului EUniQ.