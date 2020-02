Mai mulţi sportivi de loturile naţionale au fost afectaţi de măsurile luate din cauza epidemiei cu noul coronavirus. Aflaţi în cantonament în Italia, aceştia şi-au întrerupt pregătirea şi au fost nevoiţi să revină în ţară unde vor sta mai mult timp în carantină. Sportivii întorşi din Italia recunosc că vor fi în carantină la Snagov, dar spun că nu au probleme cu coronavirusul, în schimb angajaţii acestei baze nu sunt deloc încântaţi de această situaţie, considerând că sunt în pericol.

Cu o cursă aeriană de la Roma, delegaţia lotului naţional de canoe, formată din şase sportivi şi şapte oficiali, a revenit din Italia, fiind nevoiţi să se întoarcă acasă cu patru săptămâni mai devreme. Canoiştii şi antrenorii vor sta în carantină la CNS Snagov, sportivii spun că nu au probleme, pentru că au fost departe de zonele afectate, antrenorul lotului, Florin Popescu, afirmă că panica este mai mare în România decât în Italia: "Probabil sunteţi informaţi greşit, noi venim dintr-o zonă unde nu e. E Italia afectată, dar e în altă parte, e Lombardia. Noi am fost la vreo 7-800 de kilometri (n.r. - Sabaudia, regiunea Lazio) de zona afectată. În zona în care am fost noi, lumea se comporta normal. Şi pe aeroport la fel, nimeni nu era panicat. Purtăm mască pentru precauţie, nu e asta o problemă, că toată lumea poartă în avion şi în aeroport şi nu e prima oară când se întâmplă. Şi acum două luni purtam mască. Am zis pentru protecţia noastră şi pentru sportivi, mai ales că avem Jocurile Olimpice în faţă, am decis să venim în ţară. Nu ne-am speriat de gripă în niciun caz, ne-a fost frică să nu se extindă şi să rămânem cumva izolaţi pe acolo. Dar ce pot să vă spun e că duminică în Sabaudia a fost şi carnaval, deci totul e în regulă. Eu cred că panica e mai mare aici. În Italia, la Roma, a fost chiar lejer, nimeni nu se agita, chiar nimeni nu purta mască. Nu e afectată pregătirea. "

Sportivul Constantin Dîba recunoaşte că sportivii vor sta în carantină la Snagov: "Nu are nimeni nimic, nu e aglomerat, nu e îmbulzeală, nu e absolut nimic. A fost ok, am fost în sud din fericire şi am putut să ne ferim cumva. Am plecat preventiv pentru simplu fapt că se anunţa că o să bage în carantină toată ţara (n.r. - Italia). Din câte am înţeles în seara asta s-a discutat dacă o să închidă sau nu ţara, să o pună în carantină şi ne-am luat măsuri de precauţie şi am plecat, bineînţeles. Tuturor le e frică, şi acum erau angajaţi pe pista de aterizare cu costume speciale (n.r. - la Otopeni). Tuturor le e frică, mai ales că s-a răspândit foarte mult. Mai ales de unde venim noi, din Italia. Din ce au spus ei, în decurs de o zi s-au triplat cazurile de infecţie şi bineînţeles că le e frică tuturor, în special angajaţilor. O să ne continuăm pregătirea, o să fie totul normal, doar că schimbăm baza, care este relativ aproape de cea veche (n.r. - la Snagov), nu e nicio problemă, nu se schimbă absolut nimic, totul o să fie ok. Până facem nişte analize, trebuie să luăm nişte măsuri de precauţie. Nu ştim pe ce perioadă, probabil 14 zile, cum s-a anunţat general, o să stăm bineînţeles, pentru că este an olimpic şi ar fi păcat să nu luăm nişte măsuri de precauţie, că nu ştii ce şi cum se poate întâmpla vreodată şi cam asta e." În acelaşi avion cu lotul de canoe a revenit din Italia, de la Assisi, de lângă Perugia, din regiunea Umbria (centru) şi delegaţia de box, cu opt sportivi. Pugilistul Robert Jitaru a afirmat că pasagerii zborului de la Roma au fost separaţai de ceilalţi călători din alte zone: "Am vrut să ne întoarcem înapoi ca să nu fie nicio problemă, să fim siguri că pregătirea va continua în ţară cât se poate de bine. Nu a fost nicio panică din partea nimănui, a fost totul calm, mai mult în ţară mi s-a părut că este oarecare panică, dar totul este ok. Totul a fost liniştit (n.r. - în Italia), am încercat să venim cât mai repede cu putinţă ca să nu fie absolut nicio problemă. Au încercat să ne separe (n.r. - la Otopeni) pe toţi cei care am venit cu avionul acesta de restul lumii ca să nu fie nicio problemă pentru ca să se poată circula normal".

Întoarcerea lotului de canoe în ţară şi cazarea membrilor delegaţiei la Complexul Sportiv Naţional Snagov se face încălcând regulile aplicate persoanelor care vin din Italia, potrivit cărora acestea trebuie să stea în carantină la domiciliu, susţine, într-un comunicat, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret. Angajaţii CSN Snagov, îngrijoraţi de riscurile la care se expun, spun că au fost ameninţaţi cu concedierea de conducerea bazei sportive dacă vor lipsi de la muncă în perioada următoare.