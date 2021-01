Când va fi aprobată utilizarea ivermectinei în tratamentul COVID-19?

National Institutes of Health (NIH), organizaţie guvernamentală americană cu rol fundamental în lupta împotriva virusului SARS- CoV-2, a publicat, în 14 ianuarie 2021, o declaraţie care poate avea implicaţii majore pentru stoparea pandemiei. Declaraţia este disponibilă la adresa https:// www. covid19 treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-ivermectin.

"Rapoarte ale studiilor in vitro sugerează că ivermectina acţionează prin inhibarea proteinelor de transport alfa/beta-1, care fac parte din procesul de transport intracelular pe care îl deturnează un virus pentru creşterea gradului de infectare prin suprimarea răspunsului antiviral al gazdei", se arată în comunicat, unde sunt prezentate şi o serie de rezultate ale testelor clinice prezentate în cadrul unor articole din reviste de specialitate.

În timp ce o serie de teste nu arată o îmbunătăţire sau înrăutăţire a situaţiei după utilizarea ivermectinei, alte teste au obţinut rezultate precum reducerea perioadei de manifestare a bolii sau scăderea ratei mortalităţii.

Cercetători australieni au descoperit că ivermectina acţionează ca inhibitor al virusului SARS-CoV-2 şi poate conduce la "reducerea de circa 5.000 de ori a ARN-ului viral în 48 de ore". Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Antiviral Research sub titlul "The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro" în numărul 178 din iunie 2020, iar concluzia a fost că "este nevoie de investigaţii suplimentare pentru a determina posibilele beneficii în tratamentul oamenilor".

Declaraţia de la NIH subliniază că majoritatea studiilor este afectată de limitări metodologice semnificative şi de informaţii incomplete, cum sunt mărimea redusă a eşantionului, variaţia dozelor de ivermectină utilizate, utilizarea simultană a altor medicamente, cum sunt hidroxiclorochina sau azitromicina, precum şi lipsa descrierii complete a severităţii COVID-19 la nivelul pacienţilor sau slaba definire a măsurării rezultatelor.

În aceste condiţii, "Comisia care stabileşte procedurile de tratament pentru COVID-19 a determinat că nu sunt suficiente date pentru a se exprima pro sau contra utilizării ivermectinei în tratamentul COVID-19", se subliniază în concluzia declaraţiei de la NIH.

Structura NIH, care face parte din Department of Health and Human Services, include 27 de institute şi centre de cercetări, printre care se regăseşte şi National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), al cărui director este doctorul Anthony Fauci. Declaraţia de la NIH, care la prima vedere pare o rezoluţie negativă la adresa ivermectinei ca tratament împotriva COVID-19, vine la o săptămâna după ce doctorii Paul Marik şi Pierre Kory, fondatori ai organizaţiei Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), împreună cu doctorul Andrew Hill, cercetător şi consilier la OMS, şi-au prezentat datele în faţa comisiei care stabileşte procedurile de tratament pentru COVID-19 din cadrul NIH.

Comunicatul de la FLCCC, disponibil la adresa https://covid19criticalcare.com, arată că declaraţia de la NIH reprezintă o îmbunătăţire faţă de recomandarea anterioară, împotriva utilizării ivermectinei.

Astfel, poziţia NIH "nici pro nici contra" transformă ivermectina într-o opţiune de tratament pentru COVID-19, după cum se mai arată în comunicatul de presă, şi poate deschide calea pentru aprobarea de către FDA (U.S. Food and Drug Administration).

"Ivermectina este unul dintre cele mai sigure şi ieftine medicamente din lume, fiind şi disponibil pe scară largă", a subliniat doctorul Pierre Kory în comunicatul de presă de la FLCCC, unde s-a mai declarat încurajat de faptul că "NIH a renunţat la recomandarea din 27 august 2020 împotriva utilizării ivermectinei pentru COVID-19".

