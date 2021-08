Călin Ţiplea se alătură echipei de management 5 to go

Începând din această lună, echipa de management 5 to go se întăreşte prin prezenţa lui Călin Ţiplea, ce va ocupa funcţia de Chief Operating Officer. Cu o experienţă de peste 20 de ani în HoReCa, dintre care peste 14 ani în domeniul cafelei, Călin aduce o expertiză valoroasă în contextul dezvoltării accelerate a 5 to go din ultimii doi ani, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

În noul său rol, Călin Ţiplea va coordona operaţiunile 5 to go, cu responsabilitate directă în ceea ce priveşte managementul echipei de dezvoltare a reţelei şi coordonarea echipei de import şi distribuţie din cadrul grupului. În calitate de partener strategic, el a fost alături de 5 to go încă de la deschiderea primelor cafenele, în 2015.

"Succesul 5 to go este posibil datorită oamenilor din comunitatea 5 to go, de la echipă şi parteneri, până la consumatorii care ne aleg produsele. Călin este acel om care a rezonat cu povestea 5 to go încă de la început, când aveam doar două cafenele deschise şi un vis de a deveni cel mai mare lanţ de cafenele din România. Faptul că el se alătură echipei în această funcţie este o continuare firească a colaborării noastre. Experienţa lui de necontestat în domeniu este extrem de valoroasă şi completează expertiza echipei pentru susţinerea obiectivelor provocatoare pe care le-am setat: un bilanţ de 500 unităţi naţionale 5 to go şi prezenţa pe trei pieţe internaţionale până la finalul anului 2022. Sosirea lui Călin în această poziţie aduce şi dezvoltarea echipei actuale de business development, pentru care ne propunem să angajăm încă 20 de persoane, necesare pentru a susţine ritmul de dezvoltare", a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

"5 to go este un exemplu de succes pentru industria HoReCa, un semnal de optimism pentru această piaţă atât de competitivă şi reglementată. Am apreciat întotdeauna valorile care stau la baza acestui brand şi am rezonat încă de la lansare cu viziunea lui Radu şi Lucian. Am făcut echipă cu ei încă de la început, iar acum mă bucur să contribui şi din acest rol la dezvoltarea afacerii care a devenit astăzi cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est, dar şi cea mai accesată franciză din România. Sunt bucuros şi încrezător că vom bifa toate obiectivele setate", a completat Călin Ţiplea, Chief Operating Officer 5 to go şi Executive Manager B&B, importatorul unic al brandului de cafea Bristot.

Experienţa lui Călin în lumea cafelei a început la Julius Meinl, unde a petrecut aproape 8 ani şi a câştigat experienţă directă de vânzări, iar apoi a continuat la B&B, unic importator la cafelei Bristot, în poziţii strategice de Director Naţional de Vânzări pentru 4 ani şi ulterior Director General începând cu februarie 2019. În relaţia cu 5 to go, B&B este încă din 2015 partener strategic, fiind furnizorul pentru întreaga gamă de produse pe bază de cafea şi nu numai, precum şi pentru oferirea de sprijin tehnic sau training.

Lucian Bădilă, co-fondator 5 to go alături de Radu Savopol, va continua să gestioneze componenta de franciză şi activitatea de marketing.

Ritmul de dezvoltare 5 to go a fost unul accelerat în ultimii ani, ajungând la 250 de locaţii deschise la nivel naţional, ceea ce reprezintă o cotă de 39.9% în 2020 în ceea ce priveşte numărul de unităţi din totalul lanţurilor de cafenele. Obiectivele grupului sunt de a depăşi 300 de locaţii în 2021, cu accent pe dezvoltare masivă la nivel regional şi consolidare în capitală, şi de a ajunge la un total de 1,000 de cafenele în România, în următorii 5 ani. Dovadă a succesului 5 to go stă şi faptul că ocupă locul 12 în topul celor mai importanţi jucători din industria cafelei în Europa, în 2020.

Brandul se bucură de aprecierea consumatorilor şi a specialiştilor, având peste 40 de premii câştigate. Recunoaşterea internaţională a 5 to go a început încă de acum 2 ani, prin câştigarea argintului în cadrul galei The European Coffee Award la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală şi de Est, în competiţie directă cu mari lanţuri internaţionale cu tradiţie. Totodată, la finalul anului 2020 a primit Premiul Special al Juriului IREF pentru "European Concept Award". În total, aproape 40 de premii naţionale şi internaţionale se află în palmaresul 5 to go şi stau dovadă a implicării, pasiunii şi efortului susţinut al întregii echipe.