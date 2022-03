Campionatul auto dedicat femeilor, un nou sezon

Doamnele şi domnişoarele au o nouă ocazie să se întreacă. Pentru al cincilea an consecutiv, Campionatul Naţional Women Rally este pregătit să susţină pasiunea doamnelor şi domnişoarelor pentru maşini, viteză şi competiţie. Orice posesoare de permis de conducere cu minim doi ani vechime se poate înscrie la concurs cu maşina personală, pentru a-şi explora limitele şi a-şi lua doza de adrenalină, descoperind astfel farmecul pilotajului auto. Potrivit organizatorilor: "În 2022, sunt aşteptate zeci de participante din toată ţara la Campionatul Naţional Women Rally - Bosch Car Service, care va debuta la Timişoara, oraşul de pe Bega, în 27-28 mai. Vara ne readuce pe asfaltul încins al Bucureştiului în 24-25 iunie. în mod tradiţional, finala Women Rally va fi găzduită în 16-17 septembrie de Cluj-Napoca, oraşul în care acest vis frumos s-a transformat în realitate în toamna anului 2018". Laura Savu - fondator Women Rally a declarat: "Iată-ne ajunşi în pragul celui de-al cincilea sezon Women Rally. Faptul că am reuşit să menţinem motoarele turate la maxim în toţi aceşti ani şi să facem faţă tuturor provocărilor apărute pe parcurs, ne face să păşim încrezători în noul an competiţional şi să construim împreună momente unice şi autentice. Ne vedem la linia de start!".

Competiţiile Women Rally sunt dedicate oricărei şoferiţe care doreşte să îşi dezvolte reflexele corecte la volan cu responsabilitate, într-un cadru sigur şi organizat. Ca în fiecare an, organizatorii aduc la cunoştinţa concurentelor noţiuni de bază de conducere defensivă şi sportivă care vor fi livrate sub forma unui briefing premergător fiecărui concurs. La start este admisă atât participarea individuală, cât şi prezentarea sub formă de echipaj, iar copilotul poate fi cea mai bună prietenă, mama sau colega de birou. Women Rally este o oportunitate unică de networking şi dezvoltare personală prin motorsport, unde familia, prietenii şi colegii de muncă sunt bineveniţi să îşi susţină favoritele.

Campionatul Naţional Women Rally se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv - FRAS.