Pledoaria pentru introducerea ivermectinei în tratamentul COVID-19 va apărea în curând şi în revista de specialitate Frontiers in Pharmacology, sub titlul "Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19". Înainte de întâlnirea reprezentanţilor FLCCC cu oficialii NIH, doctorul Kory a prezentat, în 8 decembrie 2020, beneficiile ivermectinei în faţa Comisiei pentru Siguranţa Naţională din cadrul Senatului SUA. Atunci preşedintele FLCCC a declarat în faţa senatorilor americani că ivermectina este un "medicament miracol", care poate preveni COVID-19 şi chiar ajuta la recuperarea pacienţilor aflaţi în stare critică.

Comunicatul de la FLCCC mai subliniază că ivermectina a fost produsă pentru prima dată în 1975 şi a condus la eradicarea unei "pandemii" de boli parazitare pe mai multe continente.

Cei doi doctori care au descoperit medicamentul, William Campbell şi Ćmura Satoshi, au primit Premiul Nobel pentru medicină în 2015.

Va primi ivermectina o aprobare oficială de utilizare în tratamentul Covid-19? Greu de spus, mai ales că implicaţiile nu sunt doar de natură medicală, ci includ şi o puternică "doză" de aspecte penale pentru oficiali din importante instituţii americane.

Una dintre acestea este chiar Food and Drug Administration. Conform informaţiilor de pe site-ul acestei agenţii guvernamentale, FDA este responsabilă cu reglementarea alimentaţiei în SUA, atât cea umană cât şi cea animală, a suplimentelor dietetice, medicamentelor (umane şi animale), cosmeticelor, dispozitivelor medicale (umane şi animale) şi a dispozitivelor care emit radiaţii, biologice şi a produselor pentru sânge.

Tot acolo se mai arată că FDA este "responsabilă pentru protejarea sănătăţii publice prin asigurarea eficienţei, securităţii şi siguranţei medicamentelor umane şi animale, a produselor biologice şi a dispozitivelor medicale".

Totodată, FDA mai este responsabilă şi pentru "îmbunătăţirea sănătăţii publice, prin susţinerea inovaţiilor care fac produsele medicale mai sigure, eficiente şi ieftine, precum şi pentru furnizarea informaţiilor ştiinţifice necesare utilizării produselor medicale şi alimentare".

În această calitate, FDA poate acorda autorizaţii de utilizare în condiţii de urgenţă (EUA, Emergency Use Authorizations) pentru "utilizarea unor produse medicale neaprobate sau pentru utilizări neaprobate ale unor produse medicale în cazuri urgente pentru diagnosticare, tratament sau prevenire a unor boli grave", dar numai în condiţiile în care "nu există alternative adecvate, aprobate şi disponibile".

Acestea este cadrul legal care a permis FDA să aprobe utilizarea pe scară largă a unor vaccinuri insuficient testate, iar aprobarea utilizării ivermectinei ar scoate la iveală faptul că au existat nu doar alternative adecvate şi disponibile, ci şi mult mai ieftine. Cu alte cuvinte, existenţa alternativelor face ilegală apelarea la EUA, iar semnele de întrebare din jurul vaccinurilor anti-Covid vor deveni prea mari pentru a mai putea fi ignorate.

În ceea ce priveşte vaccinurile anti-Covid, dincolo de ştirile îngrijorătoare din presa internaţională şi naţională referitoare la numărul morţilor ca urmare a efectelor secundare cumulate, Soumya Swaminathan, directorul ştiinţific al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), declara, în urmă cu câteva săptămâni, că nu există dovezi privind prevenirea transmiterii virale în urma administrării vaccinurilor.

Toate acestea arată că este nevoie de accelerarea eforturilor pentru autorizarea folosirii alternativelor pentru tratamentul COVID-19, dar mai ales de o deschidere largă a autorităţilor faţă de aceste alternative, deoarece aceasta înseamnă utilizarea întregului potenţial ştiinţific al omenirii.